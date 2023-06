[株式会社ハピネット]

『オールド・ボーイ』『お嬢さん』など唯一無二のストーリーテリングで世界中の観客を魅了し続けてきた巨匠パク・チャヌク監督の最新作『別れる決心』のBlu-ray&DVDを、2023年10月4日(水)に発売いたします。





疑惑がふたりを惹き寄せ 愛がふたりを引き裂いた



公式サイト https://happinet-phantom.com/wakare-movie/

公式Twitter https://twitter.com/wakare_movie





■第75回カンヌ国際映画祭コンペティション部門で監督賞を受賞した、巨匠パク・チャヌク監督、待望の最新作!





『オールド・ボーイ』(03)『お嬢さん』(16)など唯一無二のストーリーテリングで世界中の観客を魅了し続けてきた巨匠パク・チャヌク監督の6年ぶりの長編映画となる本作は、サスペンスとロマンスが溶け合う珠玉のドラマ。第75回カンヌ国際映画祭コンペティション部門では監督賞を受賞し、アカデミー賞(R)国際長編映画賞部門の韓国代表に選出された。前作までのタブーを破るような衝撃的な作品ではなく、微妙な感情の揺らぎと脈打つ内なる波が共存する深いドラマに仕上がっている。

撮影監督を務めたのは、『密偵』や『甘い人生』などを手がける才人で、パク・チャヌクと初めてタッグを組むキム・ジヨン。本作のカメラは縦横無尽に動き、観る者を迷路に誘い込む。また、『オールド・ボーイ』『渇き』『お嬢さん』なども手がけたリュ・ソンヒが本作でもプロダクション・デザインを、同じくパク・チャヌク作品常連のクァク・ジョンエが衣装デザインを担当。音楽も監督のほぼ全作品に参加しているチョ・ヨンウクが手がけている。



■パク・ヘイル×タン・ウェイ、パク・チャヌク監督作品初出演

礼儀正しく清廉な刑事チャン・ヘジュンを演じるのは、パク・ヘイル。ポン・ジュノ監督作『殺人の追憶』(03)や『グエムル-漢江の怪物-』(06)で一躍有名となり、演技派俳優として数々の映画で重要なポジションを担っている。物語の鍵を握る亡くなった男性の妻ソン・ソレを演じるのは、タン・ウェイ。アン・リー監督作『ラスト、コーション』(07)のオーディションで約1万人の中から主演に抜擢され、マイケル・マン監督作『ブラックハット』(15)でハリウッド映画にも進出するなど、国際的な女優としての地位を確立している。

次から次へと起こる予想外の展開、細部までこだわり抜かれたビジュアル、相手の本心を知りたいヘジュンとソレのスリリングな駆け引き…先の読めないドラマは、映画史上最大の“美しくも残酷な結末”に向かって突き進んでいく。



■2023年10月4日にBlu-ray&DVD発売決定!豪華特典満載!





今回発売されるBlu-ray&DVDには、映像特典としてパク・チャヌク監督のコメンタリー映像や日本公開時のコメント、メイキング・トレーラーのほか、「ビハインド・ザ・シーン・イン・カンヌ」と題したカンヌ国際映画祭受賞時の貴重映像も収録される。

また、対象の店舗でご購入いただくと、オリジナル特典をプレゼント!デザインは後日公開となる。



<法人別オリジナル特典>

・Amazon.co.jp:L判ブロマイド2枚セット

・楽天ブックス :A4クリアポスター 2枚セット

・コリタメ :ポストカード(2枚セット)

※なくなり次第、終了となります。







『別れる決心』作品情報



【キャスト】

チャン・ヘジュン:パク・ヘイル (吹替:諏訪部 順一)

ソン・ソレ:タン・ウェイ (吹替:沢城 みゆき)

アン・ジョンアン:イ・ジョンヒョン (吹替:武内 駿輔)

オ・スワン:コ・ギョンピョ (吹替:行成 とあ)



【スタッフ】

監督・脚本:パク・チャヌク

脚本:チョン・ソギョン、パク・チャヌク

撮影:キム・ジヨン

編集:キム・サンボム

美術:リュウ・ソンヒ

音楽:チョウ・ヨンウク

衣装:クァク・ジョンエ

ヘアメイク:ソン・ジョンヒ





【ストーリー】

男が山頂から転落死した事件を追う刑事ヘジュンと、被害者の妻ソレは捜査中に出会った。取り調べが進む中で、お互いの視線は交差し、それぞれの胸に言葉にならない感情が湧き上がってくる。いつしかヘジュンはソレに惹かれ、彼女もまたヘジュンに特別な想いを抱き始める。やがて捜査の糸口が見つかり、事件は解決したかに思えた。しかし、それは相手への想いと疑惑が渦巻く“愛の迷路”のはじまりだった……。





『別れる決心』商品情報







【発売日】

2023年10月4日(水)



【価格】

Blu-ray 5,500円(税込)

DVD 4,400円(税込)

※レンタルDVDも同日リリースとなります。



【映像特典】※セルBlu-ray、DVD共通

■パク・チャヌク監督 コメンタリー映像

■パク・チャヌク監督 日本公開時コメント

■ビハインド・ザ・シーン・イン・カンヌ

■予告集

・メイキングトレーラー

・キャラクタートレーラー

・日本版予告

・本国ティザー

・本国TVスポット



※商品の仕様は変更となる可能性がございます。







発売元:株式会社ハピネットファントム・スタジオ

販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C) 2022 CJ ENM Co., Ltd., MOHO FILM. ALL RIGHTS RESERVED



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/20-15:16)