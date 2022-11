[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]

Tik Tokでリバイバルヒットを果たしている1998年リリース「愛のしるし」を、ティンパニーを交互に叩く2人から始まる一発撮りで披露。



本日22:00に公開される「THE FIRST TAKE」第269回に、女性デュオ・PUFFYが初登場することが明らかになった。







今回パフォーマンスするのは、1998年にリリースされた「愛のしるし」。

作詞・作曲は「スピッツ」の草野マサムネ(名義・草野正宗)、編曲は奥田民生が手掛け、耳に残るリズムとフレーズとゆるい雰囲気がマッチした代表曲。

10代の若者たちを中心にTik Tokでダンス動画が投稿され、リバイバルヒットを果たしている。



ティンパニーを叩くPUFFY2人から始まる、思わず肩の力が抜ける雰囲気のパフォーマンスに加え、

バンドメンバーにGuitar&Chorus:オカモトコウキ(OKAMOTO’S) / Keyboard:金澤ダイスケ(フジファブリック) /

Drums:櫻井海音 / Bass:木下裕晴が参加した「THE FIRST TAKE」だけのオリジナル編成で、一発撮りを披露する。





■番組詳細

PUFFY –愛のしるし / THE FIRST TAKE <11/25(金)22時よりプレミア公開>

https://youtu.be/AkCE-SeMPjY



■YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」チャンネルトップページ

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q



■PUFFYコメント

みなさんに楽しんでもらえたらいいなって思いますし、こうやって昔の歌を歌えるのもありがたいことだと感じます。

最近幅広い世代のみなさんに聴いていただいてるみたいなので、それも非常に嬉しく思ってます。



■RULES

白いスタジオに置かれた一本のマイク。

ここでのルールはただ一つ。

一発撮りのパフォーマンスをすること。



A microphone and a white studio.

And 1 rule.

You’ve got 1 TAKE.



■STATEMENT

ありのままの自分を。

ありのままの音楽を。

一度きりにこめる。



THE FIRST TAKE

ありのままの世界へ。



Your Music.

Your Everything.

All in this one take.



THE FIRST TAKE

Less Filter, More Music.





■「THE FIRST TAKE」とは



「THE FIRST TAKE」(ザ・ファースト・テイク)はミュージシャンによる一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル。

2019年11月15日(金)にローンチし、チャンネル登録者は698万人(※11/17時点)を達成し、

日本の音楽ジャンルでのYouTubeチャンネルのなかで、アーティストの公式チャンネル以外では最多の登録者数となり、

音楽ジャンルでは、最速で500万人そして600万人を達成したチャンネルとなっている。グローバルチャンネルとしての注目度も高く、

配信専門レーベル「THE FIRST TAKE MUSIC」の設立や、

今年の5/3、5/4には初の有観客ライブ「INSIDE THE FIRST TAKE supported by ahamo」(会場:舞浜アンフィシアター)も開催。今もっとも注目を浴びているYouTubeチャンネルである。



■「THE FIRST TAKE」OFFICIAL

Web Site:https://www.thefirsttake.jp/

Instagram:@the_firsttake(https://www.instagram.com/the_firsttake/)

Twitter:@The_FirstTake(https://twitter.com/The_FirstTake)

TikTok:@The_First_Take (https://www.tiktok.com/@the_first_take)

THE FIRST TIMES : https://www.thefirsttimes.jp/





■PUFFY プロフィール

1996年、奥田民生プロデュースによるシングル「アジアの純真」でPUFFYとしてデビュー。

その後、「これが私の生きる道」「サーキットの娘」「渚にまつわるエトセトラ」etc を次々とヒットを連発。

全米NO.1アニメチャンネルである「カートゥーン・ネットワーク」にて、

彼女たちを主人公にしたアニメ番組「ハイ!ハイ! パフィー・アミユミ」が世界110カ国以上で放送されるなど、日本のポップ・アイコンとして、世界を舞台に活動中。



■PUFFY OFFICIAL

Web Site: https://www.puffy.jp/

Twitter: https://twitter.com/PUFFY

Instagram: https://www.instagram.com/puffyamiyumi_official/

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCV-i86-vGMSSgCZuTxUAW2Q

TikTok:https://www.tiktok.com/@puffyamiyumi_official



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/25-20:46)