[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]

30年の時を経て、アルバム『SWEET16』30周年アニバーサリー・エディションとして復刻。90年代の名盤、ポップな ” チェリー・パイ ” ジャケットが印象的な佐野元春8thのスタジオアルバム『SWEET16』。サウンド、リリック、アートワークにおいて “ 日本のロック ”の新たな基準を示した傑作だ。そのアルバムの発売30周年を記念した『SWEET16 30th Anniversary Edition』のリリースが決定した。







完成予定図版



Sterling SoundのRandy Merrillによるリ・マスタリング盤の他に、未発表のセッション・レコーディング、1992年にザ・ハートランドと展開したコンサート・ツアー「See Far Miles Tour Part l」と「See Far Miles Tour Part ll」のライブ完全記録。さらに1993年横浜アリーナでのライブ映像など、特別仕様のボックス・セット、紙ジャケ2枚組3セット+1Blu-rayで構成。アルバム『SWEET16』がリリースされた92年~93年を丸ごと閉じ込めたスペシャル・パッケージとなっている。



本日11月18日より各レコードショップにて予約がスタートする。

https://sanomotoharu.lnk.to/sweet16_30th



2023.2.22リリース

SWEET16 30th Anniversary Edition / 佐野元春

MHCL-2984-2990 (完全生産限定盤) 価格¥22,000(税込)

■6CD+1BD

CD 1- Remastered Album:SWEET16

CD 2- Bonus Audio:Outtakes & Alternates

CD 3/4 - See Far Miles Tour Part l Live at 神奈川県民ホール 1992.3.23

CD 5/6- See Far Miles Tour Part ll Live at 横浜アリーナ 1993.1.24

Blu-ray - See Far Miles Tour Part ll Live at Yokohama Arena 1993

■SWEET16 Booklet

解説、ライナーノート、歌詞、評論、対談、当時の記事、多数のフォトで構成した 140 頁の豪華ブックレット。

■SWEET16 大型ポスター

発売当時に交通広告用に使った巨大ポスターのレプリカ。本人によるキャッチコピーを配したポップなコラージュ・アートを再現。



佐野元春(さの・もとはる)プロフィール

1956年、東京生まれ。1980年、レコーディング・アーティストとして始動。83~84年のニューヨーク生活を経た後、DJ、雑誌編集など多岐にわたる表現活動を展開、1992 年、アルバム『スイート16』で日本レコード大賞アルバム部門を受賞。2004年に独立レーベル「DaisyMusic」を始動し現在に至る。代表作品に『サムデイ』(1982)、『ビジターズ』(1984)、『スウィート 16』(1992)、『フルーツ』(1996)、『ザ・サン』(2004)、『ZOOEY』(2013) 、『Blood Moon』(2015)、『今、何処』(2022) がある。



■プロダクション・クレジット

監修:佐野元春

制作:ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス

Recorded & Mixed by 坂元達也、渡辺省二郎

Mastering Engineer : Randy Merrill、前田康二

■特設サイト

https://www.110107.com/sweet16/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/18-22:16)