ノジマTリーグ 2023-2024シーズン公式戦、1月6,7,8日の開催に関しまして、会場情報等をお知らせします。



【大田区総合体育館】

1月6日(土)13:00 木下アビエル神奈川 vs 日本ペイントマレッツ

1月6日(土)17:30 木下マイスター東京 vs T.T彩たま



◆会場アクセス

京浜急行「蒲田」駅 徒歩7分

JR京浜東北線「蒲田」駅 徒歩16分

京浜急行「梅屋敷」駅 徒歩5分

◆特設サイト

https://kinoshita-tabletennis.com/lp/game-20240106/?utm_source=team&utm_medium=TOP&utm_campaign=meister_team



【岡山武道館】

1月7日(日)14:00 岡山リベッツ vs 静岡ジェード1月8日(祝)13:30 岡山リベッツ vs 木下マイスター東京



◆会場アクセス

・バス

岡山駅東口、西口、天満屋バスステーションから運行

JR岡山駅東口から約20分(武道館口下車)

JR岡山駅西口から約10分(武道館前下車)

・タクシー

岡山駅西口より乗車し所要時間約10分

・徒歩

岡山駅西口より所要時間約30分

◆タイムスケジュール等

・1月7日

https://okayama-rivets.com/schedule/detail/20240107

・1月8日

https://okayama-rivets.com/schedule/detail/20240108



【三条市体育文化会館】

1月7日(日)16:00 日本ペイントマレッツ vs 日本生命レッドエルフ

1月8日(祝)12:00 九州アスティーダ vs 日本ペイントマレッツ

1月8日(祝)17:00 京都カグヤライズ vs 木下アビエル神奈川



◆会場アクセス

・JR弥彦線「北三条駅」 から徒歩6分

・JR上越新幹線「燕三条駅」 から徒歩25分

・JR信越本線「三条駅」 から徒歩25分

◆会場飲食

会場内飲食可能。

<キッチンカー他>

・ SUMER (館内カフェ):豚汁、おにぎり、焼き鳥、クラフトビールなど ※7日、8日出店予定

・Laulea Caffe:カレー、鶏肉のレモン揚げ ※7日、8日出店予定

・ CHINAMI:焼きそば、ニューローハン ※7日、8日出店予定

・三之助:焼き鳥、唐揚げ、卵焼き ※7日、8日出店予定

・ぴーかぶー:クレープ、ドリンク ※8日出店予定

・uruちゅーる:油そば、もつ汁 ※8日出店予定





いずれの会場でも、令和6年能登半島地震にて被災された皆様への義援金募集活動を実施致します。皆様のご協力を宜しくお願い致します。



