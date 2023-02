[J-WAVE(81.3FM)]







ラジオ局J-WAVE(81.3FM)は、J-WAVE独自の音楽賞授賞式「SAISON CARD TOKIO HOT 100 AWARD」を、3月24日(金)にBillboard Live YOKOHAMAにて開催いたします。この度、各部門の賞とノミネートアーティストを発表いたします。



2015年に開催された「TOKIO HOT 100 CHART OF THE YEAR」以来、8年ぶりにJ-WAVEオリジナル音楽賞と授賞セレモニーが復活! 2020年代にふさわしい、新たな賞設定でリニューアルします。過去1年間のチャートを賑わした国内外のアーティストたちを各部門でノミネートし、授賞セレモニーでは受賞結果の発表とともに、注目ミュージシャンたちがパフォーマンスを披露します。



この度発表された、各部門とノミネートアーティストは以下の通り。



〇BEST SONG OF 2022 ※昨年既に発表済

▶2022年の年間チャート1位の楽曲が受賞



Ado「新時代」



〇BEST PERFORMANCE OF 2022

▶日本で話題となったライブや、ステージパフォーマンスが印象的だった、国内・海外アーティスト各1組が受賞



・国内アーティスト

あいみょん

Awich

King Gnu

Vaundy

藤井 風



・海外アーティスト

The 1975

Tom Misch

Billie Eilish

Bruno Mars

Lady Gaga









〇BEST BUZZ OF 2022

▶インターネットやSNSを中心に話題となり、東京を騒がせたアーティストが受賞



Ado

Official髭男dism

水曜日のカンパネラ

SKY-HI

米津玄師









〇BEST SONAR TRAX OF 2022

▶ J-WAVE「SONAR TRAX」に選ばれたアーティストの中から、2023年さらなる活躍が期待される注目のニューアーティストが受賞



imase

Chilli Beans.

Bialystocks

ゆいにしお

由薫









〇DIRECTORS’ CHOICE OF 2022

▶2022年のTOKIO HOT 100 年間チャートの中から、J-WAVEの番組制作にかかわる全ディレクターが投票し決定。ノミネート楽曲は後日発表。



各部門の受賞アーティストは、番組ナビゲーターのクリス・ペプラーと、TOKIO HOT 100 AWARD委員会の有識者を中心に決定します。<BEST PERFORMANCE OF 2022><BEST BUZZ OF 2022><BEST SONAR TRAX OF 2022>の3部門は、リスナーからも投票を受け付けます。

(リスナー投票による各部門の1位には、最終選考の際に1ポイントとして加算。)



さらに、3月24日(金)に開催される「J-WAVE SAISON CARD TOKIO HOT 100 AWARD」授賞式にJ-WAVEリスナー100組200名をご招待します。奮ってご応募ください。



応募ページ:https://www.j-wave.co.jp/jlc/jme/entry/enquete/tokioaward2023



過去1年のミュージックシーンを盛り上げた音楽に触れられる「SAISON CARD TOKIO HOT 100 AWARD」にご期待ください。



【イベント概要】

タイトル:J-WAVE SAISON CARD TOKIO HOT 100 AWARD

日時:2022年3月24日(金) 開場18:30(予定) 開演19:00(予定)

開催場所:Billboard Live YOKOHAMA

MC:クリス・ペプラー

招待:J-WAVEリスナー 100組200名様

主催:J-WAVE

協賛:クレディセゾン

HP:https://www.j-wave.co.jp/jlc/jme/entry/enquete/tokioaward2023



【番組概要】

放送局:J-WAVE(81.3FM)

番組名:SAISON CARD TOKIO HOT 100

放送日時:毎週日曜13:00~16:54

ナビゲーター:クリス・ペプラー

番組HP:http://www.j-wave.co.jp/original/tokiohot100/

番組Twitter:http://twitter.com/tokio_hot100

番組ハッシュタグ:#tokiohot100



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/05-16:46)