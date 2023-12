[横浜市]

日清食品presents 第33回ラクロス全日本選手権大会 A1@横浜スタジアム(令和6年1月14日)



令和6年1月14日(日)に「日清食品presents 第33回ラクロス全日本選手権大会 A1」が、横浜スタジアムで開催されます。

この大会の観戦に、横浜市在住の小学生と保護者1,000組を無料でご招待します!

2028年ロサンゼルス五輪の追加競技として、120年ぶりの復活が決まった「地上最速の格闘球技」と呼ばれるラクロスの試合をこの機会に観戦してみませんか?







招待概要





(1)対 象:先着1,000組

※横浜市在中の小学生1名につき保護者1名まで無料です

※募集枚数に到達次第、終了となります

(2)席 種:自由席

(3)申込方法:下記の申込サイトからお申し込みください

URL:https://forms.gle/HVLpY8B4RwVSCvwu8

(4)申込期間:令和5年12月11日(月)12:00 ~12月28日(木)15:00

(5)問合せ先:公益社団法人日本ラクロス協会

電話:03-3666-2862(受付時間:月~金 12 時~19 時 ※土日祝除く)

問合せフォーム:https://www.lacrosse.gr.jp/contact/contact-others/



大会概要





(1)名 称:日清食品 presents 第33回ラクロス全日本大学選手権大会A1

(2)日 程:令和6年1月14日(日) 開場9:30

10:00 女子:A1エキシビションマッチ ALL-STAR GAMES 2023

2023全国学生オールスター vs 2023全国社会人オールスター

11:45 男子:A1エキシビションマッチ ALL-STAR GAMES 2023

2023全国学生オールスター vs 2023全国社会人オールスター

13:00 ジュニア:第2回ジュニアラクロスリーグ戦(U12決勝・U10決勝)

14:45 女子:第33回全日本選手権大会

全日本大学選手権優勝校 vs 全日本クラブ選手権優勝チーム

17:00 男子:第33回全日本選手権大会

全日本大学選手権優勝校 vs 全日本クラブ選手権優勝チーム

(3)会 場:横浜スタジアム

(4)料 金:有料(中学生以下は無料) ※金額の詳細は大会Webサイトを参照

https://www.lacrosse.gr.jp/national/40723/



関連イベント(予定)





(1)横浜スタジアムのフィールドでラクロス体験!〔対象:小学生以上〕



ラクロスを体験したことのない人でも楽しめる無料の体験ブースを設置予定です。

横浜スタジアムのフィールドに降りて、スティックを使ってボールを投げ、捕り、拾ってみよう!

※詳細は今後大会Webサイトに掲載されます

URL:https://www.lacrosse.gr.jp/national/40723/











(2)横浜中華街優待キャンペーン!

横浜中華街の対象飲食店舗で割引などのサービスを受けられる『優待キャンペーン』を実施します。

横浜スタジアム入場時に配布するチラシを対象店舗に提示すれば割引特典を受けることができます。

【対象店舗詳細】

URL:https://www.chinatown.or.jp/feature/kyotsu-tokuten/



ラクロスとは





棒の先に網のついたスティック (クロス) でテニスボール大の硬質ゴム製のボールを運び、約180cm 四方のゴールへシュートし得点を競う団体球技です。両チーム10人、15分×4クォーター制で、サッカーとほぼ同じサイズのフィールドで競技が行われます。



世界大会での最高位は、2022年に開催された「第11回ワールドゲームズ」における男子日本代表チームの第3位 (銅メダル) です。

ラクロスについて詳しい説明は、下記の(公社)日本ラクロス協会公式サイトよりご覧ください。

ラクロスとは:https://www.lacrosse.gr.jp/lacrosse/



問合せ先:にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興課

TEL:046-671-4566

FAX:045-664-0669

MAIL:nw-events@city.yokohama.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/21-19:46)