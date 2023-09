[株式会社ロフト]

ニューヨーク近代美術館(MoMA)のミュージアムショップ、MoMA Design Store(運営本社:千代田区)では、2023年9月30日(土)より秋の新商品を発売します。店頭やオンラインストア<https://www.momastore.jp>にて是非ご覧ください。







「All in the Mix」

私たちは、ニューヨーク近代美術館(MoMA)のコレクションを見直し、デザインがどのように進化を遂げてきたか考慮しながら、今シーズンの新しいアイテムを取り揃えました。ホリデーシーズンにパーティーを開いたり、整理整頓したり、スタイリッシュにお出掛けしたりするための、最新のグッドデザインをご紹介します。



秋の新商品特集「All in the Mix」





期間/店舗

2023年9月30日(土)-10月31日(火)

-MoMA Design Store 表参道



2023年10月3日(火)-10月31日(火)

-MoMA Design Store オンラインストア<https://www.momastore.jp>

-MoMA Design Store 京都

-MoMA Design Store 心斎橋

-MoMA Design Store at ロフト(池袋、渋谷、銀座、仙台)



※店舗により取扱い商品が異なります。



販売商品一例







Paper Moon ランプ

画像左から)グローブ 12,650円(税込)/たまご 11,550円(税込)/コーン 11,000円(税込)/ひょうたん 12,100円(税込)



岐阜県で90年続く工場で作られる和紙を使用し、丁寧に手作りされるムーンランプは、空間に有機的な形やソフトなムードの明かりをもたらします。※10月発売





Knoll ベルトイア コレクション サイドチェア

画像左)ホワイトxネイビー、画像右)ブラックxレッド/各182,600円(税込)



繊細かつインダストリアルな外観を持つHarry Bertoia(ハリー・ベルトイア)の有名なサイドチェア(1952年製)は、ミッドセンチュリーを代表するデザインのひとつです。サイドチェアはMoMAコレクションに収蔵されており、ニューヨーク近代美術館(MoMA)の中庭にもこのチェアが並べられています。※10月発売(受注商品)





アンディ・ウォーホル Tomato Soup Can ネオンサイン

143,000円(税込)



ポップアートが斬新なネオンサインになりました。精密にカットしたアクリル板の上に、鮮やかな顔料を使用してデジタルプリントされており、画像に沿ってLEDチューブがぴったりと取り付けられています。この生き生きと輝くデザインを額絵のように壁に飾りましょう。※10月発売



画像左から)アンディ・ウォーホル Flowers ネオンサイン 110,000円(税込)/キース・へリング Barking Dog ネオンサイン 84,700円(税込)/キース・へリング Radiant Heart ネオンサイン 242,000円(税込) ※すべて10月発売





5-ドロワ ピボット キャビネット イエロー x コーラル x ダークグリーン

70,400円(税込)



<MoMA Exclusive>収納ニーズを満たす美しい省スペースのキャビネット。カラフルな5つの引き出しは、回転して全開し、中に入れたものが全部見えるようになっているので、ノート、おもちゃ、メイク道具、書類など、さまざまな日用品の収納に最適です。※10月発売





画像左)Epoque エポック シャンパンクーペ ピーコック 2個セット

16,170円(税込)



ジャズ・エイジに象徴される豪華なアールデコのデザインにインスパイアされた色合いとカーブしたシルエットが特徴的なグラスセットは、毎日の食卓やパーティーを華やかに演出します。

※販売中 https://www.momastore.jp/shop/g/g5012548574603/



画像右)キャット バキュームサーモジャグ ホワイト

6,201円(税込)



ノスタルジックな雰囲気が漂うヘリオス社の魔法瓶のなかでも一際目を引く猫の保温ポット。昔ながらのガラス製魔法瓶で、1リットルながら本体は軽くしっかりとした保温力があります。

※販売中 https://www.momastore.jp/shop/g/g4006657028547/





Tempo ウォールクロック

23,100円(税込)



コンピューター画面の時計アイコンを具現化した、ユーモラスな壁掛け時計。深澤直人によるデザインで、丸みを帯びたアウトラインと浮き上がった時・分のマークは、漫画にインスパイアされています。斜めから見ると、文字盤のぷっくりとした厚みがさらにチャーミング。※10月発売





