[コロプラ]

「Sentai Filmworks」と「SMG HOLDINGS」、「Medialink Entertainment Limited」が担当



株式会社コロプラ(代表取締役社長:宮本貴志、本社:東京都港区、以下「コロプラ」)は、Sentai FilmworksとSMG HOLDINGS、Medialink Entertainment Limitedと協力し、スマートフォン向けゲーム『アリス・ギア・アイギス(以下、アリスギア)』のTVアニメ『アリス・ギア・アイギス Expansion』のグローバル配信が決定したことをお知らせいたします。

【公式サイトURL】https://colopl.co.jp/alicegearaegis/tv-anime/







TVアニメ『アリス・ギア・アイギス Expansion』は、2023年1月に5周年を迎えたスマートフォン向け3Dアクションシューティングゲーム『アリスギア』を原作としたテレビアニメです。アリスギアを纏い戦う少女「アクトレス」を中心に、ハチャメチャな事件や問題にアクトレス達が一丸となり立ち向かう、笑いが溢れる作品となっております。

本作は、日本国内では2023年4月3日(月)より、TOKYO MXでの放送や各プラットフォームでの配信が決定しております。この度、各社と協力の元、グローバル配信が正式に決定いたしました。「Sentai Filmworks」がアジアを除く世界中の国および地域への配給権利を所持しており、今春からは北米およびラテンアメリカでHIDIVEが配信を担当し、「SMG HOLDINGS」が韓国の配信を担当、「Medialink Entertainment Limited」が韓国以外のアジア地域の配信を担当いたします。詳細な配信地域や日時につきましてはそれぞれのご案内をご確認ください。



本作の配信を通じて、海外の皆さまにも改めて『アリスギア』の魅力をお伝えしていければと考えております。



【TVアニメ『アリス・ギア・アイギス Expansion』グローバル配信正式決定!】

日本国内では2023年4月3日(月)より配信が決定している本作につきまして、各社協力の元、この度正式にグローバル配信が決定いたしました。詳細な配信地域や時間はそれぞれのご案内をご確認ください。



●「Sentai Filmworks」が欧米やアジアの配信を担当



【「Sentai Filmworks」会社概要】



社名 :Sentai Filmworks http://www.sentaifilmworks.com/

所在地 :10114 W Sam Houston Pkwy S、Houston、Texas、US



●「SMG HOLDINGS」が韓国の配信を担当



【「SMG HOLDINGS」会社概要】



社名 :SMG HOLDINGS CO.,LTD. http://smg-h.com/

所在地 :#1802, Ace High-end Tower 2, 61 Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, 08389,Republic of Korea



●「Medialink Entertainment Limited」がその他アジアの配信を担当



【「Medialink Entertainment Limited」会社概要】



社名 :Medialink Entertainment Limited http://www.medialink.com.hk

所在地 :1801-6, 18/F, Tower 2, The Gateway, Harbour City, 25 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong



【TVアニメ『アリス・ギア・アイギス Expansion』作品概要】



2023年4月3日(月)より、毎週月曜25:05~放送開始!

<放送情報>

●TOKYO MX/4月3日(月)より毎週月曜25:05~

●BS日テレ/4月4日(火)より毎週火曜23:30~

●MBS/4月4日(火)より毎週火曜26:30~

●AT-X/4月5日(水)より毎週水曜21:00~

(※リピート放送毎週(金)9:00~、毎週(火)15:00~)



<配信情報>

●dアニメストア:4月3日(月)より毎週月曜 21:00~

●各配信プラットフォームにて順次配信



<INTRODUCTION>

時は未来

アキ作戦が終わり日常が戻った東京シャード。

ヴァイスの襲来も減り、ヒマを持て余している成子坂製作所の面々。

そこへ憧れのアクトレスになりたいと一人の少女が門を叩くのだったが、、、



<STAFF>

原作・監修:ピラミッド

監督:花井宏和

キャラクターデザイン・メカニックデザイン原案:島田フミカネ、海老川兼武、柳瀬敬之

キャラクターデザイン:岡野力也

シリーズ構成:杉原研二

アニメーション制作:ノーマッド

製作・著作:成子坂製作所



<CAST>

比良坂夜露:沼倉愛美

高幡のどか:根本京里

兼志谷シタラ:内田真礼

百科文嘉:石川由依

ほか



<主題歌>

オープニングテーマ:鈴木愛奈『Dash and Go!』

エンディングテーマ:堀内まり菜『Just a little bit』



<TVアニメ公式ティザーサイト>

https://colopl.co.jp/alicegearaegis/tv-anime/

<TVアニメ公式Twitter>

@alice_anime_nzm



【アリス・ギア・アイギス 基本情報】





ゲームメーカー”ピラミッド”と、スマートフォンゲームメーカー”コロプラ”がタッグ!

