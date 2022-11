[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]

Bro.KORN(バブルガムブラザーズ)が67歳にして自叙伝的ベストアルバム「魂信。~My Life in Destiny~」を12月7日にリリースする。





魂を信じるとBro.KORNは常に語る。その言葉の通り、本作は彼の魂そのものだ。デビューから今までリリースされた楽曲からBro.KORN自ら"渾身の選曲"と、そこに加わる新曲3曲を収録。すべてが本作のために導かれたものだ。



ジャケットのアートワーク、ブックレットのための最新撮り下ろし写真、ベストアルバムでありながら、

もはや67歳にしての新作と言っても過言ではないだろう。紆余曲折の人生を経て、次のステージに向けて歩を進めるBro.KORNには必然的に注目が集まるはずだ。



(Bro.KORN)





New Best Album『魂信~My Life is in Destiny~』ジャケット写真



(商品詳細)



Bro.KORN New Best Album『魂信~My Life is in Destiny~』



発売日:2022.12.07

品番:MHCL-30742~3(2枚組)

価格:¥4,400(税込)



『魂信~My Life is in Destiny~』特設サイト

https://www.110107.com/Bro_KORN_konshin



商品予約URL

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?cd=MHCL-30742



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/05-00:40)