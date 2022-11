[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]





nobodyknows+のベスト盤「ALL TIME BEST」が11月30日に発売となったことを記念して、ミュージックビデオ10曲がYouTubeにて公開される。既に公開されていた5曲に加え、今回新たに追加公開されることで、ソニーミュージック時代のミュージックビデオは1曲を除きほぼ全曲が公開されることとなる。



■公開スケジュール

11/30(水)「家々 ~撰ばれてあることの恍惚と不安とふたつ我にあり~ 」「以来絶頂」

12/3(土)「ポロン2」「SUMMER」

12/7(水)「T.R.U.E.」「どうよ?」

12/10(土)「好きだぜ、マリー。」「アンダーレイン feat.プリメラ」

12/14(水)「イマイケサンバ」「Fallin' feat.シゲルBROWN」



■11/30公開

「家々 ~撰ばれてあることの恍惚と不安とふたつ我にあり~」

https://youtu.be/m7XiAdSsfeg

「以来絶頂」

https://youtu.be/C6Ss0J5yIjo



さらにこのベスト盤発売を記念し、nobodyknows+のミュージックビデオを12時間ぶっ通しで見続けるスペシャル動画を配信。こちらはソニーミュージック時代に加えSigma Sounds Studioからリリースの作品もとりまぜての配信を予定している。12時間nobodyknows+の楽曲でココロオドルもよし、途中で力尽きココロオレルもよし。ベスト盤には惜しくも収録されなかった楽曲も流れるこの12時間配信を見ながら、自分なりのベスト選曲を考えてみるもよし。THE FIRST TAKEでの一発撮りパフォーマンスが3000万回再生を突破した大ヒット曲「ココロオドル」はもちろん、その他数々の素晴らしい楽曲をベスト盤で、そしてミュージックビデオでぜひ堪能して欲しい。



■nobodyknows+ミュージックビデオ12時間耐久配信

配信日時 12月17日(土)14時~

配信URL 後日公式HPにてお知らせ



■ベスト盤「ALL TIME BEST」商品概要

『ALL TIME BEST』nobodyknows+

発売日:2022年11月30日

品番:MHCL-30770

価格:¥2,200(税込)



(収録曲)

1. ススミダス→

2. ココロオドル

3. シアワセナラテヲタタコウ

4. エル・ミラドール~展望台の唄~

5. Hero’s Come Back!!

6. アンダーレイン

7. イマイケサンバ(Intro ver.)

8. Hold My Hand feat.SEAMO, HOME MADE家族

9. Worlds End feat.MASH

10. あの夏の日 feat.machaco

11. ワサワサ

12. ココロオドル(Remix)

13. いい歳こいて

14. 愛のテーマ feat.中村耕一



『ALL TIME BEST』特設サイト

https://www.110107.com/nobodyknows_best



ベスト盤購入URL

https://lgp.lnk.to/H9lWpn



■アーティスト公式

HP:https://nobodyknows-fc.com/

Twitter:https://twitter.com/nk_staff

Facebook:https://www.facebook.com/official.nobodyknows

Instagram:https://www.instagram.com/nobodyknows_official/



