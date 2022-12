[株式会社フジテレビジョン]

2022年12月20日(火)配信スタート!

配信URL:https://nex-tone.link/A00109304





株式会社フジテレビジョン(本社:東京都港区、代表取締役社長:港 浩一)は、『青春アカペラ甲子園 大学日本一決定戦』の決勝出場グループからなるコンピレーションアルバム「青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ~2022春~」を2022年12月20日(火)より各種音楽配信サイトにてリリースいたしました。



この度配信した「青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ~2022春~」では、宇多田ヒカル「Automatic」、手嶌葵「明日への手紙」、Ed Sheeran「Shape of You」、millennium parade × Belle「U」、DECO*27 feat. 初音ミク「ヴァンパイア」を収録。

様々な時代を彩る名曲を、「歌で日本を元気にする」という熱い思いを胸に全国から集まった学生たちが、仲間と声だけでハーモニーを奏でるハモネプアレンジで歌い上げた、計5曲のカバーアルバムです。



また地上波では12月24日(土)よる9時15分からは土曜プレミアム「ハモネプ2022クリスマスSP」の放送も決定しましたので、この機会にあわせて是非ご覧ください。

今後もフジテレビは、視聴者の皆様に楽しんでいただけるエンターテイメントを提供してまいります。



●アルバム概要

2022年3月放送、ハモネプ大学生大会である『ハモネプ!青春アカペラ甲子園 大学日本一決定戦!熱き戦いに感動の嵐!』の決勝出場グループにより構成されたカバー集!

楽器を使わず声だけで仲間とハーモニーを奏でた、ハモネプオリジナルアレンジの計5曲のカバーアルバムです。



配信URL:https://nex-tone.link/A00109304



青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ~2022春~

収録曲【※カッコ内はオリジナルアーティスト】

01. Automatic (ハモネプver covered by夜にワルツ)【宇多田ヒカル】

02.明日への手紙(ハモネプver covered byエイトロー)【手嶌葵】

03. Shape of You (ハモネプver covered byリメリック)【Ed Sheeran】

04. U (ハモネプver covered byギンモクセイ)【millennium parade × Belle】

05.ヴァンパイア(ハモネプver covered byアダムス)【DECO*27 feat. 初音ミク】



【配信・ダウンロード】

ダウンロード:iTunes、Amazonデジタルミュージック、レコチョク、mora

ストリーミング:Apple Music、Spotify、LINE MUSIC、Amazon music Unlimited、YouTube Music、AWA、KKBOX、TOWER RECORDS MUSIC、dヒッツ、うたパス



●番組概要

土曜プレミアム「ハモネプ2022クリスマスSP」

2022年12月24日(土)よる9時15分~放送



●オフィシャルサイト概要

■番組公式サイト

https://www.fujitv.co.jp/hamonep/



■公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCCHErYc9MQV2sg-wS_4EQuA



■番組公式Twitter

https://twitter.com/hamonepleague



■番組公式TikTok

https://www.tiktok.com/@hamonepleague



●権利表記

(C)FUJI TELEVISION



●株式会社フジテレビジョン 会社概要

会社名 : 株式会社フジテレビジョン

代表 : 代表取締役社長 港 浩一

所在地 : 〒137-8088 東京都港区台場2-4-8

設立 : 平成20 年10 月1 日(新設分割のため)

URL : https://www.fujitv.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/20-16:46)