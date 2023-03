[コロプラ]

特別マンスリーチケットを集めるごとにL1枚確定の10連ガチャが引ける「10th Anniversary Limited マンスリーガチャ」実施決定!【L】精霊を無料で1体プレゼント!







『黒猫のウィズ』は、クイズに答えて精霊の力で敵を倒し、異界を旅するクイズ&カードバトルRPGです。プレイヤーの皆さまに支えられ、本日2023年3月5日(日)に10周年を迎えました。



日頃から遊んでいただいている皆さまに10年間の感謝の気持ちを込めて、豪華な10周年記念キャンペーンを順次実施しております。まず本日3月5日(日)より、10周年を祝う「軌跡を辿って~10th Anniversary~ 」というイベントや、「THE LEGENDS of WIZ I」、最高レアリティの【L】精霊が無料で1体貰えるキャラプレゼントを開催します。また、特別マンスリーチケットを集めるごとにL1枚確定の10連ガチャが引ける「10th Anniversary Limited マンスリーガチャ」も開催いたします。他にもアップデートにより、機能の一部追加・改修をいたします。



10周年を迎え『黒猫のウィズ』を日頃遊んでいただいている皆さまへ心から感謝を申し上げますとともに、今後もより多くのお客さまに楽しんでいただけるように、さまざまな企画を展開してまいります。



【『黒猫のウィズ』10周年記念キャンペーン 概要】

日頃から遊んでいただいている皆さまのおかげで、『黒猫のウィズ』が2023年3月5日(日)で10周年を迎えました。これを記念してゲーム内では「10周年記念キャンペーン」を順次実施いたします。詳細は特設サイト、もしくは公式Twitterをご覧ください。今後も続々と情報をお届けしますので、楽しみにお待ちください。

【「10th Anniversary」特設サイト】https://colopl.co.jp/magicianwiz/lp/10thanniversary/



●【L】精霊がもらえる「10th Anniversary キャラプレゼント」開催!





期間:3月5日(日)16:00~4月21日(金)15:59 予定

チュートリアルがクリア済みになっている方全員に、対象のイベント精霊からお好きな精霊10体をお選びいただき、その中から抽選で1体をプレゼントする「キャラプレゼント」を開催いたします。今回は対象精霊を拡大して実施します。気になる精霊を選んで、ぜひ冒険にお役立てください。



※一部精霊は対象外となります。



●「10th Anniversary Limited マンスリーガチャ」開催決定!









期間:3月5日(日)14:00~4月1日(土)13:59 予定



期間中、特別マンスリーチケットを集めると、最大30回L1枚確定の10連ガチャが引ける10周年記念のスペシャルガチャです。ログインボーナスやイベント・ミッションなどで獲得できますので、ぜひ集めてガチャにチャレンジしてみてください。

※詳しいラインナップはゲーム内のお知らせをご確認ください。



●「黒ウィズ10周年無料ガチャ前半&後半」開催決定!









「黒ウィズ10周年無料ガチャ前半&後半」開催いたします。スキルカテゴリの攻撃系とサポート系で大きく2つに分けた無料ガチャを、前半と後半の2回に分けて実施いたします!今回の無料ガチャは期間中毎日1回、10連無料ガチャを引くことができます。





また、先ほど紹介した攻撃系スキルピックアップガチャとサポート系スキルピックアップガチャに関して、3月5日の周年当日と9,6,10のつく日は無料10連がL1枚確定無料10連なるため最大L精霊が10体ゲットできることができるため、奮ってご参加ください。



●10周年ストーリーイベント&クエスト

「軌跡を辿って ~10th Anniversary~」

期間:3月5日(日)16:00~4月28日(金)15:59 予定



今回の10周年のストーリーは、歴代の周年イベントの異界をそれぞれ舞台にした10周年記念スストーリークエストです。後述する同時開催の「THE LEGENDS of WIZ I」で登場する「キワム&アウデアムス (CV:寺島拓篤)」、「エニィ(CV:美山加恋)」、「リレイ(CV:野口瑠璃子)」、「ルミスフィレス(CV:佐倉綾音)」「ヴィレス&ラシュリィ(CV:梅原裕一郎&青木瑠璃子)」も本イベントに登場します。また、同時開催される10周年記念精霊のストーリー「10周年、幻書庫の見習い魔道士 」を読むミッションを達成すると「未来の魔道士 ハル&メル&ヴィル」の3きょうだいのカードをゲットすることができます。



「Anniversary Collections」







過去に実施した黒ウィズミュージアム同様、クエストをクリアすることでコインとピースを集めることができます。ピースを全て集めることで10周年を記念して製作した、今までの周年記念イベント精霊が勢ぞろいしたイラストが完成し、報酬カードとしてゲットすることができます!また、イラストは全部で5種類あり、そのままデッキに並べて使うことができるため、是非全部手に入れてご使用ください。さらに、今回契約レベル6の状態でゲットすることができます。これを機にデッキスキンとしてもご使用いただければ幸いです。



●10周年大魔道杯~すべての始まり~















今回実施する魔道杯は「すべての始まり」として、これまでの色々な側面での「始まり」をイラスト化、報酬となっております。下位報酬ではトルリッカで魔法使いの「君」が初めて黒猫になったウィズと出会ったワンシーンを報酬としております。



また、上位報酬では、ゲームを最初に起動すると出てくるPVに登場するウィズがペガサスにまたがってマロマルと一緒に空を駆けるシーンをイラスト化いたしました。



さらに、総合報酬ではエリア14で君とウィズが真名召喚で様々な精霊の力を借りて戦ったシーンをイラスト化いたしました!ぜひ10周年の大魔道杯、お楽しみいただければと存じます。





●デッキ販売が登場!







