[J-WAVE(81.3FM)]







FMラジオ局J-WAVE(81.3FM)が1988年の開局時から毎週日曜日に放送しているプログラム『SAISON CARD TOKIO HOT 100』(日曜13:00~16:54 ナビゲーター:クリス・ペプラー)。J-WAVE全番組のオンエアに加え、ビルボードJAPANの協力により各音楽ストリーミングサービスデータ、ダウンロードデータ、CDセールスデータ、動画再生回数、Twitterのツイート回数、以上の要素をポイント計算し、トップ100曲をカウントダウンしています。



1月2日(日)の放送は、『J-WAVE NEW YEAR SPECIAL SAISON CARD TOKIO HOT 100 THE ANNUAL COUNT DOWN SLAM JAM 2022』として、2022年の年間チャートトップ100曲を発表。チャートにエントリーした1292曲のうち、総合ポイントを最も獲得し、見事1位に輝いた楽曲は、Ado「新時代」でした。2位にはOfficial髭男dism「ミックスナッツ」、3位にはBeyonce「BREAK MY SOUL」がランクインしました。



この日のオンエアは、1月9日(月・祝)までradikoタイムフリーで聴取可能です。

Part 1: http://radiko.jp/share/?t=20230102090000&sid=FMJ

Part 2: http://radiko.jp/share/?t=20230102120000&sid=FMJ

Part 3: http://radiko.jp/share/?t=20230102150000&sid=FMJ





年間チャート トップ10





1位:Ado「新時代」



2位:Official髭男dism「ミックスナッツ」



3位:Beyonce「BREAK MY SOUL」



4位:Lizzo「About Damn Time」



5位:BE:FIRST「Brave Generation」



6位:Taylor Swift「Anti-Hero」



7位:Official髭男dism「Subtitle」



8位:The 1975「Happiness」



9位:宇多田ヒカル「BADモード」



10位:Lady Gaga「Hold My Hand」



※11~100位までのランキングは番組公式ホームページまで。

https://www.j-wave.co.jp/holiday/20230102/





番組概要



放送局:J-WAVE(81.3FM)

番組名:J-WAVE NEW YEAR SPECIAL SAISON CARD TOKIO HOT 100 THE ANNUAL COUNT DOWN SLAM JAM 2022

放送日時:2023年1月2日(月)9:00~17:55

ナビゲーター:クリス・ペプラー

番組HP:http://www.j-wave.co.jp/original/tokiohot100/

番組Twitter:http://twitter.com/tokio_hot100

番組ハッシュタグ:#tokiohot100



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/05-22:40)