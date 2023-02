[コロプラ]

Twitterでは合計で324体の『鬼滅の刃』フィギュアが当たるド派手キャンペーンを開催!



株式会社コロプラ(代表取締役社長:宮本貴志、本社:東京都港区、以下「コロプラ」)は、スマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S(以下、『白猫』)』が、アニメ『鬼滅の刃』との2回目のコラボイベントの開催が決定したことをお知らせいたします。

【コラボティザーPV】https://youtu.be/U_WPuDTrAOM







『白猫』は、簡単操作で爽快なアクションが楽しめるスマートフォン向け3DアクションRPGです。

『鬼滅の刃』は、「週刊少年ジャンプ」(集英社刊)の人気漫画を原作とするアニメです。

この度、2回目となる『白猫』とアニメ『鬼滅の刃』のコラボイベントの開催が決定いたしました。コラボ決定に先駆け、『白猫』公式Twitter(@wcat_project)およびYouTubeのCOLOPL CHANNELにて、コラボティザーPVを公開しております。本コラボイベントに関する情報は『白猫』公式Twitter、およびゲーム内にて随時公開してまいりますので、ぜひ通知をオンにしてお待ちください。



また、コラボ開催を記念したキャンペーンもゲーム内外にて多数実施いたします。

『白猫』公式Twitterでは、「コラボ開催記念 ド派手キャンペーン」と題しまして、リツイートキャンペーンをスタートいたしました。期間中に投稿を予定している7つのツイートが対象となっており、合計で324体の『鬼滅の刃』のフィギュアを抽選でプレゼントいたします。リツイートするツイートによってもらえるフィギュアが異なりますので、詳しくは『白猫』公式Twitterをご確認ください。

また、『白猫』ゲーム内では、コラボ決定を記念したプレゼントクエストをはじめ、特別な称号「継子」などがもらえる「コラボ開催記念すごろく」などを開催しております。

『白猫』コラボイベント開催までログインして、ぜひコラボ開始の準備をしながらお待ちください。



2回目となるコラボイベント開催!

この度『白猫』とアニメ『鬼滅の刃』との2度目のコラボが決定いたしました。

イベント開催に先駆け、コラボティザーPVを公開しております。



■コラボティザーPV:https://youtu.be/U_WPuDTrAOM



■コラボを記念したキャンペーンがスタート!

コラボイベント開催決定を記念して、『白猫』公式Twitter(@wcat_project)や『白猫』ゲーム内では多数のキャンペーンを開催いたします。



合計324体の『鬼滅の刃』キャラクターフィギュアが当たる「コラボ開催記念 ド派手キャンペーン」

2023年2月24日(金)より合計で7つのリツイートキャンペーンを開催いたします。

コラボティザーPVや今回のコラボイベントに登場するキャラクターをご紹介するツイートを順次投稿いたします。このツイートをリツイートすることで、それぞれのツイートに記載された『鬼滅の刃』のキャラクターフィギュアを抽選でプレゼントいたします。詳しい賞品の内容や当選者数、応募方法は各ツイートをご覧ください。



▼開催期間

2023年2月24日(金)16:00~3月5日(日)23:59



コラボ開催記念すごろく

ゲーム内にて、コラボ開催を記念したすごろくを開始いたしました。

期間中のログイン時と特定のミッションクリア時にさいころを振れ、進むごとに各マスに設置されたアイテムを獲得できます。毎日忘れずにログインし、ミッションに挑戦してみてください。



▼開催期間

2023年2月24日(金)16:00~3月31日(金)15:59



コラボ記念!炭治郎の羽織のルーンを集めよう!キャンペーン

『白猫』で遊べるシングルクエストをクリアすると、「炭治郎の羽織のルーン」が獲得できるキャンペーンがスタートしております。「炭治郎の羽織のルーン」を集めるとキャラクターの育成に使うアイテムや、タウンに建設可能な「キャラクター像」と交換することが可能です。

この機会にぜひ過去のイベントを遊んで、『白猫』の世界をお楽しみください。



▼開催期間

2023年2月24日(金)16:00~3月31日(金)15:59



【アニメ『鬼滅の刃』とは】

集英社ジャンプ コミックス1巻~23巻で累計発行部数1億5000万部を突破した吾峠呼世晴による漫画作品が原作。アニメーション制作はufotable。



家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰󠄀豆子を人間に戻すため、《鬼殺隊》へ入隊することから始まる本作は、2019年4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』の放送を開始、2020年10月には『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』を公開、2021年から2022年にかけて、『テレビアニメ「鬼滅の刃」 無限列車編』『テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編』を放送・配信した。

そして、2023年2月より『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』の開催、4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』の放送開始も発表されている。



人と鬼の切ない物語、鬼気迫る剣戟、魅力的なキャラクター、そして時折描かれるコミカルなシーンが全世界で人気を博している。

公式サイト:https://kimetsu.com/





【『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』 基本情報】

『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』は、簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPGです。バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。さらに、新バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクションとスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。



◆アプリ名 :白猫プロジェクト

◆価格 :アイテム課金制

▼ダウンロードページ:

https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/pxiu9n7/

▼Amazon Androidアプリストア:

https://www.amazon.co.jp/dp/B00P92ROJE

※Kindle Fireシリーズ以外では、上記URLよりAmazon AndroidアプリストアをAndroid™端末にインストールし、お楽しみください。

◆公式サイト: https://colopl.co.jp/shironekoproject/

◆公式Twitterアカウント : https://twitter.com/wcat_project



【株式会社コロプラ 会社概要】

社名 :株式会社コロプラ https://colopl.co.jp

所在地 :東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト6F

設立 :2008年10月1日

資本金 :6,587百万円(2022年9月末時点)

代表者 :代表取締役社長 宮本貴志

事業内容 :スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供

XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供

国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

公式Twitter:https://twitter.com/colopl_pr

公式Facebook:https://www.facebook.com/coloplinc/



コロプラでは"Entertainment in Real Life"をミッションとして掲げ、スマートフォン向けアプリの拡充に引き続き注力するとともに、人々の生活のほぼ全てである「日常」をより楽しく、より素晴らしくするエンターテインメントを提供してまいります。



