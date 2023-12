[DONUTS]

アラサーガールから絶大な支持を得るアンミカさん、峯岸みなみさん、エルフ荒川さんによる自己肯定感を育てるインタビューで2024年もHAPPYに!



株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が編集制作・発行する女性向けファッション誌『andGIRL』は、2023年12月7日(木)に冬号を発売します。「自己肯定感を育てて、もっとHAPPYなわたしに」が大特集の今号表紙は、【通常版】を谷まりあさんが、【特別版】をHey! Say! JUMPの山田涼介さんが務めます。



さらに今号では『andGIRL』初のカレンダー付録付きスペシャル版も登場!創刊当時からレギュラーモデルを務める大人気の美香さんによるHAPPY格言カレンダーが付いた【美香スペシャル版】も同日に発売します。









【購入はこちら】

・通常版(定価820円/税込): https://amzn.asia/d/9xplShK

・特別版(定価820円/税込): https://amzn.asia/d/aPSVjhX

・美香スペシャル版(定価1,485円/税込): https://amzn.asia/d/4OBkZ3Y





【通常版】谷まりあさんと【特別版】Hey! Say! JUMPの山田涼介さんが表紙を飾る!





【通常版】のカバーモデルは、モデル活動に加えてタレントや俳優としても活躍の場を広げている谷まりあさん。飾り気のない谷さんの満面の笑みが輝き、こっくりとした赤色とゴールドのジュエリーが映える、冬の気分をあげるショットとなっています。今号の大特集でも、自己肯定感を高めるスペシャルアイテム特集でも、ツイードワンピースの振り向きショットを披露。イベントが多い冬に持ちたいとっておきブランドを身につけて華やかに輝く姿を6ページに渡りお届けします。







一方、【特別版】の表紙を飾るのはHey! Say! JUMPの山田涼介さん。挑発的な視線と表情をこちらに向け、中面企画のテーマ「山田涼介に見つめられたい」を体現する迫力あるドアップの山田さんが印象的な表紙です。今号のテーマである「自己肯定感」にまつわるトークや2024年を迎えるにあたっての願いや叶えたい目標、2024年1月公開予定の最新映画『サイレントラブ』に関するインタビューなどを、自然体の山田さんの姿とともにお届けします。







『andGIRL』史上初の付録付き【美香スペシャル版】の表紙はモデルの美香さん!





さらに今号では、【通常版】【特別版】に加えて、『andGIRL』初のカレンダー付録付きスペシャル号として【美香スペシャル版】を数量限定で発売します!『andGIRL』創刊当時からレギュラーモデルとして活躍し、アラサーガールの憧れでもあるモデルの美香さんが表紙を務め、特集のたびに大反響を呼び続けている美香さんの“美”の格言やモットーを詰め込んだ「モデル美香のHAPPY格言カレンダー2024」が付いてきます。自宅のドレッサーやオフィスのデスクに飾り、毎日ふと目に入るたびにモチベーションや美意識を上げてくれるHAPPYな格言が盛りだくさんの卓上カレンダーは永久保存版です。





自己肯定感を育てる大特集ではアンミカさん・峯岸みなみさん・エルフ荒川さんのインタビュー掲載!





今号の大特集は「自己肯定感を育てて、もっとHAPPYなわたしに」がテーマ。ライフステージが変わる機会も多く悩み事が増える『andGIRL』読者から「元気や勇気をもらえる」と共感を集めるアンミカさん、峯岸みなみさん、エルフ荒川さんの3人のインタビューを掲載しています。「自分が幸せの舵取りをしていることに気づいて」とポジティブに導いてくれるアンミカさん、「小さくたって自分の立てた目標を達成していくことがすごく大事」と実体験をもとに語った峯岸さん、「落ち込んだら、とりあえず草生やす。人生どうなるんやろwwwみたいな」とギャルマインドを伝えるエルフ荒川さん。いつ見てもHAPPYオーラに溢れている3人の格言とともに、しなやかに生きるヒントを教えてもらいました。







また、宮田聡子さんが着こなす”自分のご機嫌をとるヒント”が詰まった企画や、渋谷凪咲さんが見せるHAPPY気分を高めるカラーコーデ、自分に似合うファッションを知るヒントとなる骨格診断、江藤百香さんが登場する「褒められ最強デート服」企画、内田理央さんが大人っぽい表情を見せる自己肯定感高まりメイク特集など、全方位からモチベを上げるヒントをたっぷりとお届けします。



さらに、冬ならではの企画として濱岸ひよりさんによる16ページに渡るニット大特集や、開運大作戦と題した風水やパワースポットガイドも入った、ホリデーシーズンに手放せない一冊です。







『andGIRL』について







『andGIRL』は、「アラサーになっても、仕事ができても、結婚しても、キラキラしたい「ガール」な大人たちへ!」をコンセプトに、2012年10月に創刊された女性向けファッション誌です。2020年9月の休刊まで旬なメイクや最新コスメなどのビューティ、ライフスタイルなど“大人可愛い”キラキラOLたちの今すぐ知りたい、見たい、体験したい様々な最新情報を発信し続け、数多くの読者やモデルから愛されてきました。休刊以降は『andGIRLweb』( https://www.andgirl.jp/ )として情報を発信してきましたが、復刊を熱望する根強い声に後押しされ、2023年3月に季刊誌として復刊いたしました。



新生『andGIRL』は、「キラキラ感」「モテ(ハート)」「実用的」をキーワードに、仕事でキャリアを積み社会における責任が大きくなっても、結婚して家族が増えても、自分磨きを忘れずに、未来への投資も考える。そんな欲ばりで、キラキラした大人ガールへ向けた、リアルで役に立つファッション、ビューティー、ライフスタイルなど様々な情報を「雑誌×オンラインのハイブリット型メディア」としてオンライン・オフライン両方で広く発信していきます。



公式サイト : https://www.andgirl.jp/

公式Instagram : https://www.instagram.com/andgirl_jp/

公式X(旧Twitter) : https://twitter.com/andgirl_jp

公式Pinterest : https://www.pinterest.jp/andGIRL_jp/



【発売・発行・編集制作】

発行 :株式会社DONUTS

編集制作:株式会社DONUTS

発行人 :西村啓成

編集人 :宗像果歩



株式会社DONUTSについて





社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト: https://www.donuts.ne.jp/

採用情報 : https://www.wantedly.com/companies/donuts2007/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/07-15:46)