少女漫画雑誌「LaLa」発電子増刊! 優しい・かっこいい・愛してくれる彼氏が欲しい!







「LaLa」が贈る、極上いちゃラブ盛りだくさん♪満足度100%の電子増刊「いちゃLaLa」

の最新Vol.13が12/24(日)より主要電子書店で配信スタート! 単話売りを全部購入するのに比べてお得な雑誌でのご購読がオススメです!



★「××LaLa いちゃLaLa Vol.13」

・優しい!かっこいい!愛してくれる(ハート) 乙女の願望ぜんぶ乗せ♪

いちゃLaLa配信記念フェア開催中♪(主要電子書店にて1/9まで開催)

ラインナップ

表紙!恥ずかしくってとびきり甘い、恋のステップを一歩ずつ。

「はずかしくってあまいこと」 by 角野ユウ 第15話





甘美なラグジュアリーロマンス

「魔法使い様の愛し方」 by 暁 第11話





ヤクザと恋人契約はじめます。

「極と蜜~アフターシャンパンコール~」 by 星逢ユリ 第12話





祝福の吸血鬼ロマンス

「シスターとヴァンパイア-grace-」 by 暁 第11話





かわいくて、いじめたくなる男の子

「その顔、カワイイね?」 by 鳴海みや 第3話





ドSスパダリ×素直になれない妻 エロティック・マリッジロマンス

「奥様は下僕」 by 小椋アカネ 第12話





