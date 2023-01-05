Ado「新時代」が2022年のNo.1ソングに決定！ラジオ局…
［J-WAVE（81.3FM）］
FMラジオ局J-WAVE(81.3FM)が1988年の開局時から毎週日曜日に放送しているプログラム『SAISON CARD TOKIO HOT 100』（日曜13:00～16:54 ナビゲーター：クリス・ペプラー）。J-WAVE全番組のオンエアに加え、ビルボードJAPANの協力により各音楽ストリーミングサービスデータ、ダウンロードデータ、CDセールスデータ、動画再生回数、Twitterのツイート回数、以上の要素をポイント計算し、トップ100曲をカウントダウンしています。
1月2日（日）の放送は、『J-WAVE NEW YEAR SPECIAL SAISON CARD TOKIO HOT 100 THE ANNUAL COUNT DOWN SLAM JAM 2022』として、2022年の年間チャートトップ100曲を発表。チャートにエントリーした1292曲のうち、総合ポイントを最も獲得し、見事1位に輝いた楽曲は、Ado「新時代」でした。2位にはOfficial髭男dism「ミックスナッツ」、3位にはBeyonce「BREAK MY SOUL」がランクインしました。
この日のオンエアは、1月9日（月・祝）までradikoタイムフリーで聴取可能です。
Part 1： http://radiko.jp/share/?t=20230102090000&sid=FMJ
Part 2： http://radiko.jp/share/?t=20230102120000&sid=FMJ
Part 3： http://radiko.jp/share/?t=20230102150000&sid=FMJ
年間チャート トップ10
1位：Ado「新時代」
2位：Official髭男dism「ミックスナッツ」
3位：Beyonce「BREAK MY SOUL」
4位：Lizzo「About Damn Time」
5位：BE:FIRST「Brave Generation」
6位：Taylor Swift「Anti-Hero」
7位：Official髭男dism「Subtitle」
8位：The 1975「Happiness」
9位：宇多田ヒカル「BADモード」
10位：Lady Gaga「Hold My Hand」
※11～100位までのランキングは番組公式ホームページまで。
https://www.j-wave.co.jp/holiday/20230102/
番組概要
放送局：J-WAVE(81.3FM)
番組名：J-WAVE NEW YEAR SPECIAL SAISON CARD TOKIO HOT 100 THE ANNUAL COUNT DOWN SLAM JAM 2022
放送日時：2023年1月2日(月)9:00～17:55
ナビゲーター：クリス・ペプラー
番組HP：http://www.j-wave.co.jp/original/tokiohot100/
番組Twitter：http://twitter.com/tokio_hot100
番組ハッシュタグ：#tokiohot100
企業プレスリリース詳細へ （2023/01/05-22:40）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
話題のニュース
PR TIMES
「第99回箱根駅伝用オリジナルCM」放映のお知らせ(01/05 22:40)
「サッポロ生ビール黒ラベル」新CM放映のお知らせ(01/05 22:40)
Ado「新時代」が2022年のNo.1ソングに決定！ラジオ局J-WAVEの年間チャート発表(01/05 22:40)
SNSで話題の美鼻サロンラプリの社長とミスユニバースジャパン東京代表が#振袖gramで新年の着物写真撮影(01/05 22:40)
SNSで話題のミスコンと振袖レンタル店 ベストオブミス×『#振袖gram』の新年挨拶動画を公開 ミスユニバーシティグランプリ長沼麻陽ver(01/05 22:40)
《CS放送・TBSチャンネル2》2023年シーズンも！プロ野球・横浜DeNAベイスターズの主催(ホーム)公式戦&オープン戦を全試合完全生中継！(01/05 22:40)
【2023年年頭所感】READYFOR株式会社代表取締役CEO米良はるか(01/05 22:40)
REAL AKIBA BOYZ、ISARIBI代表 榊原敬太がマーケティングコミュニケーション事業を手掛ける株式会社イグナイトにプロデューサーとして加入、そしてignite Webリブランドも担当(01/05 22:40)
YouTuber・クリエイター「とうあ」と、お笑い芸人ラランドの「ニシダ」をゲストに迎えて、受験生への応援メッセージを届ける1時間！(01/05 22:40)
A千葉の高さに苦戦した福岡はリベンジならず大敗を喫す(01/05 22:40)
年頭所感 Akamai は日本で20年、クラウドカンパニーとしてさらに次の10年へ(01/05 22:40)
新入団選手のお知らせ(01/05 22:40)
ASICS METASPEEDシリーズ新TV-CM「こんなもんじゃない。」篇 2023年1月2日（月）・ 3日（火）限定で放送※(01/05 22:40)
岸本 駿朔選手 拓殖大学より加入内定のお知らせ(01/05 22:40)
神戸アートギャラリーBIOMEは、1月・2月を研修期間として休廊決定。(01/05 22:40)
お金増やすなら「副業して収入を増やす」が６５％で最多！短期間でお金増やす方法についてアンケート(01/05 22:40)
茂庭照幸選手 新加入のお知らせ(01/05 22:40)
桐蔭横浜大学が初の栄冠に輝く！『MCCスポーツpresents 2022年度 第71回 全日本大学サッカー選手権大会』決勝結果(01/05 22:40)
メイワンバーゲン １／２からスタート！(01/05 22:40)
企業の人材育成に伴走する『対話型トレーニングサービスCoachEd』、より良いチームをつくりたいリーダーを応援する豪華2大新春キャンペーンを1月1日より開始(01/05 22:40)
箕輪厚介氏プロデュース「サウナランド」とバレルサウナ製造ブランド「TripTrain（トリップトレイン）」がタイアップ。「サウナランド アウトドア」プロジェクトを立ち上げます！(01/05 22:40)
挑戦したいあなたを応援「ands留学カナダ」オープン記念キャンペーン【最大6万円オフ】(01/05 22:40)
年初めのビッグチャンス！DMM英会話、初月最大70%オフキャンペーン開催(01/05 21:40)
【2023年1月号】アーティスト/女優 大原櫻子さんが花嫁アプリ『PLACOLE＆DRESSY』のカバーモデルとして登場！(01/05 21:40)
2023年 ミズノ株式会社社長 水野明人 年頭所感(01/05 21:40)
アステリア株式会社 年頭所感 コロナ禍を超えて「戻さずに、進める」経営が差をつけるVUCA時代に向けてウェルビーイング向上と生産性向上の両立を実現(01/05 21:40)
2023年運勢占いがもれなく当たる！Love Me Doの占い お正月お年玉キャンペーン開催中(01/05 21:40)
ペット共生型障がい者グループホーム「わおん」「にゃおん」1,198拠点突破！1,200拠点まであともう一歩！(01/05 21:40)
【コスメ福袋2023】ヤフーショッピングセール！個数限定のスペシャルコスメ福袋2023もさらに10%オフになって販売開始！今すぐゲットしよう！(01/05 21:40)
利益100%還元！!フリーランスマッチングサービス「re:shine（リシャイン）」、新春キャンペーンを開始(01/05 21:40)
会員限定