[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]



Sony Music Labelsのアーカイヴ・セクションであるLegacy Plus制作部がお送りする、90年代にデビューした邦楽アーティストに特化した配信・サブスク化プロジェクト“DISCOVER the 90's”。百花繚乱にして非常に芳醇な音楽にあふれた90年代に再びスポットを当てるべく、これまでリイシューされていなかった邦楽アーティストを中心にピックアップ!!この時代を彩った名曲たちを随時配信していきます。



第20弾となるアーティストには、今年デビュー25周年を迎えた “ショコラ” をピックアップ。Sony Music Labels在籍時の未配信楽曲が本日より新たに配信される事になります。また特設サイトでは音楽ライター兵庫慎司による、解説が掲載されているので、是非ご覧下さいませ。





(ショコラ)



Sony Music Labels Legacy Plus presents ~“DISCOVER the 90's”第20弾~ “ショコラ”

※“DISCOVER the 90's”特設サイトURL http://www.110107.com/discover90s

・ショコラ配信URL https://LGP.lnk.to/3qbXAlR3



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/16-21:46)