[TISインテックグループ]

導入後も24時間365日の運用・保守サポート



TISインテックグループのTIS株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岡本 安史、以下:TIS)は、Oracle Cloud Infrastructure(以下:OCI)とMicrosoft Azure(以下:Azure) でお客様のマルチクラウド化を実現する「マルチクラウドインテグレーションサービス for Oracle Cloud Infrastructure & Microsoft Azure」(以下:本サービス)の提供を開始することを発表します。





本サービスはAzureの導入・ Oracle Databaseのクラウド化を検討しているお客様に対し、OCIとAzureのマルチクラウド導入をコンサルティングから運用・保守までワンストップで提供するサービスです。

TISではこれまでOCIとAzureともに多くの導入実績があり、そのノウハウに加えて導入後も24時間365日の運用・保守をご提供します。本サービスを利用することでお客様は負担なくクラウドへの移行が可能となり、OCIとAzureのそれぞれの利点を活用した最適なクラウド構成およびコストの最適化を実現します。



TISではクラウド化及びマルチクラウド化を検討する企業における以下のような要件・課題を解決し、2025年までに30社への導入を目指します。



オンプレ基盤のクラウド化を、DatabaseはOCI、クラウドプラットフォームはAzureで実現したい

Oracle DatabaseだけでなくPostgreSQLやSQL Serverを含めたマルチ Database への移行およびデータ連携を実現したい

OCI & Azureマルチクラウド環境において Azure Active Directoryを使ったID認証統合を行いたい

既にAzureを導入しており、Oracle Databaseをコスト最適化(PaaS化)したい

マルチクラウド化したいが、複数のクラウドに対応できる技術・管理スキルがない



<本サービスのイメージ>





■背景

昨今、企業はDX化を実現するための投資意欲が高い傾向にあり、自社環境を複数のクラウドで構成し、業務効率化やコスト最適化を実現するマルチクラウド化のニーズが今後より一層増加することが見込まれます。その中でも企業のシステムでは、DatabaseのシェアはOracle、アプリケーションではMicrosoftのシェアが高い状況にあり、これらを連携したい企業が増えています。しかし、自社基盤をマルチクラウド化したいが、複数のクラウドに対するスキルや管理が必要となることや、移行後の性能面、データ連携の不安、技術面での課題があるという企業が多くあります。そこでTISは本サービスを提供し、OCIとAzureを組み合わせ、かつ、24時間365日の運用・保守を行いどちらの課題も解決します。



■本サービスの概要

コンサルティングから運用までワンストップでサービス提供します。





1.コンサルティング

1.アセスメント

・現行システム構成をヒアリングし、To Beシステム構成を定義します。

・コスト試算を算出し、導入時の移行ロードマップを策定します。

2.POC

・アセスメント結果のTo Beをもとに移行後の性能、運用実現可能性を調査し、結果をもとに再度To Beシステム構成を再考します。

・OCI & Azure連携での検証や導入事例を踏まえてお客様の要望に沿った構成が実現可能か評価します。



2.導入・移行

・コンサルティング内容を踏まえて計画書・設計書を作成し、導入・移行を行います。

・テストを実施し、操作手順書を作成します。

・TISの各サービス導入・移行テンプレートなど、ノウハウと実績豊富なTISならではの技術力で支援します。



3. 運用保守

・導入後もTISがお客様のシステムを運用・保守します。

・TISサポートを24時間365日提供し、OCIとAzureの問合せ窓口をTIS一つに統一できます。

・自社運用を選択される場合は手順書のご提供や育成など手厚くサポート致します。



詳細は以下をご覧下さい。

https://www.tis.jp/service_solution/oci_azure_multicloud/





■今後について

TISがご提供しているAWSやAzureにおけるセキュリティ監視・ITリスクマネジメントサービスをOCIへも拡張し、OCI & Azureマルチクラウド構成においてもセキュリティを一元管理・監視できるサービスを拡充していきます。マルチクラウドにおけるセキュリティリスクの可視化やインシデントの未然防止を行うことで、お客様の安全・健全なクラウド運用に貢献していきます。



■オンラインイベントの開催

日本オラクル株式会社、日本マイクロソフト株式会社、TISの3社共催でオンラインイベントを開催します。

タイトル:オラクル社とマイクロソフト社がクラウドで協業!TISがその真意に迫る!

~ Oracle Cloud Infrastructure と Microsoft Azure の有識者が語る大規模システムのマルチクラウド化 ~

日時:2023/2/28(火)、3/2(木)3/3(金)、3/6(月)、3/8(水)

全日14時開始

詳細URL:https://v2.nex-pro.com/campaign/52306/apply?group=035





■日本オラクル株式会社からのエンドースメント

日本オラクル株式会社は、このたびの「マルチクラウドインテグレーションサービス for Oracle Cloud Infrastructure & Microsoft Azure」の提供を心より歓迎いたします。OCIとAzureのマルチクラウド導入をコンサルティングから運用・保守までワンストップで提供する本サービスを利用することにより、お客様がオンプレミスのDatabase基盤のクラウド化をスムーズに実現し、基幹システムの最適なモダナイズや、デジタルトランスフォーメーションを推進していくうえで大きな力になることを確信しております。



日本オラクル株式会社

常務執行役員 アライアンス統括 佐野 守計





■日本マイクロソフト株式会社からのエンドースメント

日本マイクロソフトは、TIS様が「マルチクラウドインテグレーションサービス for Oracle Cloud Infrastructure & Microsoft Azure」の提供を開始されたことを心から歓迎します。

今後、TIS様が本サービスにより、初期の移行工数を最適化し、早期のクラウド化を実現することで、お客様のDXに貢献できると確信しております。各種Azureサービスを取扱いし、高いセキュリティ・品質の運用・保守サービスを提供しているTIS様が、本サービスを提供開始されることで、更なるMicrosoft Azureの展開・活用を推進して頂くことを期待しております。これからも日本マイクロソフトはTIS様との連携を強化し、お客様のデジタルトランスフォーメーションの推進に貢献するソリューションを提供して参ります。



日本マイクロソフト株式会社

パートナー事業本部 サービスパートナービジネス統括本部

統括本部長 安藤 浩





TIS株式会社について(https://www.tis.co.jp/)

TISインテックグループのTISは、金融、産業、公共、流通サービス分野など多様な業種3,000社以上のビジネスパートナーとして、お客様のあらゆる経営課題に向き合い、「成長戦略を支えるためのIT」を提供しています。50年以上にわたり培ってきた業界知識やIT構築力で、日本・ASEAN地域の社会・お客様と共創するITサービスを提供し、豊かな社会の実現を目指しています。





TISインテックグループについて

TISインテックグループは、国内外グループ2万人を超える社員が『ITで、社会の願い叶えよう。』を合言葉に、「金融包摂」「都市集中・地方衰退」「低・脱炭素化」「健康問題」を中心とした様々な社会課題の解決に向けてITサービスを提供しています。デジタル技術を駆使したムーバーとして新たな価値を創造し、人々の幸せと持続可能な豊かな社会の実現に貢献します。

※ Oracle、Java及びMySQLは、Oracle Corporation、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。※ Microsoft、Azureは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。



※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

※ 記載されている情報は、発表日現在のものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご了承ください。





◆本サービスに関するお問い合わせ先

TIS株式会社 DXビジネスユニット DX企画ユニット DXマーケティング部

E-mail:marke_mb@pj.tis.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/10-14:16)