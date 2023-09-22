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「事業再構築補助金」（第10回公募）の補助金交付候補者を採択…

「事業再構築補助金」（第10回公募）の補助金交付候補者を採択しました

［中小機構］


独立行政法人中小企業基盤整備機構（理事長：豊永厚志　本部：東京都港区）は、「中小企業等事業再構築促進事業（事業再構築補助金）」について、第10回公募分の補助金交付候補者を採択しました。

■採択結果（第10回公募）
・公募期間
令和5年3月30日（木曜）から令和5年6月30日（金曜）まで

・応募者数
成長枠：2,734者
グリーン成長枠：631者
産業構造転換枠：275者
最低賃金枠：249者
物価高騰対策・回復再生応援枠：6,775者
サプライチェーン強靱化枠：157者
〔合計〕10,821者
卒業促進枠：2者
大規模賃金引上促進枠：202者

・採択者数
成長枠：1,242者
グリーン成長枠：262者
産業構造転換枠：102者
最低賃金枠：133者
物価高騰対策・回復再生応援枠：3,387者
サプライチェーン強靱化枠：79者
〔合計〕5,205者
卒業促進枠：0者
大規模賃金引上促進枠：55者

※複数の企業で連携している申請は構成員数に関わらず1件としてカウントしています。
※促進枠は単独での申請ができないため合計に含めず表示しております。

詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
○事業再構築補助金事務局ホームページ（https://jigyou-saikouchiku.go.jp/result.php

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞
中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小・小規模事業者・ベンチャー企業のイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。

企業プレスリリース詳細へ （2023/09/22-18:16）

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