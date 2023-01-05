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Ado「新時代」が2022年のNo.1ソングに決定！ラジオ局J-WAVEの年間チャート発表

［J-WAVE（81.3FM）］




FMラジオ局J-WAVE(81.3FM)が1988年の開局時から毎週日曜日に放送しているプログラム『SAISON CARD TOKIO HOT 100』（日曜13:00～16:54 ナビゲーター：クリス・ペプラー）。J-WAVE全番組のオンエアに加え、ビルボードJAPANの協力により各音楽ストリーミングサービスデータ、ダウンロードデータ、CDセールスデータ、動画再生回数、Twitterのツイート回数、以上の要素をポイント計算し、トップ100曲をカウントダウンしています。

1月2日（日）の放送は、『J-WAVE NEW YEAR SPECIAL SAISON CARD TOKIO HOT 100 THE ANNUAL COUNT DOWN SLAM JAM 2022』として、2022年の年間チャートトップ100曲を発表。チャートにエントリーした1292曲のうち、総合ポイントを最も獲得し、見事1位に輝いた楽曲は、Ado「新時代」でした。2位にはOfficial髭男dism「ミックスナッツ」、3位にはBeyonce「BREAK MY SOUL」がランクインしました。

この日のオンエアは、1月9日（月・祝）までradikoタイムフリーで聴取可能です。
Part 1： http://radiko.jp/share/?t=20230102090000&sid=FMJ
Part 2： http://radiko.jp/share/?t=20230102120000&sid=FMJ
Part 3： http://radiko.jp/share/?t=20230102150000&sid=FMJ


年間チャート トップ10


1位：Ado「新時代」

2位：Official髭男dism「ミックスナッツ」

3位：Beyonce「BREAK MY SOUL」

4位：Lizzo「About Damn Time」

5位：BE:FIRST「Brave Generation」

6位：Taylor Swift「Anti-Hero」

7位：Official髭男dism「Subtitle」

8位：The 1975「Happiness」

9位：宇多田ヒカル「BADモード」

10位：Lady Gaga「Hold My Hand」

※11～100位までのランキングは番組公式ホームページまで。
https://www.j-wave.co.jp/holiday/20230102/


番組概要

放送局：J-WAVE(81.3FM)
番組名：J-WAVE NEW YEAR SPECIAL SAISON CARD TOKIO HOT 100 THE ANNUAL COUNT DOWN SLAM JAM 2022
放送日時：2023年1月2日(月)9:00～17:55
ナビゲーター：クリス・ペプラー
番組HP：http://www.j-wave.co.jp/original/tokiohot100/
番組Twitter：http://twitter.com/tokio_hot100
番組ハッシュタグ：#tokiohot100

企業プレスリリース詳細へ （2023/01/05-22:40）

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