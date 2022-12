[ベネリック株式会社]

湯桶やガーゼタオルなど自宅で温泉旅行気分に浸れるバスアイテムが登場



ベネリック株式会社(本社:東京都千代田区、社長:永利道彦)の運営する、世界初のドラえもんオフィシャルショップ「ドラえもん未来デパート」と「ドラえもん未来デパート オンライン」では、新商品「温泉旅行」グッズ(全3種)を2022年12月26日(月)より発売いたします。







■ドラえもん未来デパート限定 新商品「温泉旅行」グッズについて

てんとう虫コミックス『ドラえもん』6巻より「温泉旅行」のお話をテーマに、ひみつ道具の「室内旅行機」で温泉旅行気分に浸るドラえもんとのび太のイラストを、バスタイムにぴったりのアイテムにデザインしました。

ドラえもんとのび太が仲良くお湯をかけあうイラスト入りの湯桶や、薄手で肌触りの良い日本製ガーゼタオルなどのバスアイテムのほか、「温泉旅行」のお話に登場する女将姿のドラえもんを立体化した小物トレイは、ヘアピンやピアスなど、お風呂の前にちょっとした小物を置いておくのにぴったりのサイズ感で、畳などの細部の造形や彩色までこだわりが詰まっています。

「温泉旅行」のお話にフィーチャーしたドラえもん未来デパートならではの限定アイテムで、ご自宅でも温泉旅行気分に浸れる楽しいバスタイムをお過ごしいただけます。





■商品詳細







商品名:ドラえもん未来デパート限定 温泉旅行 小物トレイ

価 格:4,950円(税込)

サイズ:W65×H90×D96mm

素 材:ポリエステル樹脂

取扱店舗:ドラえもん未来デパート、ドラえもん未来デパート IN 大丸梅田店 2022-2023

備 考:オンラインでは先行予約分が完売したため、実店舗のみの取り扱いとなります。





商品名:ドラえもん未来デパート限定 温泉旅行 湯桶

価 格:1,650円(税込)

サイズ:W250×H250×D85mm

素 材:ポリプロピレン

取扱店舗:ドラえもん未来デパート、ドラえもん未来デパート IN 大丸梅田店 2022-2023、ドラえもん未来デパート オンライン







商品名:ドラえもん未来デパート限定 温泉旅行 ガーゼタオル

価 格:880円(税込)

サイズ:W340×H830mm

素 材:綿100%

取扱店舗:ドラえもん未来デパート、ドラえもん未来デパート IN 大丸梅田店 2022-2023、ドラえもん未来デパート オンライン





■「ドラえもん未来デパート」について



「ドラえもん未来デパート」は世界初のドラえもんオフィシャルショップです。店内は『ひみつ道具ラボ』『カスタマイズコーナー』『ショップ』『ポストオフィス』の4つがあり、作品に登場するひみつ道具を使った遊び体験もできる体験型店舗です。





常設店舗情報

店舗名称:ドラえもん未来デパート

所在地:東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京 プラザ 2F

営業時間:平日 11:00~20:00・土日祝 10:00~21:00

※状況により営業時間が変更となる場合があります



開催中のポップアップショップ

店舗名称:ドラえもん未来デパート IN 大丸梅田店 2022-2023

開催期間:2022年12月1日(木)~2023年5月28日(日)

開催地 :大丸梅田店 13F(大阪府大阪市北区梅田3-1-1

営業時間:10:00 ~ 20:00



オンラインショップ

店舗名称:ドラえもん未来デパート オンライン

URL:https://mirai-dora-world-online.com/



ドラえもん未来デパート 公式サイト:https://mirai.dora-world.com/

ドラえもん未来デパート Instagram:https://www.instagram.com/dora.mirai/



■ポイントもたまる!「ドラえもん未来デパート」アプリについて

「ドラえもん未来デパート」スマホアプリでは、商品の最新情報やおすすめアイテムのご案内はもちろん、各店舗やオンラインと連携してポイントを貯められます。



■アプリダウンロードURL

<ios> https://apple.co/3W6RK2D

<android> https://bit.ly/3gNDv2A



■ポイントシステムについて

お買い物ごとにポイントを貯めていただくことで、1ポイント=1円の割引、もしくは「ドラえもん未来デパート」限定の景品(非売品)と交換することができます。

ご購入の商品価格100円(税抜)ごとに、1ポイントを付与いたします。

お客さまのお誕生月はポイント2倍!

※オンラインでのご予約商品は商品のお渡し時にポイントが付与されます。

※ドラえもん未来デパート IN 大丸梅田店 2022-2023では1ポイント=1円の割引は実施いたしません。



(C)Fujiko-Pro



■感染拡大防止のための取り組み

店舗ではスタッフのマスク着用や手指消毒、レジにおける飛沫飛散防止フィルムの設置や、お会計時にソーシャルディスタンスを保つためのお並び位置指定を行い、営業させていただきます。

状況によっては密な状態を避けるために入店制限を行う可能性がございます。

加えまして、お客さまにもマスク着用などのご協力をいただけますようお願いいたします。



