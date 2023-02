[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、『銀河英雄伝説 Die Neue These 策謀』全三章を独占先行配信することを決定いたしました。2023年2月22日(水)に第一章を配信、以降3月29日(水)に第二章、4月26日(水)に第三章を配信いたします。







『銀河英雄伝説 Die Neue These 策謀』は、数々のヒット作を生み出した人気作家・田中芳樹のSF大長編小説を原作に、Production I.Gが新たにアニメ化したシリーズのフォースシーズンです。銀河帝国の“常勝の天才”ラインハルト役で宮野真守、自由惑星同盟の“不敗の魔術師”ヤン・ウェンリー役で鈴村健一が出演。数千年後の宇宙を舞台に、銀河帝国と自由惑星同盟、2つの敵対する国家が軍事拠点・イゼルローン要塞を巡って繰り広げる戦いの物語を描いています。



2022年9月より劇場上映されたフォースシーズン「策謀」では、最高権力者ラインハルトの善政による改革が国民からも支持されている銀河帝国と、不敗の魔術師ヤンらの活躍も空しく、政府の腐敗による国力低下が著しい自由惑星同盟、両国間の勢力バランスに大きな変化が生じます。そんな中、第三の勢力フェザーンの自治領主ルビンスキーが、自由惑星同盟を見限り、大きな陰謀を企て始め―。新たな勢力の台頭が、どのように歴史を動かすのか注目です。



U-NEXTでは、2月22日(水)の第一章配信を皮切りに、3月29日(水)に第二章、4月26日(水)に第三章を独占で先行配信いたします。配信中の過去シリーズもあわせて、ぜひ「銀河英雄伝説 Die Neue These」シリーズをお楽しみください。



<作品概要>

『銀河英雄伝説 Die Neue These 策謀』<独占先行配信>

【配信開始日】

第一章:2023年2月22日(水)12:00

第二章:2023年3月29日(水)12:00

第三章:2023年4月26日(水)12:00

【価格】

各1,100円(税込)/視聴期間:7日間

【STORY】

最高権力者ラインハルトの善政による改革が国民からも支持されている銀河帝国と、不敗の魔術師ヤンらの活躍も空しく、政府の腐敗による国力低下が著しい自由惑星同盟。両国間の勢力バランスに大きな変化が生じる中、第三の勢力フェザーンの自治領主ルビンスキーは、自由惑星同盟を見限り、大きな陰謀をめぐらせていた。ラインハルトは、幼い銀河帝国皇帝の誘拐と自由惑星同盟への亡命というその企みを知りながらも、自身の野望のため利用しようと考える。ヤンも同盟に最大の危機が迫りつつあることは予感していたが……。そんな中、正式な軍人になったユリアンをフェザーンの駐在武官に任命する命令が届く。



(C)田中芳樹/銀河英雄伝説 Die Neue These 製作委員会



