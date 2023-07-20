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オリジナルアパレルブランド『with mellow』が誕生！

オリジナルアパレルブランド『with mellow』が誕生！

［株式会社CyberZ］

～第一弾は2023年7月28日(金)より販売を開始～


株式会社eStream（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高井里菜）は、株式会社OPENREC（東京都新宿区、代表取締役社長:兵頭陽）と共同でオリジナルアパレルブランド『with mellow』の展開を発表いたします。記念すべき第一弾は、某人気ストリーマーのオリジナルアパレル商品を2023年7月28日より発売いたします。


■『with mellow』ブランドメッセージ
-推しをまとい、推しでアガる-

すきなものでアガる。
そんな当たり前をいつもの日常に少しだけ。

シンプルでありながらポップな雰囲気。
ストリーマーを知らない人からも褒められる可愛さとカジュアルさ。

with mellowは皆様に、
推しと共に心地よく過ごせる日常を提供する
カジュアルブランドを目指します。

■第一弾の販売について
記念すべき第一弾は、某人気ストリーマーのオリジナルアパレル商品を2023年7月28日（金）より発売いたします。

【スケジュール】
2023年7月25日（火）：販売ラインナップの公開
2023年7月28日（金）：販売開始　

【販売場所】
・OPENREC STORE：https://openrec.store/collections/with-mellow


【公式SNS】
以下、公式SNSにて随時情報を更新いたします。是非ご確認ください。

Twitter：https://twitter.com/withmellow_OR
Instagram：https://www.instagram.com/withmellow_or/
Threads：https://threads.net/@withmellow_or


■株式会社eStream　http://www.estream.co.jp/
eStreamは、2017年8月に設立され、タレントマネジメント事業から事業拡大を行い現在は様々なIPを扱うマーチャンダイジング事業（https://estream-store.com/）、グッズ販売の新しい形であるオンラインくじ事業などオンラインエンタテインメント事業を展開しています。2020年には「スケール感」と「躍動感」にこだわった高品質高級フィギュアブランド「SHIBUYA SCRAMBLE FIGURE（https://ec.shibuya-scramble-figure.com/shop）」、2022年にはコンビニなどで支払いに使えるキーホルダータイプのキャッシュレスフィギュア「きゃらぺいっ！（https://charapay.toys/）」を設立し、IPの魅力を最大化させるフィギュア開発に取り組んでいます。

社名　株式会社 eStream
東京本社　東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号　渋谷スクランブルスクエア　23階
代表者　代表取締役社長　高井 里菜

■株式会社OPENREC　https://openrec.co.jp/
・社名　　　 ：株式会社OPENREC
・所在地　　 　：東京都新宿区西新宿1丁目20番2号 西新宿室町ビル5階
・代表者　　　 ：代表取締役社長 兵頭陽
・事業内容　　 ：ライブ配信事業
「OPENREC.tv」サービスサイト：https://www.openrec.tv/
「OPENREC Store」EC販売サイト：https://openrec.store/

OPENRECでは、題材をご提供いただける公式ゲームメーカー、持ち込み企画やイベントをお持ちの制作会社、出演をご希望の配信者、企業などリクエストやご要望をお待ちしております。
その他コンテンツを彩ることにご協力いただけるスポンサーも常時募集しております。

お問い合わせはこちら： https://openrec.zendesk.com/hc/ja/requests/new

企業プレスリリース詳細へ （2023/07/20-18:17）

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