これから黒ウィズを始める方や、さらにデッキを強化したい方に向けて特定のスキルを軸にしたカードを集めたデッキを販売開始いたします。このデッキ販売では、大きく分けて「スタータークラス」と「マスタークラス」の2つのクラス分けがあり、それぞれ販売価格やスキルのラインナップが異なります。スタータークラスとは、主に初心者向けの方ににおすすめのクラスとなっており、各種3,900円で販売されます。マスタークラスでは、より上級者の方におすすめのクラスで、こちらは各種19,800円となっております。



●「THE LEGENDS of WIZ I」を開催決定!





「THE LEGENDS of WIZ I」を、3月5日(日)より開催いたします。2周年、4周年、6周年、8周年の周年記念イベントに登場した精霊たち「キワム&アウデアムス(CV:寺島拓篤)」、「エニィ(CV:美山加恋)」、「リレイ(CV:野口瑠璃子)」、「ルミスフィレス(CV:佐倉綾音)」「ヴィレス&ラシュリィ(CV:梅原裕一郎&青木瑠璃子)」が集結いたします。各キャラのイベントのセリフは過去のイベントに登場した際の名セリフとなっており、必見です。



















●「想刻ノ魔道士 幻の大地アルタリア」が10周年記念イベントとして開催決定!





想刻ノ幻書庫に登場した3きょうだいが成長して、1人前の魔道士として冒険する物語となっております。前回の想刻ノ幻書庫とは異なり、刻印を付けるクエスト形式では無く、普段のイベントに近い形式のクエストになります。また、今回の「想刻ノ魔道士 幻の大地アルタリア」はメインストーリー新章を構成する一つのイベントとなっております。10周年から始まるメインストーリーは、「新たな魔道士の物語」である「想刻ノ魔道士」を起点に、「黒猫の魔法使いの物語」である「The LEGENDS of WIZ」へとつながっていきます。



・あらすじ

ハル・メル・ヴィルの3きょうだいが

想刻ノ幻書庫で修行を始め、数年の月日が経った。

幻書庫の司書であるレクトラの修行のもと、



精霊魔法とは異なる「刻印魔法」を体得し、ついに憧れの魔道士になった3きょうだい!

3人が踏み込んだ大地はクエス=アリアス未踏の領域



「封印の地アルタリア」



初めての冒険が今、始まる。



●ワールド・マイページ画面大幅改修





新章開幕に向けて、ワールド・マイページ画面のUIを大幅に改修しております。今開催しているイベントがわかりやすく、各画面に行きやすい画面に変わります。また今回の改修によって新たに「キャンペーン」という画面が追加されました。これまでアンケートや投票所、キャラプレゼントなど様々なボタンがマイページ上に設置されていましたが、今後はそれぞれが一つの画面に集約されます。



また、3月末の「THE LEGENDS of WIZ」ストーリー開催に併せて、ワールド・マイページ画面よりメインクエストへ遷移できる機能を3月末に実装する予定です。



●10周年記念プレゼントキャンペーン開催

期間:3月4日(土)生放送中~3月13日(月)23:59 予定

黒ウィズ10周年記念プレゼントキャンペーンが開催決定しております。本キャンペーンでは公式アカウントをフォローし、ツイッター上で「#黒ウィズ10周年」のタグをつけて黒ウィズについての投稿をしていただくと、AmazonGiftカード1万円分、さらに、ユーザー様が精霊を選べる特製キャラ色紙や最新型スマートフォンやタブレットなどが抽選で合計100名以上の方に当たるキャンペーンとなっております。ぜひご参加ください。



●10周年記念PV公開

https://www.youtube.com/watch?v=mgC8C08vAWQ



【クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ 基本情報】









クイズに答えながらクエストを進めるクイズ&カードバトルRPG。ゲームの舞台は魔法の息づく架空世界・クエス=アリアス。プレイヤーは魔法使いとなり、一流の魔法使いを目指します。2023年3月5日(日)に10周年を迎えました。



◆アプリ名 :クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ

◆価格 :アイテム課金制

◆公式サイト URL: https://colopl.co.jp/magicianwiz/

◆公式Twitterアカウント : https://twitter.com/colopl_quiz

▼Google Play URL:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.colopl.quizwiz

▼App Store URL: https://itunes.apple.com/jp/app/id621106129

▼Amazon Androidアプリストア URL:http://www.amazon.co.jp/dp/B00FP8OPIA

※Kindle Fireシリーズ以外では、上記URLよりAmazon AndroidアプリストアをAndroid™端末にインストールし、お楽しみください。



【株式会社 会社概要】

社名:株式会社コロプラ https://colopl.co.jp

所在地:東京都港区赤坂9-7-2ミッドタウンイースト6F

設立:2008年10月1日

資本金:6,587百万円(2022年9月末時点)

代表者:代表取締役社長 宮本貴志



【事業内容】

スマートフォンアプリを中心とした国内・海外向けモバイルゲームサービスの提供

VR(仮想現実)デバイス向けサービスの提供国内外の上場、未上場企業への投資およびファンド運用

コロプラでは"Entertainment in Real Life"をミッションとして掲げ、スマートフォン向けアプリの拡充に引き続き注力するとともに、人々の生活のほぼ全てである「日常」をより楽しく、より素晴らしくするエンターテインメントを提供してまいります。



