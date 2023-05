[株式会社ハピネット]

株式会社ハピネット(本社:東京都台東区、代表取締役社長:榎本誠一、証券コード:7552、以下ハピネット)は、2023年6月3日(土)に秋葉原ラジオ会館10Fにて「横スク2Dアクションフェス2023」を開催します。

抽選で参加できる「座談会」「サイン会」と、どなたでも参加できる「合同体験会」を実施します。メトロイドヴァニア系2Dアクションゲームが好きな方は必見です!







横スク2Dアクションゲーム制作陣による「座談会」「サイン会」





6月3日(土)16:30~17:30「座談会」を実施します。「Bloodstained」シリーズのプロデュースを手掛けた株式会社ArtPlay「IGA」氏と、同社所属ディレクターである「SHUTARO」氏。また「アフターイメージ: デラックスエディション」のプロデューサー・開発ディレクターである「楊 梓亮(ヤン ズリャン)」氏が登壇します。

本イベントへの参加は、抽選です。6月3日(土)12:00~15:00ラジオ会館10Fにて、抽選を行います。参加希望の方は「Bloodstained: Curse of the Moon Chronicles」の予約証明ができるもの(予約表・レシート等)、もしくは「アフターイメージ: デラックスエディション」のパッケージ購入証明となるもの(パッケージの現物やレシート等)をご持参ください。当選者の発表は15:30に行いますので、開催時間までに会場にお戻りください。



また「座談会」にご参加いただいた方を対象に、6月3日(土)17:45~19:30同会場にて「サイン会」を実施します。本イベントオリジナルのサイン色紙に「座談会」登壇者がサインを記入します。この機会にぜひ抽選にご参加ください。



※時間は、状況によって前後する場合がございます。

※参加条件を満たさない来場者は、抽選にご参加いただけません。必ず「Bloodstained: Curse of the Moon Chronicles」の予約証明ができるもの(予約表・レシート等)か、「アフターイメージ: デラックスエディション」のパッケージ購入証明となるもの(パッケージの現物やレシート等)をご持参ください。





IGA





SHUTARO





楊 梓亮(ヤン ズリャン)



誰でも参加できる「合同体験会」





6月3日(土)12:00~16:00にて、予約受付中の新作ゲーム「Bloodstained: Curse of the Moon Chronicles」と、好評発売中の「アフターイメージ: デラックスエディション」の合同体験会を行います。会場で「Bloodstained: Curse of the Moon Chronicles」を遊んでいただいた方には「缶バッジ」を、「アフターイメージ: デラックスエディション」を遊んでいただいた方には「クリアファイル」をプレゼントします!

こちらは、どなたでも参加できるイベントです!当日秋葉原にいらっしゃる方は、ぜひご参加ください。



※各タイトルの試遊時間は、10分を予定しています。





「Bloodstained: Curse of the Moon Chronicles」体験者特典缶バッジ





「アフターイメージ: デラックスエディション」体験者特典クリアファイル



出展ゲーム情報





■タイトル名: Bloodstained: Curse of the Moon Chronicles

■発売日: 2023年7月13日

■プラットフォーム: PlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM)

■CERO: C

■希望小売価格

限定版: 9,073円(税込9,980円)

通常版: 3,800円(税込4,180円)

■公式サイト: http://curseofthemoon.com/jp/

■権利表記: (C)ArtPlay, Inc. / (C)INTI CREATES CO., LTD.









■タイトル名: アフターイメージ: デラックスエディション

■発売日: 2023年4月27日

■プラットフォーム: PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM)

■CERO: B

■希望小売価格: 4,200円(税込4,620円)

■公式サイト: http://www.h2int.com/games/afterimage/

■権利表記: (C) Netera Co., Ltd. Published by Modus Games(TM). Modus Games(TM) and the Modus(TM) logo are trademarks of Modus Games, LLC. All rights reserved. All other trademarks or registered trademarks belong to their respective owners. Published in Korea and Japan by H2 Interactive Co., Ltd.





Nintendo Switch は任天堂の商標です。

“PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。



開催概要





【イベント名】横スク2Dアクションフェス2023

【開催期間】

合同体験会: 2023年6月3日(土)12:00~16:00

座談会 : 2023年6月3日(土)16:30~17:30

サイン会 : 2023年6月3日(土)17:45~19:30

※座談会とサイン会ご参加希望の方は、12:00~15:00に抽選を行います。

※時間は、状況によって前後する場合がございます。



【開催場所】秋葉原ラジオ会館

〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目15−16 秋葉原ラジオ会館新本館 10F



【関連リンク】

・株式会社ハピネット (公式サイト: https://www.happinet.co.jp/)

・株式会社インティ・クリエイツ (公式サイト: http://www.inti.co.jp/)

・H2 INTERACTIVE Co., Ltd. (公式サイト: http://www.h2int.jp/)

・秋葉原ラジオ会館 (公式サイト: https://akihabara-radiokaikan.co.jp/#)



