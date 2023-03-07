［グランビスタ ホテル＆リゾート］

開催日：2023年3月12日（日） URL：https://kobe-sumasui.jp/news/seal_photo/



株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：須田貞則）が指定管理者として運営する神戸市立須磨海浜水族園（兵庫県神戸市須磨区若宮町、園長：中野良昭）では、2023年3月12日（日）に1日限定イベント「アザラシと記念撮影」を開催いたします。





本イベントは、3階のアザラシプールに隣接する外のステージに登場したゴマフアザラシ「メカブ」と、特設パネルの前で記念写真を撮影することができます。ガラス越しではなく、アザラシの息づかいを感じられる近い距離での撮影は迫力満点です。参加者には特典として「アザラシ缶バッジ」もプレゼントいたしますので、ぜひ写真撮影をお楽しみいただきながら、ゴマフアザラシの魅力を発見してください。





【1日限定イベント「アザラシと記念撮影」概要】



開催日：2023年3月12日（日）

開催時間：１.12：00～ ２.14：00～

開催場所：3階 水辺のふれあい遊園 アザラシプール

定員：各回5組（1組5名様まで）

参加費：1組500円（税込）

※別途入園料が必要、支払いは現金のみ

参加方法：当日に1階インフォメーションにて先着順受付

内容：お客様のカメラで、当園スタッフが計2枚撮影いたします。また、参加特典として参加者1名様につき1個「アザラシ缶バッジ」をプレゼントいたします。



※社会情勢や生きものの状態により、変更や中止となる場合がございます。

※当園が定める新型コロナウイルス感染防止対策にご協力をお願いいたします。







グランビスタ ホテル&リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名： 株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地： 東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立： 1958年8月27日

資本金： 1億円

代表取締役社長： 須田 貞則

TEL： 03-5209-4121 （代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

Twitter：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



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「スマスイ」の愛称で親しまれている須磨海浜水族園は、サメやエイなど約80種類1,000匹の海の生きものたちが優雅に泳ぐ幻想的な「波の大水槽」や、ペンギンやアザラシを間近に観察できる「水辺のふれあい遊園」など様々な展示方法で生きものたちの生態を学ぶことができます。また、生きものや環境について学ぶことのできる学習プログラムの提供や園内外における調査研究活動等にも力を入れています。

※神戸市立須磨海浜水族園は、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称： 神戸市立須磨海浜水族園

所在地： 〒654-0049

兵庫県神戸市須磨区若宮町1丁目3−5

TEL：078-731-7301

開園： 1987年

URL： https://kobe-sumasui.jp/

Facebook： https://www.facebook.com/kobe.sumasui/

Twitter ： https://twitter.com/kobe_sumasui

Instagram： https://www.instagram.com/kobe_sumasui/



企業プレスリリース詳細へ （2023/03/07-19:45）