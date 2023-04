[マリオット・インターナショナル]





マリオットグループが展開する次世代型ライフスタイルホテル「アロフト大阪堂島」(大阪府大阪市北区堂島浜2-1-31、総支配人:ニジャド・ファレス)では、2023年3月27日(月)からコンテンポラリーなデザイン&レイアウトが魅力のオールデイダイニングThe WAREHOUSEの新しいグランドメニューが登場します。アロフトブランドは、北米をメインに、中東、ヨーロッパ、アジアに多くのホテルを展開するグローバルホテルです。世界に展開するホテルならではの魅力たっぷりの多国籍なメニューが味わえるThe WAREHOUSEの新グランドメニューは新年度スタートの景気づけにぴったりです。会社の同僚、友人同士、カップル、家族などさまざまなシーンでご利用いただけます。さらに、アロフト大阪堂島の遊び心をまるごと楽しめる「アロフトホカンスステイプラン」の販売も開始します。



■多国籍な味たっぷりの新グランドメニュー

The WAREHOUSEで3月27日から楽しめる新グランドメニューは、多国籍な味をたっぷり楽しめるものばかり。まるでその国で食べているかのようなリアルな味わいを堪能できます。シェフおススメはスパイシーな中にもマイルドな味わいを感じるチキンカレーライスとボリューム満点のステーキフリットです。ぜひお試しください。





ランチ:

サンドウィッチ・バーガー:

- イタリアンパニーニ(ベジタリアンにも対応しています。) 価格:1,100円

- アロフトバーガー 価格:1,600円

- スパイシーチキンバーガー 価格:1,500円



ビッグバイト:

- フィッシュタコス(2個、焼け・揚げ) 価格:1,300円

- 本日のパスタ(ベジタリアン・グルテンフリー対応可能です) 価格:1,500円

- アロフトスープカレー&ターメリックバターライス 価格:1,600円

- ステーキ&フリット

100g 価格:2,500円

200g 価格:3,200円

300g 価格:3,900円



*キッズプレートのご用意もございます。

*各ランチのメインメニューにはミニサラダとスープ付きます





ディナー:

前菜:

ファラフェル 価格:800円

プルドポーク 価格:900円

バッファローウィング 価格:900円

フィッシュ&チップス 価格:900円



サラダ:

グリーンサラダ 価格:800円

アロフト“ビッグ”サラダ 価格:1,800円





メイン:

“KAMA-MESHI” アロフトスタイル(シグネチャーディッシュ) 価格:4,800円

ロブスターパスタ 価格:2,300円

サーフ&ターフ(ステーキ&ロブスター) 価格:4,300円

BBQプレート (ビーフ、チキン、ポーク、ソーセージ) 価格:5,000円



期間:2023年3月27日から

場所:アロフト大阪堂島 1階レストラン「The WAREHOUSE / ザ・ウェアハウス」

営業時間:

ランチ:11:30~15:00 (L.O. 14:00)

ディナー:17:30~21:00 (L.O. 20:30)

予約はこちら:https://www.tablecheck.com/shops/aloft-osaka-dojima-thewarehouse/reserve



■「アロフトホカンスステイプラン」概要

アートとミュージックに彩られた新世代のライフスタイルホテル「アロフト大阪堂島」は、ホテルで過ごしながら、バカンス気分を味わうホテル×バカンスをあわせた造語「ホカンス」を楽しめるホテルです。





アロフト流のホカンスを最大限楽しんでもらえるよう、食事やバーが楽しめるオールインワンパッケージの宿泊プランです。





- オールデイダイニング「The WAREHOUSE」で1日2,000円分(1泊2日で4000円)の割引ランチでもディナーでも利用可能です。

- アロフト大阪堂島 1階バー「W XYZ Bar / ダブリュ エックス ワイ ズィー バー」で利用できるお1人様、1泊につき1枚のドリンクバウチャー。最新のヒット曲など素敵なビートとともに、ドリンクをお楽しみください。また、ライブがある日は、生演奏も楽しめます。



