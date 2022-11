[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]

1988年12月9日、EPICより発売されたTM NETWORK6枚目のオリジナルアルバム『CAROL ~A DAY IN A GIRL'S LIFE 1991~』より、“A DAY IN THE GIRL'S LIFE(永遠の一瞬)”、“CAROL (CAROL'S THEME I)”、“JUST ONE VICTORY (たったひとつの勝利)”の3トラックの"360 Reality Audio"配信スタート!





当時スタジオ録音されたマルチ・テープデータから今回"360 Reality Audio"にて再リミックス。『CAROL ~A DAY IN A GIRL'S LIFE 1991~』の壮大でシアトリカルなスケールと世界観を、ソニーの全方位から音に包まれる新しい音楽体験"360 Reality Audio"によって味わって欲しい。



“A DAY IN THE GIRL'S LIFE(永遠の一瞬)”“CAROL (CAROL'S THEME I)”

“JUST ONE VICTORY (たったひとつの勝利)”の360 Reality Audio配信はコチラから!

https://LGP.lnk.to/05Hx98V4







次なる展開が待たれるTM NETWORKは、現在個々の活動中!

小室哲哉は11月27日、12月9日、初のフル・オーケストラコンサートを開催、記念のプレイリストも公開!11月27日、宇都宮隆は「Takashi Utsunomiya Tour 2022 U Mix ♯2」が同日最終日を迎え、木根尚登はソロ活動30周年記念ライブを12月1日、2日に開催する。



●小室哲哉 billboard classics 小室哲哉 Premium Symphonic Concert 2022 -HISTORIA-

【東京】2022/11/27(日) 16:00 開場 17:00 開演 Bunkamuraオーチャードホール

【西宮】2022/12/9(金) 17:30 開場 18:30 開演 兵庫県立芸術文化センターKOBELCO大ホール

https://billboard-cc.com/classics/tetsuyakomuro2022/

プレイリスト インストの曲より厳選

LINKFIRE

https://LGP.lnk.to/Z4UeIRUo



●宇都宮隆ソロツアー「U Mix ♯2」

https://magnetica.net/information/?p=7991

30th Anniversary プレイリスト公開中!

LINKFIRE

https://LGP.lnk.to/fvDy0Q3I



●木根尚登 12月1日、2日30周年記念ライブ開催

http://www.kinenaoto.com/information/7887

ソロ活動30周年プレイリスト公開中!

LINKFIRE

https://LGP.lnk.to/eYCWRzZs



また、最新ライブBlu-ray 「TM NETWORK TOUR 2022 “FANKS intelligence Days”at PIA ARENA MM LIVE」12月28日発売決定!現在予約受付中!



■Sony Music Shop

・特典内容:ミニタオル

▼初回盤

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?cd=MTRE-2205

▼通常盤

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?cd=MTRE-2206



■宇都宮隆Official ONLINE SHOP

https://shop.fannect.jp/utsu/sp/

ほか、Amazon、楽天、TSUTAYAオンライン、HMV(*各店特典が異なります。)



詳細はこちら

TM NETWORK FANKS intelligence Days Blu-ray発売決定!!

https://magnetica.net/



■TM NETWORK特設ページ https://www.110107.com/TMNETWORK



■TM NETWORK オフィシャル

TM NETWORK Twitterアカウント: @tmnetwork_2014



●小室哲哉

Twitterアカウント:@tetsuyakomurotk

TETSUYA KOMURO STUDIO: https://fanicon.net/fancommunities/3914



●宇都宮隆

Twitterアカウント:@TEAM_UTSU 、 @MAGNETICA_Info

オフィシャルサイトURL: https://www.magnetica.net



●木根尚登

Twitterアカウント:@kinenaoto

オフィシャルサイトURL: http://www.kinenaoto.com



◆360 Reality Audioとは?

360 Reality Audioは、ソニーのオブジェクトベースの360立体音響技術でアーティストの生演奏に包まれているかのような没入感のある立体的な音場を実現する新しい音楽体験です。コンテンツの制作時には、アーティストやクリエイターの創造性や音楽性に従って、ボーカル、コーラス、楽器などの音源に位置情報を付けて全方位に配置することが可能です。リスナーは、制作意図が反映された、360°すべての方向から音が届く体験を楽しめます。



<詳しくはこちらをご覧ください>

ソニー「360 Reality Audio」オフィシャルサイト

https://www.sony.jp/headphone/special/360_Reality_Audio



<360 Reality Audio対応音楽ストリーミングサービス>

■Amazon Music Unlimited

https://music.amazon.co.jp/playlists/B08F9LQYJ8



*詳細は各配信サービスページでご確認ください。

*PCブラウザでは360 Reality Audioの再生ができません。



お手持ちのスマートフォンやタブレットに対応音楽ストリーミングサービスのアプリケーションをダウンロードのうえご利用ください。

■TM NETWORK

小室哲哉(Key)、宇都宮隆(vo)、木根尚登(g)によるユニット。1984年「金曜日のライオン」でデビュー。87年に「Self Control」「Get Wild」などの大ヒットでブレイク。メジャー・デビュー10年目となる94年に“終了”宣言。99年、TM NETWORK再始動。2014年にはデビュー30周年のアルバムを発表。2022年、7年ぶりのツアーを開催。2024年にはデビュー40周年を迎える。



