ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル近鉄ユニバーサル・シティ」(所在地:大阪市此花区島屋6-2-68)は、エントランス、フロント・ロビーやレストランを3月27日(月)より先行オープンし、この度客室も改装を終え、いよいよ7月18日(火)ホテル近鉄ユニバーサル・シティ開業記念日に合わせて館内全面リニューアルオープンします。









「Creative Lab. “Colorful Lively Style” 」感動を創出する空間をコンセプトに、色彩豊かな活気あふれるスタイルを用いて、アートや個性的な家具をアクセントに、遊び心をインテリアに表現。

全てのゲストがワクワク感を味わえる空間を演出するホテルとして生まれ変わります。



「Color for “Colorful Lively Style” 」をコンセプトとして新たな客室が誕生





フロアごとに色で日本の四季・春夏秋冬を表現。ツインルームをはじめ、ダブルルームやトリプルルーム、コネクティングタイプなど幅広いタイプの客室をラインアップ。

その他、ご家族での旅行時にも快適にお過ごしいただけるように、最大5名まで宿泊可能な客室や洗い場付きのバスルームも拡充し、様々なニーズに対応可能な客室をご用意しました。お客さまのニーズにあわせて、毎回違った楽しみ方ができるのも魅力のひとつです。

また、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに近いホテルならではのパークの景色をお部屋からお楽しみいただけるスタジオビュールームもございます。

















【客室の特徴】

・まるで秘密基地を思わせるようなバンクベッド(2段ベッド)を設置した、「Energy popルーム バンクベッド」という赤・黄・緑・青などエネルギッシュな配色でカラフルポップな客室も新設。お子さまのワクワク感をより一層盛り上げます。





・機能・設備面では、新しく導入したテレビはAndroidTVで、Chromecast、ミラーリング機能や動画コンテンツもお楽しみいただけます。

快適性を追求した客室内の設備として、シモンズ社と共同開発したホテル近鉄ユニバーサル・シティオリジナルベッドを採用。日本シモンズ社の最高峰ブランド「Beautyrest(R)」Luxeのユーロトップ技術を応用し、身体に優しくソフトな寝心地が上質な睡眠をサポートします。

枕元にはUSBポートやコンセントなどを設置し、機能性と利便性も追求しています。







・エレベーターホールや廊下をはじめ、客室の壁面アート、個性的な家具でアクセントをつけ、遊び心を演出。

カラフルでPOPな空間で旅のワクワク感が溢れる非日常的な滞在をご堪能ください。





※画像はすべてイメージです CGworks Inc.





客室リニューアル概要





【客室リニューアルオープン】 2023年5月上旬より随時

【リニューアル工事終了】 2023年7月17日(月)

【客室詳細】

・6~24階 客室 408室(「ユニバーサル・セサミストリート・デザイン・フロア」を除く)

【デザインコンセプト】「Color for “Colorful Lively Style”」

・20階~24階Winter Cool pop晴れ渡る冬の日、透き通った青空

・16階~19階Spring Lively pop桜満開の春、風に舞い踊る花びら

・10階~13階Autumn Active pop秋の夕暮れ、柔らかな日差しに包まれた紅葉

・12階~13階(一部)Energy pop赤・黄・緑・青などのエネルギッシュな配色

・6 階 ~9 階Summer Fresh pop夏のキラキラとした光、さわやかな新緑



リニューアルオープン記念宿泊プラン





【名 称】NEW 2023年改装!リニューアル客室に泊まろう★パークまで徒歩1分の好立地!プラン

【料 金】3 名 1 室利用 1 名あたり(朝食付き)9,600 円~(消費税込、宿泊税別)

【予 約】ホテル公式ウェブサイトにて先行販売中

https://www.miyakohotels.ne.jp/hotel-kintetsu/lp/lp_renewal/

【内 容】

・ご宿泊のお客さま全員に、パークの人気者セサミストリート(TM)「オリジナル・チケットホルダー」を

プレゼント。 ※1回の滞在につき、お一人さま1つ限り(添い寝のお子さまは除く)

・レストラン「イーポック」朝食ブッフェ(会場は変更になる場合があります)



リニューアルオープン記念 感謝祭 『イタリアンフェア ブッフェ ~サルーテ&バンビーノ~』





3月27日に先行リニューアルオープンしたレストラン「イーポック」は、ホテル全館リニューアルオープンを記念して感謝祭を7月14日(金)から9月6日(水)までの期間、開催します。

世界中で愛されるイタリア各地の郷土料理から伝統的な家庭料理まで幅広いメニューをラインアップ!ピッツァ、パスタ、ティラミスなどイタリアの代表的なメニューやイタリアのワインやカンパリなどのお酒にあう料理などの数々をポップでカラフルなレストラン「イーポック」でお楽しみください。

期間中、スペシャルメニューが登場するイベントも開催予定です。





※写真はすべてイメージです。

※メニューや営業日時は予告なく変更する場合があります。最新の営業状況は公式サイトをご覧ください。



【ご予約・お問い合わせ】

レストラン「イーポック」

TEL:06-6465-6030(レストラン予約 10:00~20:00)

H P:https://www.miyakohotels.ne.jp/hotel-kintetsu/restaurant/epoch/#restaurant_tab



ホテル近鉄ユニバーサル・シティについて





ホテルを出ればすぐゲート!ユニバーサル・スタジオ・ジャパンまで徒歩約1分のオフィシャルホテル。

パークをイメージした館内は興奮と感動でいっぱい。パークの人気者セサミストリートをモチーフとした「ユニバーサル・セサミストリート・デザイン・フロア」は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル唯一のコンセプト・フロア。このほか、大きな窓で開放感に溢れ、まるでパークにいるような景色を楽しめるスタジオビュールームなどが人気です。

2023年3月27日(月)、エントランス、フロント・ロビーやレストラン「イーポック」が先行リニューアルオープンし、いよいよ2023年7月18日(火)客室もリニューアルオープン。

また7月18日(火)のホテル館内全面リニューアルオープンにあわせて、ホテルスタッフのユニフォームを一新します。

ホテル館内のコンセプトにあわせた、カジュアルで親しみやすさを感じられるよう配慮し、客室部のシャツのボタンは客室カラーの4色をあしらい、シャツのカラーも2種類用意することで、スタッフが組み合わせを選ぶ楽しさを創出しています。

全てのゲストがワクワク感を味わえる空間を演出するホテルとして、ぜひご期待ください。



公式HP

https://www.miyakohotels.ne.jp/hotel-kintetsu/

公式Instagram

https://www.instagram.com/hotelkintetsu_universalcity/

公式Facebook

https://www.facebook.com/hotelkintetsuuniversalcity











ホテル近鉄ユニバーサル・シティは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

TM & (C) 2023 Sesame Workshop

Universal elements and all related indicia TM & (C) 2023 Universal Studios. All rights reserved.

CR23-2420

以 上



