ニューヨーク近代美術館(MoMA)のミュージアムショップ、MoMA Design Store (運営本社:千代田区) では、毎年好評のオンラインストア・ホリデーギフトガイドページ https://www.momastore.jp/shop/r/r0900/が登場し、ギフト選びをサポートします。新商品も順次入荷しますので、最新のグッドデザインから最適な贈り物をお探しください。







ホプティミスト Lサイズ ターコイズ

https://www.momastore.jp/shop/g/g5710350202010/

プレイングカード ペーパーコースター 54枚セット

https://www.momastore.jp/shop/g/g4589671030692/

For Her:https://www.momastore.jp/shop/r/r0904/







左)Pieces of Time フラワーオブジェ グリーン

税込価格:11,000円

ガラスドームの中で一年中咲き誇る花を飾りましょう。最盛期を捉えた花々を、手吹きガラスのドームに包み、保存液で満たしました。太陽の光を通して見ると、オブジェの中に穏やかな植物の森が広がっているように感じられます。



右)SUBU×Yinka Ilori for MoMA ハート

税込価格:11,000円

サイズ:S -XL

MoMA Exclusive:Yinka Ilori(インカ・イロリ)は、イギリスとナイジェリアの伝統を融合させ、コンテンポラリーデザインに新たなストーリーを生み出すことを得意とするアーティストです。彼は西アフリカの織物からインスパイアされた鮮やかな色彩を大胆に使うことで知られ、このSUBUにも彼のシグネチャー・スタイルが取り入れられています。

For Him: https://www.momastore.jp/shop/r/r0905/







左)Godzilla コイン バンク

税込価格:3,608円

コインを海面に置くと、ゴジラが咆哮!光とともに海面を割って登場し、コインを取って海底へ戻っていきます。

音声パターンは全8種。劇中のBGMも収録。ステッカーは西川伸司の描き下ろしイラストです。



右)MoMA Champion スウェットパンツ

税込予価:15,730円

サイズ:S -XL

MoMA Exclusive:大人気のMoMA Championシリーズに、スウェットパンツが新登場します。※12月発売

For Kids: https://www.momastore.jp/shop/r/r0906/







左)イームズ リトルトイ

税込価格:15,400円

1952年にチャールズ&レイ・イームズ夫妻によってデザインされた、DIYが大好きな子供たちのために作られたトイキット。色鮮やかなパネルとワイヤーフレームを使って、おもちゃの家、ぶら下がる幾何学的なオブジェ、建築的なデスクトップ構造などを作ることができます。



右)Jellycat バシュフル クリスマス バニー

税込予価:5,286円

サンタを追い越し、クリスマスバニーが先に街にやってきました。Jellycat(ジェリーキャット)は高品質で安全なファブリック(ポリエステル100%)を使用して、愛らしいデザインを生みだしています。※12月発売予定

Warm Gifts:https://www.momastore.jp/shop/r/r6006/







左)Ed Ruscha OOF Champion フーディー

税込価格:16,500円

サイズ:S -L

MoMA Exclusive:「私を夢中にさせた1つの言葉、しゃがれた1音節の発音 "OOF"("ウッ"といううめき声)」と彼が語った作品が、ブライトイエローの文字と共に、Championのパーカーで復活しました。



右)Arctic ブランケット

税込予価:40,480円

ノルウェー産のラムズウールを使用したブランケットは、驚くほどソフトで暖かく、見事なコバルトカラーがどんな空間にも大胆で鮮やかな印象を与えます。※12月発売

For Art Lovers: https://www.momastore.jp/shop/r/r0917/







左)キース・ヘリング チェスセット マルチカラー

税込価格:11,000円

Keith Haring(キース・ヘリング)の最も愛されている作品から生まれたアイコニックな駒を使ったこのセットで、よりダイナミックなチェスをお楽しみください。



右)ジャン・ミシェル・バスキア Lifeblood バスケットボール

税込価格:30,800円

MoMAのコレクションに名を連ねるアーティスト、Jean-Michel Basquiat(ジャン=ミシェル・バスキア)の作品を讃えて作られた、Round 21の特別版バスケットボール。4つのバスキア作品のディテールと、アーティストのサインをあしらった2つのパネルで構成されています。

Best Selling Gifs:https://www.momastore.jp/shop/r/r0901/







左)NY ヤンキースキャップ ケリーグリーン MoMA Edition

税込価格:6,050

MoMA Exclusive:1930年代からベースボールキャップを製造し続けている、New Era(ニューエラ)とMoMAのコラボレーションで誕生したNew York Yankees キャップ。片側にMoMAロゴ、もう一方にはNew Eraロゴがあしらわれています。



