テレビ大阪開局40周年 日経スペシャル チャリキシャ!関西グルっと新発見~冬~ 12月17日(土)午後1時2分~1時57分放送



関西を自転車で巡りながら、素敵な「ヒト」「モノ」「コト」へ密着し、その魅力をあぶり出す―それが、“チャリキシャ″。【地方創生】【地域活性】型自転車バラエティーだ!第4回目となる今回、その重要なミッションを託されたのは、森脇健児&かみじょうたけしと三船美佳。今回のテーマは「Stay in my town」。一定期間滞在してもらうことで、その町の真の魅力に気づいてもらおうと奮闘する2つの町に潜入します。











チャリキシャ!:森脇健児 かみじょうたけし 三船美佳





https://www.tv-osaka.co.jp/sp/charikisha/





自転車で駆け巡りながら、関西各地の隠れた魅力を取材する自転車記者=“チャリキシャ″シリーズの第4弾!今回のテーマは「Stay in my town」。一定期間滞在してもらうことで、その町の真の魅力に気づいてもらおうと奮闘する2つの町に潜入します。





2回目のチャリキシャとなる三船美佳が取材する町は、奈良県明日香村。観光地として名高い歴史ある町ですが、宿泊客数の減少が課題だとか。そこで自治体が先導し、修学旅行生などの宿泊先として民家へ受け入れる<民家ステイ>を積極的に実施。一風変わった施策の効果とは果たして!?







また、チャリキシャ初挑戦となる森脇健児&かみじょうたけしの先輩後輩ペアが訪れたのは、兵庫県新温泉町。コチラは町の魅力を存分に体感してもらおうと、割安!期間限定の「お試し移住」策を実施。温泉以外にも、旅の達人たちをも満足させる“真の癒し″スポットが続々登場します。



テーマは、「関西の地域活性」。三船美佳と森脇健児&かみじょうたけしの潜入取材をぜひ、お見逃しなく!!



■森脇健児

「今回、新温泉町でパワーチャージしましたよ!食べ物が美味しいねん!

野菜が多かったし。かみじょう君とは毎週ラジオやっているので、今回信頼を持ってやらせてもらいました。

松竹芸能色が濃くなり過ぎるのは嫌やけど(笑)素直!謙虚!感謝!観てねー!」



■かみじょうたけし

「新温泉町で、めっちゃ癒されました。今回、森脇さんとテレビ初共演で嬉しかったです!

一番ビックリしたのは、森脇さんの食欲(笑)食材の良さが出ている料理が本当に美味しく、レベルが高い!

ただ、あんだけ森脇さんからグルメコメントをパクられるんやなと(笑)」



■三船美佳

「奈良県明日香村は、日本の原風景に出会える場所でした!自分が日本人なんだー!とあらためて感じられました。あと、そんな自然に負けないくらい、住んでいる方々が素敵で来れて良かったです。

今、コロナなどで大変な時期だからこそ、この明日香村に来て地元の方と触れ合って熱量を貰ってほしいです!

なんか今回で、ちょっと優しいお母ちゃんになれた気がする~(笑)チャリキシャ!ぜひ観てください!」



