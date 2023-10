[株式会社ケンコー・トキナー]

10月13日発売



株式会社ケンコー・トキナー(本社:東京都中野区 代表取締役社長:山中 徹)は、強化ガラス&カラーアルミフレームの「スマートフォンレンズプロテクター for iPhone 15 / 15 Plus」「for iPhone 15 Pro / 15 Pro Max」の販売を、2023年10月13日より開始いたします。

価格はオープンですが、自社オンラインショップ価格でスマートフォンレンズプロテクター for iPhone 15 / 15 Plusが各色1,701円(税込)、スマートフォンレンズプロテクター for iPhone 15 Pro / 15 Pro Maxが1,911円(税込)です。





スマートフォンレンズプロテクター

for iPhone 15 / 15 Plus



https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/mobile_accessory/filter-conversion/protector/iphone15.html



スマートフォンレンズプロテクター

for iPhone 15 Pro / 15 Pro Max



https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/mobile_accessory/filter-conversion/protector/iphone15pro.html



強化ガラスとアルミニウムフレームで、強く、美しくスマートフォンのレンズを守る、レンズプロテクターです。

コーニング社製のGorilla Glass(R) 2320を採用し、表面硬度は9Hを実現。さらに撥水・撥油コーティングを施すことで水滴や指紋がつきにくく、もし付着しても落としやすい、高いメンテナンス性を実現しています。

上から貼ってはがすだけの簡単取り付け方式を新採用。

プロテクターを直接触ることなく取り付けることができます。



iPhone 15 / 15 Plus用はiPhone 14 / 14 Plusに、

iPhone 15 Pro / 15 Pro MAX用はiPhone 14 Pro / 14 Pro MAXに装着可能です。



特長

表面硬度9H Gorilla Glass(R) 2320採用



レンズ部分はコーニング社のGorilla Glass(R) 2320を採用。

表面硬度9Hでスマホレンズをしっかり保護します。

※Gorilla Glass(R)はコーニング社の登録商標です。



撥水・撥油コーティングで、汚れにくくお手入れしやすい。

レンズ表面に水や汚れをはじく「撥水・撥油コーティング」を採用。

指紋や汚れがつきにくく、さっと拭き取るだけでメンテナンスができます。



一体感が美しい。一体型デザイン



レンズが連なった一体型のデザインを採用。

スマートフォン本来の美しさを損なわず、スッキリとした印象です。



充実のクリーニングキットが付属





取り付ける前にチリやほこりをお掃除できるクリーニングキットが付属します。

きれいな状態でプロテクターを貼り付けることが可能です。



上から貼ってはがすだけ!簡単取付





直接レンズに触れることなく取り付けられる、新方式の貼り付けツールを採用。

どなたでも簡単に、きれいに貼り付けられます。



本体カラーに合わせたラインナップをご用意









本体の豊富なカラーラインナップに合わせたバリエーションをご用意。



「for iPhone 15 / 15 Plus」はブラック、ブルー、ピンク、グリーン、イエローの全5色展開。

「for iPhone 15 Pro / 15 Pro Max」はブルー、シルバー、チタングレー、ブラックの全4色展開です。

同じ色で合わせるもよし、あえて違うカラーでツートーンカラーを楽しむもよし。

レンズを保護しながらドレスアップもできます。



発売元

株式会社ケンコー・トキナー

https://www.kenko-tokina.co.jp/



