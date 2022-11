[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]

11月7日(月)~24日(木)開催 期間中は館内やSNSで様々な企画を実施!!







1999年にデビューしたシンガーソングライター・葛谷葉子(くずやようこ)。当時、音楽フリークや各メディアから賞賛の声を集めた一方、数多くのアーティストへ楽曲提供を行い、そのソングライティングの才能、音楽性は高い評価を得た。近年は作家活動に専念していたが、昨年、11年ぶりに新曲2曲を発表、自身のアーティストとしての活動を再開した。そして、今年9月に新曲「Tokyo Tower」を、来週11月7日には「Perfect!Your Love」をデジタル・シングルとしてリリース、そして、21年ぶりとなるニューアルバム「TOKYO TOWER」が11月23日(水・祝)にリリースされることがアナウンスされ、その“完全復活”に音楽ファンから歓喜の声が上がっている。

そんな葛谷葉子のニューアルバム「TOKYO TOWER」のリリースを記念して、まさしく作品の舞台である東京タワーとのコラボレーションが実現!



11月7日(月)~11月24日(木)の期間中に実施される企画はー

■高さ150mの展望フロア、メインデッキにある“Club333”の4K巨大スクリーンにてオリジナルムービー上映

※Club333でイベント開催中は巨大スクリーンでご覧頂くことができませんので、メインデッキ2階に、別途設置しているモニターで御楽しみ下さい。

■東京タワー塔下のビル(フットタウン)内で、11月23日に発売される葛谷葉子のアルバム「TOKYO TOWER」の楽曲をどこよりも早く先行放送

■葛谷葉子「TOKYO TOWER」イラストレーターmateppe氏 https://www.instagram.com/mateppe/ 作品展示

(11月16日(水)~12月20日(火):フットタウン2階特設コーナー)

―などが行われ、他にSNSでのコラボレーションも計画されており、東京タワー公式キャラクターである“ノッポン兄弟”の動画が、Sony Music TIKTokアカウントhttps://www.tiktok.com/@sonymusicjp で本日11月4日(金)夜投稿される予定。



今作「TOKYO TOWER」は全10曲収録、R&Bテイストとシティポップのエッセンスを湛えたサウンドに、やわらかな息遣いを感じる葛谷葉子のヴォーカルが心地よい傑作となっている。



東京が誇る観光地として、デートスポットとして、多くの人が訪れる東京タワー。

東京タワーからの美しい風景に溶け込むような葛谷葉子の音楽が、それぞれの人々の想い出を彩るBGMになる・・・東京タワー×葛谷葉子「TOKYO TOWER」スペシャルコラボレーションで、素敵な秋の時間をお過ごしいただきたい。



【東京タワー】

1958年に開業。東京の中心に60年以上変わらず立ち続ける東京のランドマーク。

メインデッキ(150m)とトップデッキ(250m)、コンセプトの違う2つの展望台を有する。

季節を感じさせるイベントやライトアップは、東京の風物詩である。

https://www.tokyotower.co.jp







【リリース情報】

葛谷葉子「TOKYO TOWER」2022年11月23日発売

東京タワーオフィシャルコラボレーションソング「Tokyo Tower」,

先行デジタル・シングル「Perfect!Your Love」

鈴木雅之への提供曲「53F」セルフカバーを含む全10曲収録

¥3,300(税込) MHCL 2979 ソニーミュージックレーベルズ



<収録楽曲>

01.Overture~Stay By My Side (作詞・作曲:葛谷葉子 編曲:土肥真生)

02.Tokyo Tower (作詞・作曲:葛谷葉子 編曲:宮野弦士)

03.Perfect! Your Love (作詞・作曲:葛谷葉子 編曲:URU)

04.Seaside Hotel (作詞・作曲:葛谷葉子 編曲:URU)

05.53F (作詞:葛谷葉子・松尾潔 作曲:葛谷葉子 編曲:MU-FU)

06.Rendezvous (作詞・作曲:葛谷葉子 編曲:宮野弦士)

07.月の魔法 (作詞・作曲:葛谷葉子 編曲:藤本和則)

08.Interlude~Stay By My Side (作詞・作曲:葛谷葉子 編曲:土肥真生)

09.最後の恋 (作詞・作曲:葛谷葉子 編曲:川口大輔)

10.New Way (作詞・作曲:葛谷葉子 編曲:土肥真生)





<葛谷葉子情報>

「TOKYO TOWER」特設サイト

https://www.110107.com/s/oto/page/KUZUYAYOKO2022?ima=5907

オフィシャルサイト https://yokokuzuya-official.jimdofree.com/

アルバム「TOKYO TOWER」ご購入・ご予約 https://smr.lnk.to/mLd9Yp

先行デジタル・シングルダウンロード、ストリーミング再生

「Tokyo Tower」 https://lnk.to/b1TCwUYn

「Perfect! Your Love」https://LGP.lnk.to/WWpvGAwl (11/7(月)AM0:00配信)



Licensed by TOKYO TOWER



