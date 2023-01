[J-WAVE(81.3FM)]

1月9日(月・祝)18:00~19:55『J-WAVE SPECIAL JUN THE CULTURE DELUXE EDITION』









FMラジオ局J-WAVE(81.3FM)では、クリエイター・藤原ヒロシのナビゲートで毎週土曜日13:30-13:50に「JUN THE CULTURE」を放送中です。この度、特別番組「J-WAVE SPECIAL JUN THE CULTURE DELUXE EDITION」の第5弾を、成人の日の祝日である2023年1月9日(月・祝)18:00~19:55に放送いたします。



「JUN THE CULTURE」では、藤原ヒロシが独自の視点で選んだアートやデザイン、ファッショントピックス、そしてジャンルレスなミュージックセレクトでお届けしています。1月9日の特番は、DELUXE EDITIONとして2時間に拡大してお届けします。







今回のテーマは「リミックス」。藤原ヒロシの最近のライフワークとなっている、リミックス音源の制作――音楽への愛、リスペクトをたっぷり込めたマッシュアップやリミックス音源の数々は、まさにこの番組でしか聴くことのできないものばかり。制作裏話とともに、2時間たっぷりお届けします。



さらに、プレゼント企画も実施いたします。藤原ヒロシがデザインした番組オリジナル「ZIP BAG」(S/M/Lサイズ)をセットにして20名様にプレゼント! ご応募は特設サイト( https://www.j-wave.co.jp/holiday/20230109_sp/ )の応募フォームより受け付けます。応募締切は1月16日(月)、当選者の発表はプレゼントの発送をもって代えさせていただきます。







藤原ヒロシの語りと極上の選曲を存分に堪能できる特別番組を、どうぞお聴き逃しなく。



【番組概要】

放送局:J-WAVE(81.3FM)

番組名:J-WAVE SPECIAL JUN THE CULTURE DELUXE EDITION

放送日:2023年1月9日(月・祝)

放送時間:18:00~19:55

ナビゲーター:藤原ヒロシ

番組HP:https://www.j-wave.co.jp/holiday/20230109_sp/

番組Twitter:@jwave_2019



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/05-18:46)