[J-WAVE(81.3FM)]

『JFL HOLIDAY SPECIAL PILOT CORPORATION presents CLICK FOR THE NEW STAGE』 3月21日(火・祝)9:00~17:55









札幌FM NORTH WAVE、東京J-WAVE、名古屋ZIP-FM、大阪FM802、福岡CROSS FM、全国5地区のFMラジオ局で構成するJFL(Japan FM League)では、3月21日(火・祝)9:00~17:55、小山薫堂とクリス智子のナビゲートで9時間のスペシャルプログラム『JFL HOLIDAY SPECIAL PILOT CORPORATION presents CLICK FOR THE NEW STAGE』をオンエアいたします。



消せるボールペン・FRIXION発売から15年を記念して、同シリーズをアップグレードした新製品が発売されました。この番組は、アップグレードしたFRIXIONにちなんで、全国5局のFM局を繋ぎ、9時間のスペシャルプログラムをお届けします。



3月21日(火)の春分の日は、年度の変わり目、新生活がまもなく始まる時期。番組のテーマは、「アップグレード」。これからの時代をアップグレードする若き挑戦者が見る「夢」、今をアップグレードしてきた挑戦者たちが見る「今」など、多種多様な豪華ゲストの方々にお話を伺います。さらに、札幌・東京・名古屋・大阪・福岡の全国各都市から「アップグレード」をキーワードに中継レポートも実施します。リスナーには“カチッとペンをCLICKするように、新しい自分に出会える・世界につながるためのきっかけ”をお届けします。また、当日は「あなたがアップデートしたいこと」をテーマにメッセージを募集、豪華プレゼントもご用意しています。





ゲスト





ゲストには、日本のHIP-HOP シーンをアップグレードし続けているKREVA、人気タレントからデザイナー/アーティストへと転身した篠原ともえ、俳優にも挑戦する人気マルチタレント・朝日奈央、ダンサー・表現者として進化を続けるアオイヤマダ、「異彩を、 放て。」をミッションに掲げる福祉実験ユニット「ヘラルボニー」の松田崇弥などが登場。さらに、出版界のイノベーター 幻冬舎・見城徹、日本を代表する作詞家/ヒットメイカー 秋元康が、自らをアップグレードした“人との出会い”を語ります。

























JFL各局から中継レポート





祝日で賑わう札幌・東京・名古屋・大阪・福岡から中継レポートを実施します。テーマは「いま、各地でアップグレードしているスポットやモノを教えて!」と「素敵なリスナープレゼントも教えて!」。当日、各地域で選ばれた素敵なリスナープレゼントをセットにして1名様にプレゼントいたします。



[各局レポーター]

FM NORTH WAVE:ハイジ

J-WAVE:小林麗奈

ZIP-FM:中川大輔

FM802:田中乃絵

CROSS FM:コウズマユウタ



さらに、当日11時台、国内最大級のファッションとデザインの祭典「TOKYO CREATIVE SALON 2023」にて実施される、ヘラルボニー契約作家・marinaによるライブペイント「PASSION for PASSION LIVE DRAWING」の模様も生中継でご紹介します。







メッセージを大募集





オンエア当日、リスナーからは「あなたがアップグレードしたいこと」をテーマにメッセージを募集します。この春、あなたはどんな進化をしたいですか? どんなことに挑戦したいですか? メッセージを送ってくれた方の中から30名様に、より濃く、より長く書ける、アップグレードされた消せるボールペン“FRIXION BALL KNOCK ZONE” をプレゼントします。特設ページ( https://www.j-wave.co.jp/holiday/20230321/ )よりご応募お待ちしております。





番組概要



放送局:J-WAVE(81.3FM)

放送日時:3月21日(火・祝)9:00~17:55

番組名:JFL HOLIDAY SPECIAL PILOT CORPORATION presents CLICK FOR THE NEW STAGE

ナビゲーター:小山薫堂、クリス智子

ゲスト:アオイヤマダ、朝日奈央、KREVA、篠原ともえ、松田崇弥(株式会社ヘラルボニー)、他

番組サイト:https://www.j-wave.co.jp/holiday/20230321/



※JFL各局の放送時間:

FM NORTH WAVE(札幌) 3月21日(火・祝)9:00~17:55

FM802(大阪) 3月21日(火・祝)9:00~17:55

CROSS FM(福岡) 3月21日(火・祝)9:00~17:55

ZIP-FM(名古屋) 3月21日(火・祝)9:00~17:55



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/14-20:46)