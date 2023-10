[株式会社ロフト]

ニューヨーク近代美術館(MoMA)のミュージアムショップ、MoMA Design Store (運営本社:千代田区) では、MoMAで開催中の展覧会「ED RUSCHA / NOW THEN」を記念したエキシビジョングッズを、2023年10月20日(金)より順次発売します。また、同日よりイベント開催される「エル・デコ デザインウォーク 2023」の会期中、MoMA Design Store 表参道にて「Ed Ruscha トートバッグ」を先行発売!







【In Celebration of ED RUSCHA / NOW THEN】

2024年1月まで、ニューヨーク近代美術館(MoMA)で開催する「ED RUSCHA / NOW THEN」の展覧会では、絵画から写真・映像に至るまで250以上の作品を取り上げます。Ed Ruscha(エド・ルシェ)の現在までの作品を最も包括的に取り上げた、彼にとってMoMAでの初の個展です。それを記念して製作した、MoMA限定のエキシビジョングッズが登場します。



販売商品







Ed Ruscha: エキシビジョン ロールポスター

税込予価 6,380円



1993年に制作された「Gasoline Powered Engines 展」をフィーチャーしたもので、ルシェの車への愛と、ロサンゼルスで活動するアーティストとしてのアイデンティティに触れています。 ※11月発売



Ed Ruscha OOF Champion フーディー/S-XL

税込価格 16,500円



「私を夢中にさせた1つの言葉、しゃがれた1音節の発音 "OOF"("ウッ"といううめき声)」と彼が語った作品が、ブライトイエローの文字と共に、Championのパーカーで復活しました。文字以外の部分には、作品にあるブリリアントブルーが一面に使用されています。パーカーの右袖にMoMAロゴとEd Ruschaの文字がプリントされ、左袖にはChampionロゴが施されています。※10月20日発売



<表参道ストア・先行発売商品>

Ed Ruscha トートバッグ

税込価格 7,480円



1974年のアート作品『PEOPLE GETTING READY TO DO THINGS』が、コットンのトートバッグで復活しました。このトートバッグは、1978年創業のロサンゼルスの小さな会社でプリントされました。この会社を選んだのは、LAがルシェの故郷であり、彼がこの街の建物、話し言葉、ポップカルチャーからインスピレーションを得ているからです。

※エル・デコ デザインウォーク会期中(2023年10月20日 -11月3日)表参道ストアにて先行発売。

※11月4日より、MoMAストア各店でも販売予定。



Ed Ruscha Blackwing ペンシルセット

税込予価 6,607円



このペンシルセットで、文字やイラストを描きましょう。Ed Ruscha(エド・ルシェ)とBlackwing(ブラックウィング)のコラボレーションによるMoMA限定のライティングセットは、デスクの引き出しに加えたいアイテムです。オリジナルのBlackwing 602は、1934年に鉛筆メーカーのEberhard Faber(エバーハード・ファーバー)社によって、アーティスト、ライター、ミュージシャンの日常用に発売されました。ルシェもBlackwing愛用者であったことから、展覧会を記念して製作しました。鉛筆にはルシェの6つの言葉が記されています。※11月発売





Ed Ruscha / Now Then: A Retrospective ハードカバー

税込価格 15,400円



展覧会にあわせて発行された豊富なイラスト入りの書籍では、ルシェの最も有名な絵画や本と併せて、彼の活動のあまり知られていない側面を称えます。本書では、さまざまな分野の寄稿者が、ルシェの本領であるポップや概念芸術のカテゴリーを超える新たな視点で彼の作品を見直し、戦後のアメリカンアートに最も影響を与えた1人であるルシェについて、新鮮な意見を示します。総じてこれらのエッセイは、言語の物質的探求、非従来型素材の実験(例えば火薬、チョコレート、噛みたばこ)、画期的な自費出版本といったルシェの非凡な貢献を浮き彫りにしています。付録のイラスト入り年表が挿入された「Now Then」カタログでは、70年目に突入したルシェの多産な創作活動を長年にわたり決定付けてきた、彼の絶え間ない改革を知ることができます。※10月20日発売



販売店舗





※店舗により取り扱い商品が異なります。



About MoMA Design Store





MoMAデザインストアはキュレーターが選定したアイテムをお客様にお届けし、日々の暮らしに高い品質性や創造性、そしてデザインの革新性をもたらします。お買い上げいただく収益が、ニューヨーク近代美術館(MoMA)の独創的な展示や、幅広い教育プログラム、収蔵品の保全をサポートします。1932年、MoMAはアートの美術館として初めてキュレーターが常駐する建築・デザイン部門を創設、20世紀半ばには「グッドデザイン」を定義しその価値を広めるという先導的な役割を担うようになりました。今後もMoMAデザインストアは「グッドデザイン」を提言してまいります。オンラインストアmomastore.jp、表参道、京都、心斎橋の直営店のほか、一部ロフト店舗、そしてニューヨークでお買い物をお楽しみいただけます。

公式 Instagram:@momastorejapan

MoMA Design Store オンラインストア

https://www.momastore.jp



MoMA Design Store 表参道

東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 3F

03-5468-5801



MoMA Design Store 京都

京都府京都市中京区河原町通三条下ル大黒町58番地 ミーナ京都1F

075-253-6450



MoMA Design Store 心斎橋

大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館4階

06-6282-6214



MoMA Design Store 渋谷ロフト

東京都渋谷区宇田川町21-1 渋谷ロフト1

03-3462-3807



MoMA Design Store 池袋ロフト

東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店9F

03-5960-6210



MoMA Design Store 銀座ロフト

東京都中央区銀座2-4-6 銀座ロフト 3階

03-3562-6210



MoMA Design Store 仙台ロフト

宮城県仙台市青葉区中央1-10-10 仙台ロフト2F

022-224-6210



