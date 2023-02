[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2023年3月3日(金)に『Billboard JAPAN Women In Music vol.0 Supported by CASIO』を見放題で独占ライブ配信いたします。本公演は月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。







2007年からアメリカで開催されているビルボード主催のイベント「ビルボード・ウィメン・イン・ミュージック」。その日本版のライブ第一弾となる『Billboard JAPAN Women In Music vol.0 Supported by CASIO』が3月3日(金)に東京・大阪・横浜の3都市のビルボードライブを会場に、初開催されます。

音楽業界に多大に貢献し、その活動を通じて女性たちをエンパワーメントしたアーティストを毎年「ウーマン・オブ・ザ・イヤー」として表彰する本イベントでは、2022年はオリヴィア・ロドリゴが受賞したほか、過去にはビヨンセやマドンナなど錚々たるメンバーが選出され、毎年多くの注目を集めています。



日本で開催される記念すべき第1回のライブには、2023年以降も活躍を期待される女性アーティストが出演。各地のライブ会場を盛り上げます。

ビルボードライブ東京には、日本の女性ラッパーとして鮮烈な存在感を放ち、ルッキズムをテーマにした楽曲「美人」をリリースするなど、オピニオンリーダーとしても注目を集めるトリリンガルラッパー/シンガーのちゃんみな。

ビルボードライブ大阪には、音楽のジャンルに囚われない多岐にわたる活動で、日本を代表するシンガーとして、4人の母としてオルタナティブな活動を展開するUA。

ビルボードライブ横浜には、シルキーかつソウルフルな歌声と等身大のメッセージで同世代の女性を中心に熱い支持を集めるほか、多彩なソングライティング・センスで様々なアーティストへの楽曲提供も行うeillが登場。



U-NEXTでは、3月3日(金)に東京・大阪・横浜の3都市のビルボードライブ会場にて開催される『Billboard JAPAN Women In Music vol.0 Supported by CASIO』を見放題で独占ライブ配信いたします。CH1、CH2、CH3の3つに分けられたマルチチャンネル配信で、各会場の模様を余すところなくお楽しみいただけます。ぜひご自宅の大画面でお楽しみください。



Billboard JAPAN Women In Music vol.0 Supported by CASIO

【配信の詳細はこちら】

https://www.video.unext.jp/livedetail/LIV0000000849



【配信時間】

ライブ配信:2023年3月3日(金)21:30~ ライブ終了まで

見逃し配信:準備完了次第~3月10日(金)23:59まで

※CH2の見逃し配信は3月8日(水) 23:59までとなります。



【マルチチャンネル配信】

CH1:ちゃんみな(ビルボードライブ東京)

CH2:UA(ビルボードライブ大阪)

CH3:eill(ビルボードライブ横浜)



U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。26万本以上の映画、ドラマ、アニメが見放題で楽しめるほか、公開・放送されたばかりの最新作を含む4万本以上のレンタル作品、さらに88万冊以上のマンガや書籍もラインナップしています。1つのアプリで「観る」「読む」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。

株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。

U-NEXT:https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ/2023年1月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/14-20:45)