ラジオ局J-WAVE(81.3FM)でSKY-HIがナビゲートする番組『DIVE TO THE NEW WORLD』(毎週土曜日23:00~23:54)では、3月1日(水)に公開収録イベントを開催いたします。ゲストは、フレデリックの三原健司。



この公開収録イベントに、J-WAVEリスナー30名様をご招待いたします。詳しくは応募フォーム( https://www.j-wave.co.jp/topics/2302_dttnw.htm )をご確認ください。たくさんのご応募お待ちしています。



■概要

「DIVE TO THE NEW WORLD公開収録イベント」

開催日時:2023年3月1日(水) 18:30開場 19:00開演 / 20:00 終了予定

MC:SKY-HI

ゲスト:三原健司(フレデリック)

ご招待人数:J-WAVEリスナー30名様

応募締切:2023年2月21日(火)23:59

※2月22日(水)中にご当選者様にメールでご連絡いたします。

応募フォーム: https://www.j-wave.co.jp/topics/2302_dttnw.htm



■番組概要

番組名:『DIVE TO THE NEW WORLD』

放送局:J-WAVE、FM802

放送日時:

J-WAVE 毎週土曜23:00~23:54

FM802 毎週日曜24:00~24:54

ナビゲーター:SKY-HI

番組HP:https://www.j-wave.co.jp/original/divetothenewworld/

番組Twitter:https://twitter.com/dive813

番組Instagram:https://www.instagram.com/divetothenewworld/

番組ハッシュタグ:#dive813