【In Celebration of ED RUSCHA / NOW THEN】

現在、ニューヨーク近代美術館(MoMA)で開催している「ED RUSCHA / NOW THEN」の展覧会を記念したアイテムです。



画像左)Ed Ruscha OOF Champion フーディー

16,500円(税込)



<MoMA Exclusive>「私を夢中にさせた1つの言葉、しゃがれた1音節の発音(OOF)」と彼が語った作品が、ブライトイエローの文字と共に、Championのパーカーで再現されました。文字以外の部分には、作品にあるブリリアントブルーが一面に使用されています。パーカーの右袖にMoMAロゴ、左袖にはChampionロゴが施されています。※10月20日(金)より直営店(表参道・京都・心斎橋)、オンラインストアにて発売。



画像右)Ed Ruscha トートバッグ

7,480円(税込)



<MoMA Exclusive> Ed Ruscha(エド・ルシェ)による1974年の作品『PEOPLE GETTING READY TO DO THINGS』がトートバッグで登場します。※10月20日(金)より表参道ストアにて先行発売。





MoMA Ellsworth Kelly ジグソーパズル 1023ピース

4,950円(税込)



Ellsworth Kelly(エルズワース・ケリー)の生誕100周年を記念するジグソーパズルは、MoMA収蔵作品である『Spectrum IV』(1967年)を再現しています。ケリーは米国の画家・彫刻家・版画家で、彼の作品にはハードエッジ、カラーフィールド、ミニマリズムの作風が見られ、線、色、形を強調します。※10月発売





Lomo Apparat ワイドレンジ カメラ

12,800円(税込)



現実から抜け出せるアナログカメラの楽しさを体験してみませんか。付属の21ミリ広角レンズと0.2ミリ・レンズアタッチメントで、圧巻のワイドショットや超至近のクローズアップが簡単に撮影できます。楽しく簡単に使えるように設計され、カレイドスコープ・レンズやスプリッツアー・レンズも付属し、予想外のエフェクトや多重露光合成をかなえてくれます。アナログフィルターの世界にも挑戦できるようにカラーゲルフィルター・スライダーを備え、またフラッシュ内蔵なので1日中撮影が可能です。※10月発売





アミューザブル シリーズ

クロワッサン 4,290円(税込)/ポップコーン 6,600円(税込)/コーヒー 4,950円(税込)/バーガー 7,040円(税込) /プレッツェル 5,280円(税込)/ホットドッグ 5,940円(税込)/ピザ 6,600円(税込)



ロンドンに拠点を置くJellycat(ジェリーキャット)から、キュートなフードやスナックのぬいぐるみが届きました。どれも微笑んで楽しそうな表情を浮かべており、お子さまのぬいぐるみコレクションに華を添えてくれます。※10月発売





About MoMA Design Store





MoMAデザインストアはキュレーターが選定したアイテムをお客様にお届けし、日々の暮らしに高い品質性や創造性、そしてデザインの革新性をもたらします。お買い上げいただく収益が、ニューヨーク近代美術館(MoMA)の独創的な展示や、幅広い教育プログラム、収蔵品の保全をサポートします。1932年、MoMAはアートの美術館として初めてキュレーターが常駐する建築・デザイン部門を創設、20世紀半ばには「グッドデザイン」を定義しその価値を広めるという先導的な役割を担うようになりました。今後もMoMAデザインストアは「グッドデザイン」を提言してまいります。オンラインストアmomastore.jp、表参道、京都、心斎橋の直営店のほか、一部ロフト店舗、そしてニューヨークでお買い物をお楽しみいただけます。

公式 Instagram:@momastorejapan

===================



MoMA Design Store オンラインストア

https://www.momastore.jp



MoMA Design Store 表参道

東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 3F

03-5468-5801



MoMA Design Store 京都

京都府京都市中京区河原町通三条下ル大黒町58番地 ミーナ京都1F

075-253-6450



MoMA Design Store 心斎橋

大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館4階

06-6282-6214



MoMA Design Store 渋谷ロフト

東京都渋谷区宇田川町21-1 渋谷ロフト1

03-3462-3807



MoMA Design Store 池袋ロフト

東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店9F

03-5960-6210



MoMA Design Store 銀座ロフト

東京都中央区銀座2-4-6 銀座ロフト 3階

03-3562-6210



MoMA Design Store 仙台ロフト

宮城県仙台市青葉区中央1-10-10 仙台ロフト2F

022-224-6210



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/19-19:46)