スタイリッシュで遊び心溢れる客室には、快適なベッド、ウォークイン式のレインシャワー、55インチの4Kテレビ、無料の高速WI-FIなどが完備。洗練されたデザインながら心地よく過ごせる空間が魅力です。アロフト大阪堂島で、ユニークなホテル体験をお楽しみください。





■「THE WAREHOUSE / ザ・ウェアハウス」 概要

季節のフルーツやシリアルなどが並ぶ“シグネチャー・シリアル・バー”をはじめ、一日のスタートにぴったりな充実の朝食、栄養やスタミナをテーマにした国際色豊かな日替わりランチ、そして一日の終わりには自分へのご褒美に、おすすめのワインとそれによく合うお料理を。宿泊ゲストだけでなく、地元の方々もお楽しみいただけるコンテンポラリーで遊び心あるデザイン&レイアウトが魅力のオールデイダイニング。イタリア製のカラフルなテーブルウェアなど、フォトジェニックな場所を探してみるのもおすすめです。





営業時間:

朝食:07:00 ~ 11:00 (L.O. 10:30)

ランチ:11:30 ~ 15:00 (L.O. 14:00)

ディナー:17:30 ~ 21:00 (L.O. 20:30)

*定休日:月曜日・火曜日・水曜日

・席数:98





■「W XYZ Bar /W XYZ バー」 概要

「音楽を愛する人たちのソーシャルシーン」をテーマにしたカフェ&バー。くつろぎの午後のひとときには、コーヒーや紅茶でくつろいだり、好みのレコードを選んだり、アコースティックギターやキーボードに挑戦したり、プールゲームを楽しんだり、仲間とほっとする時間を過ごせます。バータイムにはきらびやかな照明に変わり、一気にライブムードに!現在のアロフト大阪堂島の地にあった堂島米会所にインスパイアされたトリビュートカクテルなど艶やかなドリンクと音楽を楽しむことができます。





営業時間:

17:00 ~ 23:00(L.O. 22:30)

*12月31日:17:00 ~ 24:30(L.O. 24:00)

・席数:40席





■アロフト大阪堂島 概要

大胆なデザインとスタイリッシュなインテリアで統一された全 305 室の客室は、ブランドの特徴であるロフトレイアウトを採用し、1Fエントランス、ロビー等の共用部、レストラン、バーは天井高5.5m(設備機器下3.8m)の高さを活かした開放感のある空間でお客様をお迎えいたします。全客室には高速無料Wi-Fi、USBポート、55インチの薄型フルHDテレビ、レインフォールシャワーヘッド付きウォークインシャワー、特注のdrybar(ドライバー)バスアメニティと、最先端のテクノロジーを完備しております。ホテルのダイニングおよび共有スペースは、お客様同士の間で思いがけない友情が生まれたり、革新的で先見性のあるアイデアが交換されたりするような、活気に満ちた自由な雰囲気が特徴です。オールデイダイニング The WAREHOUSE(ザ・ウェアハウス)は、セミオープンキッチン、特製のシリアルバー、ビュッフェカウンターを備え、国内外の多様な料理をご提供します。また、ロビーから続くシックなRe:mix(SM) lounge(リミックス ラウンジ)とW XYZ(R) Bar(ダブリュ エックス ワイ ズィー バー)はホテルのソーシャルシーンの中心をなすエリアとなっており、おつまみやビリヤードを楽しんだり、アロフトのシグネチャーカクテルを飲みながら、アコースティックライブからクールなDJミュージックまで、様々な音楽をお楽しみいただけます。テイクアウト専用ショップRe:fuel by Aloft(SM)(リフューエル バイ アロフト)では、サラダ、サンドイッチ、スナック菓子、コーヒー、ジュースなど、新鮮なメニューをグラブ&ゴースタイルでご提供します。エクササイズルームのRe:charge(SM)(リチャージ)は明るく広々としたスペースにカーディオ機器およびウエイト・トレーニング機器を備えており、ご旅行中でもいつものトレーニングを継続していただけます。









◎公式 HP: https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/osaal-aloft-osaka-dojima/

◎Instagram: https://www.instagram.com/aloftosakadojima/?hl=ja



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/03-17:16)