右)草間彌生:オブジェ PUMPKIN イエロー, レッド

税込価格:各28,600円

アーティスト、草間彌生の代表的なモチーフのひとつ「PUMPKIN」のオブジェ。手のひらサイズのキュートなアートピースです。

Stocking Stuffers: https://www.momastore.jp/shop/r/r0902/







左)Farfalloni Pasta シリコングリップ 2個セット:

税込価格:1,980円

リボンのようなパスタをモチーフにした、遊び心溢れる鍋つかみセット。耐熱性の高いシリコン製で、キッチンカウンターのオブジェとしても目を引きます。



右)Nothing Matters ハート ストレス ボール

税込価格:1,650円

手のひらサイズでハート型のストレスボール。「Nothing Matters(問題ないよ)」というメッセージは、アーティストAdam J. Kurtz(アダム・J・カーツ)のニヒリズムとは異なる思いやりを表しています。

¥3,000 & Under: https://www.momastore.jp/shop/r/r0913/







左)HENG バランスランプ ミニ ネイビー

税込価格:3,168円

MoMA Exclusive:下のボールを持ち上げると、磁石の作用で上のボールに引き寄せられ、2つのボールが接続すると点灯します。余計なものをそぎ落としたシンプルで魅力的なカーブを描いたデザインが、プラスチックのフレームの内部を光が通り抜けているかのような錯覚を生みます。



右)Bodum Kvartett アウトドア ワイングラス 4個セット

税込価格:2,926円

MoMA Exclusive:クリアな透明感の美しさと軽さ、そして丈夫さを併せ持つKvartettシリーズのワイングラス4点セット。BPAフリーかつ非常に耐久性の高い素材で屋外にも最適です。

¥5,000 & Under: https://www.momastore.jp/shop/r/r0914/







左)Bodum Assam ティープレス ブルー/レッド

税込価格:4,554円

MoMA Exclusive:ボダムのクラシックを遊び心たっぷりに表現したAssamティープレスは、1988年にMoMA Design Storeのためにアップデートされたデザインで、大胆な色の組み合わせが特徴です。



右)スター バルブ ライト

税込価格:4,950円

エジソン電球のオマージュとして生まれた星型フィラメントの電球。あたたかな色味と、小さなLEDを使用することで古典的なエジソン電球の外観を再現しています。

¥10,000 & Under: https://www.momastore.jp/shop/r/r0915/







左)Tam-Tam スツール イエロー

税込価格:7,700円

Henry Masonnet(アンリ・マソネ)によってデザインされた、ポリプロピレン製のTam-Tam(タムタム)スツール。家の中のどこでも、そして屋外でも活躍する、アイコニックなスツールです。



右)Cara ウォールクロック ターコイズ

税込価格:8,800

インテリアに色のアクセントをもたらす大きなウォールクロック。その大きい文字盤は圧倒的な迫力ですが、細くてシンプルな数字と長い分針が、軽快なデザインにしています。白の短くて太い時針がビビットな文字盤に映え、全体のアクセントに。

販売店舗





※店舗により取扱い商品が異なります。

-MoMA Design Store オンラインストア

https://www.momastore.jp



-MoMA Design Store 表参道

東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 3F

03-5468-5801



-MoMA Design Store 京都

京都府京都市中京区河原町通三条下ル大黒町58番地 ミーナ京都1階

075-253-6450



-MoMA Design Store 心斎橋

大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館4F

06-6282-6214



-MoMA Design Store at ロフト

・ショップインショップ: 池袋、渋谷、銀座、仙台

About MoMA Design Store





MoMAデザインストアはキュレーターが選定したアイテムをお客様にお届けし、日々の暮らしに高い品質性や創造性、そしてデザインの革新性をもたらします。お買い上げいただく収益が、ニューヨーク近代美術館(MoMA)の独創的な展示や、幅広い教育プログラム、収蔵品の保全をサポートします。1932年、MoMAはアートの美術館として初めてキュレーターが常駐する建築・デザイン部門を創設、20世紀半ばには「グッドデザイン」を定義しその価値を広めるという先導的な役割を担うようになりました。今後もMoMAデザインストアは「グッドデザイン」を提言してまいります。オンラインストアmomastore.jp、表参道、京都、心斎橋の直営店のほか、一部ロフト店舗、そしてニューヨークでお買い物をお楽しみいただけます。

公式 Instagram:@momastorejapan