メカを武装した少女たちと共に戦う、新感覚スマートフォンゲームが登場!本作のキャラクター監修・キャラクターデザインは島田フミカネ氏が担当しています。さらにキャラクターデザインには、島田フミカネ氏に加えてメカニックデザイナーの海老川兼武氏や柳瀬敬之氏らも参加。またサウンドチームに「ZUNTATA」を迎え、人気・実力を兼ね揃えた豪華クリエイター陣が集結!アニメ化も決定!さまざまな企画展開にご期待ください!

◆アプリ名 :アリス・ギア・アイギス

◆ジャンル :武装カスタマイズアクション

◆価格 :アイテム課金制

▼ダウンロードURL

https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/aga/i0k6xvr/

▼DMMGAMES:https://colopl.co.jp/alicegearaegis/lp/dmg/

◆公式サイト:https://colopl.co.jp/alicegearaegis/

◆公式Twitterアカウント:https://twitter.com/colopl_alice



【参加クリエイター プロフィール】

・島田フミカネ:イラストレーター。アニメ「FRAME ARMS Girl」、「ブレイブウィッチーズ」、「ガールズ&パンツァー」、「ストライクウィッチーズ」、フィギュア「メカ娘」など、数多くのキャラクターデザイン(原案)を担当。その作品の多くに機械や兵器を着用した少女が登場しており、「メカ少女」ブームの火付け役としても広く認知されている。



・海老川兼武:メカニックデザイナー。代表作は「フルメタル・パニック!シリーズ」、「機動戦士ガンダム00」、「機動戦士ガンダムAGE」、「ガンダムビルドファイターズ」、「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」、「ID-0」など多くの作品で、メカニックデザインを担当。「機動戦士ガンダム00」以降はガンダム作品のデザイナーとして広く知られるようになり、立体系商品の監修なども行う。



・柳瀬敬之:メカニックデザイナー。代表作は「攻殻機動隊ARISE」、「機動戦士ガンダム00」、「コメットルシファー」、「ファイアボール・チャーミング」、「ゼノブレイドクロス」、「にゃんぼー」など、ゲーム、アニメーション、ホビーなど多ジャンルで活躍。



・ZUNTATA:株式会社タイトーのサウンド開発部門の総称。アーケード、コンシューマー、モバイルのゲームサウンド制作(BGM、効果音)を主な活動としており、他にも、アルバム制作、ライブ活動、イベント企画・制作など多岐に渡る活動を展開中。2017年で設立30周年を迎えたゲームサウンドクリエイター集団の老舗。代表作:「ダライアス」シリーズ、「グルーヴコースター」シリーズ



【株式会社コロプラ 会社概要】

社名 : 株式会社コロプラ https://colopl.co.jp

所在地 : 東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト6F

設立 : 2008年10月1日

資本金 : 6,587百万円(2022年9月末時点)

代表者 : 代表取締役社長 宮本貴志

事業内容 : スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供

XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供

国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

公式Twitter:https://twitter.com/colopl_pr

公式Facebook:https://www.facebook.com/coloplinc/



コロプラでは"Entertainment in Real Life"をミッションとして掲げ、スマートフォン向けアプリの拡充に引き続き注力するとともに、人々の生活のほぼ全てである「日常」をより楽しく、より素晴らしくするエンターテインメントを提供してまいります。



【株式会社ピラミッド 会社概要】

社名: 株式会社ピラミッド http://www.pyramid-inc.net/

所在地: 東京都渋谷区渋谷3-3-2 渋谷MKビル

設立: 2001年9月28日

資本金: 6,630万円(2020年9月末日時点)

代表者: 代表取締役社長 柏木准一

事業内容: コンシューマーゲーム、ソーシャルゲーム、アーケードゲーム等の企画開発業務

及びゲーム関連のシナリオ及びグラフィック制作業務



「データカードダス ドラゴンボールZ」、「パタポン」、「ダライアスバースト」シリーズなど多数のゲームの受託開発を担当。2010年に「SILPHEED Alternative」でスマートフォンのゲーム市場に参入。2007年にリリースしたオリジナルタイトル「勇者死す。」を2016年にPS Vitaへ移植し、日本一ソフトウェアから発売。現在、コロプラグループの一員としてスマートフォン向けのプロジェクトを開発、運営中。



(C)Pyramid,Inc. / COLOPL,Inc.

(C)Pyramid,Inc./成子坂製作所



※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ:アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/03-16:46)