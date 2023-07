[都ホテルズ&リゾーツ]

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル近鉄ユニバーサル・シティ」(所在地:大阪市此花区島屋6-2-68)は、2023年7月14日(金)から9月6日(水)までの期間、ホテル開業22周年と館内全面リニューアルオープンを記念して、感謝祭『イタリアンフェア ブッフェ~サルーテ&バンビーノ~』を開催します。







今回のテーマは、≪Salute(サルーテ)&Bambino(バンビーノ)≫と題し、イタリア料理の定番“ピッツァ”や“パスタ”をはじめ、イタリア語で乾杯を意味する≪Salute≫にちなんだイタリア産ワインを中心にさまざまなお酒に合うお料理に加え、“ハンバーガー”や“手作りパフェ”などお子さまも自らアレンジして楽しめるコーナーなどが登場します。

館内全面リニューアル後パワーアップしたレストラン「イーポック」のポップでカラフルなお料理とスイーツをご堪能ください。



館内全面リニューアル記念 感謝祭 『イタリアンフェア ディナーブッフェ』





【期間】2023年7月14日(金)~ 9月6日(水)

【時間】17:30~21:30(最終入店 21:00)

【料金】

大人(中学生以上)4,950円 / 小学生2,200円 / 4歳~小学生未満1,430円 / 3歳以下無料

アルコール飲み放題(2時間制)2,200円

【メニュー例】

ビーフステーキ鉄板焼き / シーフードピッツァ / 茄子とフジッリのボロネーゼ / 豚肉のコートレッタ /

赤魚とマチルダポテトのオーブン焼き / バーニャカウダ / ブルスケッタ /

ピスタチオとチーズクリームのマリトッツォ / パンナコッタ 等



★2種類の「アンティパスト」が楽しめる!

大人気のディナー限定ワンプレートメニューでは、今回のテーマ≪Salute(乾杯)≫にちなんだお酒が進むイタリア料理の前菜「アンティパスト」をご用意します。

程よく脂がのったサーモンとイタリア発祥の伝統的なソースのハーモニーをお楽しみいただける「スモークサーモン ジェノバソース」とお肉のうま味と塩味のきいた生ハムに香り豊かなオリーブオイルの相性が抜群な「生ハムとリーフのサラダ」の2種類のアンティパストを日替わりでご提供します。

どちらのお料理もワインはもちろん、ビールやウイスキーなど幅広いアルコールに合うだけでなく、お子さまでもお召し上がりいただける山ぶどうドリンクベースの特製ソフトドリンク「サングリア風ドリンク」のお供にもぴったりです。





























★レストラン「イーポック」リニューアルオープン記念キャンペーン第3弾!

ディナーブッフェ限定の特別メニューが登場!



【期間】2023年7月15日(土)~ 7月21日(金)

ホテル開業22周年と館内全面リニューアルを記念し、通常のブッフェメニューに加え、期間限定で特別メニューをご提供します。

お1人さまワンプレートメニューには、ジューシーな味わいの「USサーロインステーキの鉄板焼き」やピスタチオアイスの “緑” とマスカルポーネチーズの “白” 、フランボアーズの “赤” の3色のイタリア国旗を指す「トリコローレ」をパフェの層で表現した「トリコローレ・イタリアーノ」は味の変化と見た目をお楽しみいただけます。 ライブキッチンでは、「小海老とオマール海老のフェトチーネ」が登場。

さらに、ご来店のみなさまにウェルカムドリンクとして「デュック・ド・モンターニュ ノンアルコールスパークリングワインロゼ」もご用意します。





館内全面リニューアル記念 感謝祭 『イタリアンフェア ランチブッフェ』







【期間】2023年7月14日(金)~ 9月6日(水)

【時間】11:30~14:30(最終入店 14:00)

【料金】

《平日》

大人(中学生以上)2,420円 / 小学生1,100円 /

4歳~小学生未満550円 / 3歳以下は無料

《土・日・祝日・特日※1》

大人(中学生以上)2,970円 / 小学生1,430円 /

4歳~小学生未満660円 / 3歳以下は無料

アルコール飲み放題(2時間制)2,200円

※1:8月14日・8月15日は特日料金となります



★食事の前にサラダを食べよう!



ベジブッフェコーナーでは、毎年「イーポック」で開催している8月31日『野菜の日』のキャンペーンを今年も実施します。葉物野菜を中心としたサラダから食べはじめると体にいいと言われている取り組み【サラダファースト】をおすすめしており、食事の中で楽しく野菜を食べていただけるメニューをご用意します。シェフこだわりの新鮮な旬の野菜をはじめ、暑い季節でもさっぱりお召し上がりいただけるレモンの効いた「トマトとモッツァレラチーズのレモンマリネ」やカルシウムたっぷりのわかさぎを使用した「カルピオーネ」などのオードブルもご提供します。

さらに、8月24日『ドレッシングの日』から8月31日『野菜の日』までの期間、大阪府特産品“大阪産(もん)”の甘みたっぷりな<泉州たまねぎ>や歯ごたえ抜群の<大阪産(もん)原木椎茸>等も登場します。



レストラン「イーポック」 リニューアル概要





【デザインコンセプト】

ストリートアート、ストリートフード、コミックなどのイメージをカラフルなグラフィックと空間全体にさまざまなマテリアルパレットなどを用いて組み合わせたゾーンを作り出し、活気に満ちた“エネルギッシュ”で“楽しさ”や“遊び心”も盛り込んだ、エンターテイメント性あふれ「さあ、食事の時間だ!」を合言葉に集い、食事を楽しめるレストランを演出します。







【ご予約・お問い合わせ】

レストラン「イーポック」 直通TEL.06-6465-6030(10:00~20:00)

https://www.miyakohotels.ne.jp/hotel-kintetsu/restaurant/epoch/#restaurant_tab

※写真はすべてイメージです。

※表示料金には消費税が含まれています。

※メニューや営業日時は予告なく変更する場合があります。

最新の営業状況は公式サイトをご覧ください。



ホテル近鉄ユニバーサル・シティについて





ホテルを出ればすぐゲート!ユニバーサル・スタジオ・ジャパンまで徒歩1分のオフィシャルホテル。

パークをイメージした館内は興奮と感動でいっぱい。パークの人気者セサミストリートをモチーフとした「ユニバーサル・セサミストリート・デザイン・フロア」は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル唯一のコンセプト・フロア。このほか、大きな窓で開放感に溢れ、まるでパークにいるような景色を楽しめるスタジオビュールームなどが人気です。

2023年3月27日(月)、エントランス、フロント・ロビーやレストラン「イーポック」が先行リニューアルオープンし、いよいよ2023年7月18日(火)客室もリニューアルオープンします。

また7月18日(火)のホテル館内全面リニューアルオープンにあわせて、ホテルスタッフのユニフォームを一新します。ホテル館内のコンセプトにあわせた、カジュアルで親しみやすさを感じられるよう配慮し、客室部のシャツのボタンは客室カラーの4色をあしらい、シャツのカラーも2種類用意することで、スタッフが組み合わせを選ぶ楽しさを創出しています。

全てのゲストがワクワク感を味わえる空間を演出するホテルとして、ぜひご期待ください。



公式HP

https://www.miyakohotels.ne.jp/hotel-kintetsu/

公式Instagram

https://www.instagram.com/hotelkintetsu_universalcity/

公式Facebook

https://www.facebook.com/hotelkintetsuuniversalcity

























ホテル近鉄ユニバーサル・シティは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

TM & (C) 2023 Sesame Workshop

Universal elements and all related indicia TM & (C) 2023 Universal Studios. All rights reserved.

CR23-2521

