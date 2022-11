[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]

11月25日より、井上鑑1986年の名作アルバム『TOKYO INSTALLATION』を井上自身が再構築したアルバム『TOKYO SPATIAL INSTALLATION』を配信開始いたします。今回は、通常配信、ハイレゾ配信に加え、360 Reality Audioのフォーマットでも配信。今のところこの音源のパッケージ発売はございませんので、ぜひ配信でお楽しみください。







●配信:

井上鑑『TOKYO SPATIAL INSTALLATION』

通常配信+ハイレゾ配信(48kHz24bit)+360 Reality Audio配信の3種類で配信開始 (この音源のパッケージの発売は今のところございません)



各配信サイトへはこちらから:URL: https://LGP.lnk.to/5nAVTt





●YouTube:

11月25日よりotonano YouTube Channel内にて井上鑑自身による『TOKYO INSTALLATION』曲解説映像第一弾を配信。



URL:https://www.youtube.com/channel/UCBT_5M59tUq--OUoSLiqrzA





●イベント:

『オンライン・トーク』 11/25(金)19:00~

360 Reality Audio作品『TOKYO SPATIAL INSTALLATION』の配信リリースを記念した本人出演のスペシャル・トークをオンラインで。サウンド&レコーディング・マガジンYouTubeチャンネルにて配信予定。



URL: https://www.youtube.com/watch?v=FkFoHSK3rpk





『TOKYO SPATIAL INSTALLATION』360RA試聴会 11/26(土),27(日) 12:00~18:00 場所:御茶ノ水RITTOR BASE

『TOKYO SPATIAL INSTALLATION』制作に使用されたものと同じ13chのスピーカー環境を御茶ノ水RITTOR BASEに用意。各回1組限定(4名様まで)のプレミアムな環境で、新たな音楽体験をしていただきます。



イベント詳細はこちらから:https://www.snrec.jp/entry/info/akirainoue360entry





『TOKYO SPATIAL INSTALLATION』

●収録曲

01. TOKYO INSTALLATION (2022 version)

02. 不連続性の歴史 (Uncontinuous History) (2022 version)

03. 遠い波 (The Beach Is Far) (2022 version)

04. Tick It, Tock It, Turn It True (2022 version)

05. 石と樹 (Stone And Tree) (2022 version)

06. 失われた枝 (Lost Branch) (2022 version)

07. NEGRITA (2022 version)

08. 滑走路夕景 (Runway Lights) * (2022 version)

09. 点描の都市 (Pointille’City) (2022 version)

10. 水辺にて (On The Shore) * (2022 version)

11. 歩き出すまえの少年 (Boy About To Talk) ** (2022 version)

12. たった独りのための駅 (Station Only For Myself) ** (2022 version)



作曲:井上鑑 浜田省吾(*) 尾崎豊(**)



1986年に発表されたアルバム『TOKYO INSTALLATION』(2022年3月23日 CDのみで復刻。MHCL30712)。このアルバムは、東京とロンドンで録音され、テクノと変拍子、和楽器とシモンズ・ドラム、そして美しいメロディーが交錯する井上鑑のリーダー作であり、尾崎豊、浜田省吾による2曲ずつのインスト楽曲提供も話題になりました。参加アーティストも、ビル・ブルーフォードをはじめとして、日本、ロンドンの精鋭が集結しています。



そのCDを復刻する際に、アルバムの24トラック・マルチTAPEが保管されていたことが判明、今回のプロジェクトはスタートします。全曲すべてのトラックをPro Toolsのデータに移し替え、井上鑑自身の手でデータを切り刻み、構成を変更し、新たにシンセ等をダビング、ほとんどNew Albumと言っても良いほどに再構築されたアルバム『TOKYO SPATIAL INSTALLATION』が誕生しました。収録曲・曲順は、元になったアルバム『TOKYO INSTALLATION』と同一ですが、聴き比べていただければ、36年の時を経て生まれ変わった『TOKYO SPATIAL INSTALLATION』にきっと驚かれることと思います。もちろん86年の『TOKYO INSTALLATION』をご存じない方も、2022年の(準)新作としてこのアルバム『TOKYO SPATIAL INSTALLATION』をお楽しみいただけると存じます。



さらに今回は、全方位から音が降り注ぐ音楽体験ができる360 Reality Audioの新リミックスによる音源配信をスタート 。

ソニーの360立体音響技術を使った新しい音楽体験"360 Reality Audio"で、井上鑑が再構築した音の世界を存分にお楽しみいただけます。



◆360 Reality Audioとは?

360 Reality Audioは、ソニーのオブジェクトベースの360立体音響技術でアーティストの生演奏に包まれているかのような没入感のある立体的な音場を実現する新しい音楽体験です。コンテンツの制作時には、アーティストやクリエイターの創造性や音楽性に従って、ボーカル、コーラス、楽器などの音源に位置情報を付けて全方位に配置することが可能です。

リスナーは、制作意図が反映された、360°すべての方向から音が届く体験を楽しめます。



<詳しくはこちらをご覧ください>

ソニー「360 Reality Audio」オフィシャルサイト:

https://www.sony.jp/headphone/special/360_Reality_Audio





■プロフィール

井上 鑑 (イノウエ アキラ) :

キーボード奏者 / アレンジャー / プロデューサー



1953年9月8日、東京生まれ、作編曲家、作詞家、ピアノ、キーボード奏者。

チェリスト・井上頼豊の長男であり桐朋学園大学作曲科にて三善晃氏に師事。

桐朋入学前後よりCM音楽プロデューサー故・大森昭男氏との出会いによりCM音楽作曲、スタジオワークを始め、1981年アルバム『予言者の夢』でソロ・デビュー、その後自身の作品のほか、現在に至るまで寺尾聰「ルビーの指環」、大滝詠一、福山雅治等々膨大な数のヒット曲、話題作を生み出す。

Akira Inoue Official Website High-Tech, Hand Made : https://www.akira-inoue.com/





