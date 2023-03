[J-WAVE(81.3FM)]







FMラジオ局J-WAVE(81.3FM)とYouTube音楽メディア「MUSIC FUN!」が連動してお送りするプログラム『WOW MUSIC』が、現在の放送形態としては3月をもって終了することが決定いたしました。番組ではこれまでに、山口一郎×川谷絵音、aiko×YOASOBI、WANIMA・KENTA×星野源、KREVA×吉井和哉、SKY-HI×JP THE WAVY、MONGOL800・キヨサク×Awichなどなど、毎週注目度の高い音楽対談を放送し、YouTube音楽メディア「MUSIC FUN!」で動画としても配信してきました。



そんな『WOW MUSIC』最終章となる3月のマンスリープレゼンターは、音楽プロデュサーの蔦谷好位置。番組開始初月のマンスリープレゼンターを務めた彼が、番組最後の1ヵ月も担当します。対談ゲストとして、稲葉浩志(B’z)、中島美嘉、Nakajin(SEKAI NO OWARI)、Deu (PEOPLE 1)が週替わりでそれぞれ登場。ゲストたちの音楽ルーツや音楽制作について、LIVEパフォーマンスについてなど音楽対談を繰り広げます。蔦谷好位置が独自の視点でゲストたちの音楽ファイルを紐解いていき、新しい魅力と音楽の可能性をお届けします。



初回3月4日(土)のゲストは、先日放送されたテレビ朝日『関ジャム 完全燃SHOW』の「プロが選ぶ年間マイベスト10曲」で蔦谷好位置が1位に選んだ『紫陽花』を生み出したバンド・PEOPLE 1の作詞作曲・Deu。どうぞお聴き逃しなく!





『WOW MUSIC』 3月のゲスト





『WOW MUSIC』は、YouTubeで配信中の音楽コンテンツ「MUSIC FUN!」とも連動。後日映像コンテンツとしても配信します。こちらもあわせてお楽しみください。



【番組概要】

放送局:J-WAVE(81.3FM)

番組名:WOW MUSIC

放送日:2023年3月 毎週土曜日

時間 :24:00~25:00

ナビゲーター:蔦谷好位置 ※3月マンスリープレゼンター



ゲスト:

3月4日 Deu (PEOPLE 1)

3月11日 中島美嘉

3月18日 稲葉浩志(B’z)

3月25日 Nakajin(SEKAI NO OWARI)





番組HP:https://www.j-wave.co.jp/original/wowmusic/

J-WAVE公式Twitter:https://twitter.com/jwave813fm



【「MUSIC FUN !」概要】

2019年10月15日に始動した 音楽の「すごい!」と出会うコミュニティ。

活動の第一弾としてYouTubeチャンネルを開設し、「すごい!をあの人から」をコンセプトに、音楽業界のトップランナーたちが考える「すごい音楽」や「すごいアーティスト」をインタビューや対談形式でお届けするコンテンツや、ラジオやテレビ番組との連動コンテンツを配信している。



YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/c/MUSICFUN_JP

Twitter:https://twitter.com/musicfun_JP



