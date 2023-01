[J-WAVE(81.3FM)]



ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で毎週日曜12時から放送中、中田英寿が全国を巡る旅で出会った食や工芸、そしてそれを作る人たち“にほんもの”を紹介する番組『TDK VOICES FROM NIHONMONO』では、放送200回を記念した公開収録を2月17日(金)に開催いたします。









公開収録では、中華料理の名店「Wakiya一笑美茶樓」脇屋友詞オーナーシェフがゲストで登場! 脇屋オーナーシェフによる“にほんもの”の食材を使用した、この日だけの特別な一品を味わいながら、にほんものを体験いただけます。





この公開収録に、J-WAVEリスナー20名様をご招待します。詳しくは応募フォーム( https://www.j-wave.co.jp/topics/2302_nihonmono.htm )をご確認のうえ、奮ってご応募ください。





公開収録 概要



『TDK VOICES FROM NIHONMONO』放送200回記念 公開収録

開催日時:2023年2月17日(金)

16:00~16:15 受付 到着された方から、順次試食メニューをご提供します。

16:30~スタート

18:00頃 終演



会場:AKOMEYA TOKYO in la kagu (東京都新宿区矢来町67番地)

ゲスト:Wakiya一笑美茶樓 脇屋友詞オーナーシェフ

MC:中田英寿、笹木かおり

招待人数:20名

応募締切:2月11日(土)23:59

※2月13日(月)頃にご当選者様にメールでご連絡いたします。

応募フォーム:https://www.j-wave.co.jp/topics/2302_nihonmono.htm





番組概要



放送局:J-WAVE(81.3FM)

番組名:TDK VOICES FROM NIHONMONO

放送日時:毎週日曜12:00~12:54

出演者:中田英寿、笹木かおり

番組サイト:https://www.j-wave.co.jp/original/nihonmono/

番組公式Instagram:https://www.instagram.com/nihonmono813_/

番組ハッシュタグ: #にほんもの



人々はそこで何を食べ、何を飲み、何を作ってきたのか。

日本のさまざまな場所で、暮らしを豊かにするものづくりは生きている。

中田英寿が47都道府県を巡る旅で出会った日本の「本物(ほんもの)」、

そしてその作り手である「本者(ほんもの)」。

インターネットでは知り得ない。そこに行かなければわからない。

“にほんもの”に出会う旅に誘います。



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/29-13:16)