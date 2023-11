[株式会社ロフト]





株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は、2023年11月30日(木)にグランドオープンするBiVi新さっぽろ(札幌市厚別区厚別中央1条6丁目)3階に、札幌市内では3店舗目、北海道内では4店舗目となる「新さっぽろロフト」をオープンいたします。道内では1997年に札幌ロフト(2010年札幌エスタに移転、2023年8月31日営業終了)、2021年3月にアリオ札幌ロフト、2023年3月に旭川ロフトを出店、2023年9月モユク札幌ロフトのオープンを経て、札幌市内の3店舗にて都心型マーケットに適合するべく、ドミナント出店いたします。BiVi新さっぽろは、新札幌駅の再開発エリアに立地し、JRや地下鉄、バスターミナルと直結したアクセスの良い大規模な施設です。今まで札幌ロフトやアリオ札幌ロフトをご愛顧いただいているお客さまに加え、新札幌近隣の新たにご利用いただくお客さまの期待にも応えられるように、旬の雑貨を通して日々の暮らしを豊かに健やかにする新しい生活提案をいたします。





■“新しいモノ、ワクワクするコトが必ず見つかる”、雑貨の“旬”を体感できるお店を目指します

営業面積は約222坪(約733平方メートル )、ロフトで最も多く展開しているスタンダードな店舗規模です。ワンフロアの買い回りしやすい最新のレイアウトにて、トータルでおよそ17,000種類を品ぞろえ、文具雑貨(7,400種類)、健康雑貨(6,000種類)、バラエティ雑貨(2,400種類)、生活雑貨(1,200種類)の4領域で、市(旬)と蔵(定番)の商品を展開いたします。



【Harry Potter Magic Christmas ~魔法の贈り物~ by LOFT】 ※価格はすべて税込み



今年で創立100周年を迎えるワーナー・ブラザースの大人気映画『Harry Potter』シリーズとコラボレーションしたロフトのクリスマス企画、「Harry Potter Magic Christmas ~魔法の贈り物~ by LOFT」を開催。

全36種類展開。

■期間:11月30日(木)~12月25日(月)

●ロフト限定:ロルバーン ポケット付きメモL(デルフォニックス)・・・各935円 他



WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s23)



【コスメのトレンドアイテムが集合!「ロフト ベストコスメ2023」】



「ロフト ベストコスメ2023」と題し、カテゴリーごとに選出されたロフトの売れ筋商品(※)と、バイヤーが次のトレンドとして注目している「ロフト ネクストコスメ」を展開します。

※2023年1月~8月の販売実績による

■期間:11月30日(木)~12月31日(日)

●ベストコスメ1位:cocone クレイクリームシャンプー(hugkumi+)・・・3,630円







●ネクストコスメ:WAKEMAKE(ウェイクメイク) ソフトブラーリング アイパレット 02ライブリーブラーリング(韓国高麗人蔘社)・・・2,970円 他





【新さっぽろロフトで一足早く先行展開!「コスメ雑貨店」】



「毛穴撫子」「VT」「rom&nd」のコスメがステーショナリーに。まるでコスメのような付箋やシールなどがそろいます。

■期間:11月30日(木)~2024年1月12日(金)

●ロフト限定:毛穴撫子文具 レターセット(フロンティア)・・・495円





●ロフト先行:VT CICA文具 フレークシール(フロンティア)・・・770円





●ロフト先行:rom&nd文具 パレット付箋(韓国高麗人蔘社)・・・550円 他





【さまざまなシーンに合わせて使える「WARM STYLE」】



マフラーやブランケットなど、家の中や外などさまざまなシーンで使用できるウォームグッズを集積。

●ロフト限定:カシミヤタッチストール(ファーストライン)・・・3,520円





●ロフト限定:Bluuur(ブラー) ブランケット(アカツキコーポレーション)・・・2,640円

ふかふかした手触りのブランケット。収納袋付きで持ち運びにも便利。





【新さっぽろロフトオープン記念キャンペーン】

●「ロフトオリジナル おかいものバッグ」プレゼント!

11月30日(木)より、新さっぽろロフトで合計税込2,000円以上お買上げのお客さま先着2,000名さまに、「ロフトオリジナル おかいものバッグ」をプレゼントします。

フェアトレード&オーガニックコットンを使用し、イラストレーター・オカタオカさんによる描き下ろしイラストをプリントした、人と環境にやさしいバッグです。





●ロフトアプリユーザー限定「ロフトク5%OFF」

ロフトアプリで新さっぽろロフトの店舗をお気に入り登録すると、1回のお会計合計税抜1,000円以上で5%OFF。期間中何度でもご利用可能。

■期間:11月30日(木)~12月10日(日)



●ロフトアプリ札幌市内3店舗合同キャンペーン

※対象店舗:新さっぽろロフト・アリオ札幌ロフト・モユク札幌ロフト

1.3店舗すべてをお気に入り店舗に登録した方に、300スコアをプレゼント。

■期間:11月17日(金)~12月10日(日)

2.3店舗すべてでチェックインした方に、300スコアをプレゼント。

■期間:11月30日(木)~12月10日(日)

※1.2.共に12月13日(水)スコア付与予定



【店舗 概要】

◇店舗名:新さっぽろロフト

◇所在地:北海道札幌市厚別区厚別中央1条6丁目 BiVi新さっぽろ3階

◇開店日:2023年11月30日(木)

◇営業面積:約222坪(約733平方メートル )

◇電話番号:011-892-6210 ※開店日より開通

◇営業時間:午前10時~午後9時



◇従業員数:21名



【BiVi新さっぽろ 概要】

◇開業日:2023年11月30日(木)

◇運営会社:大和リース株式会社

◇区画数:約44区画

◇敷地面積:約3249.83坪(約10743.24平方メートル )

◇アクセス:JR千歳線「新札幌駅」及び札幌市営地下鉄東西線「新さっぽろ」駅 10番出口直結



【株式会社ロフト 会社概要】

◇所在地:東京都渋谷区宇田川町18番2号

◇設立:1996年8月8日

◇代表者:代表取締役社長 安藤 公基

◇資本金:7億5000万円

◇展開店舗数:国内159店舗(直営135店舗/FC 24店舗)、海外6店舗(直営4店舗/FC 2店舗)(2023年11月22日現在)

◇ロフトHP:https://www.loft.co.jp/

◇ロフトアプリ累計ダウンロード数:812万回(2023年10月末)







企業プレスリリース詳細へ (2023/11/22-21:16)