［HMJ］

2023年2月25日（土）より予約受付開始



オリエンタルホテルズ＆リゾーツ 福岡エリア3ホテル（オリエンタルホテル福岡 博多ステーション / 所在地：福岡市博多区博多駅中央街4-23、ホテル オリエンタル エクスプレス 福岡天神 / 福岡県福岡市中央区天神3-3-14、ホテル オリエンタル エクスプレス 福岡中洲川端 / 所在地：福岡県福岡市博多区店屋町6-26、総支配人：田中 誠二）では、2023年2月25日（土）より「リフレッシュ家電付宿泊プラン」の販売を開始いたします。（宿泊期間：2023年3月1日より通年）





サロン技術を再現した本格派ヘッドスパ美容機器「HEAD SPA」をはじめ、じんわりと腰を温めリラックスへと導く「WAISTUPLUS」、EMS電気刺激と温熱で首回りをケアできる「NECK RELAX」と今話題の癒し家電で、疲れた身体をリフレッシュ。仕事や家事、育児などで日々忙しくがんばっている自分へのご褒美に、新しい癒しのホテルスイテイを体験してみてはいかがでしょうか。





オリエンタルホテル福岡 博多ステーション「リフレッシュ家電付宿泊プラン」

■ 予約開始：2023年2月25日（土）

■ 宿泊期間：2023年3月1日（水）より通年

■ 導入機器：

１.NIPLUX HEAD SPA（ヘッドスパ機器）

２.NIPLUX WAISTUPLUS（EMS腰ストレッチャー）

３.NIPLUX NECK RELAX（ネックマッサージ機器）

■ 料 金：

オリエンタルホテル福岡 博多ステーション / 15,870円～

公式webサイト：https://fukuoka.oriental-hotels.com/

ホテル オリエンタル エクスプレス 福岡天神 / 9,950円～

公式webサイト：https://tenjin.hotelorientalexpress.com/

ホテル オリエンタル エクスプレス 福岡中洲川端 / 11,700円～

公式webサイト：https://nakasukawabata.hotelorientalexpress.com/

※2名1室利用時、1名あたりの料金です。（税・サービス料込）

※ご宿泊料金は変動する場合がございます。



◇クラブオリエンタルのご入会で上記価格より10％OFFでご利用いただけます。

ご入会URL：https://fukuoka.oriental-hotels.com/?tripla_booking_widget_open=signUp



■NIPLUXについて

NIPLUXは福岡県を拠点とする企業「株式会社日創プラス」が手掛けるボディケア用品のブランドです。日々頑張っている人々が「楽しく」「満足を得られる」毎日を過ごせるよう、生活に寄り添う健康機器・美容機器の製造・販売を行っています。

【会社名】株式会社日創プラス

【所在地】〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23-2 Park Front博多駅前1丁目8・9階

【URL】https://www.nissoplus.co.jp/



■ オリエンタルホテル福岡 博多ステーション





JR博多駅筑紫口から徒歩1分、福岡空港から地下鉄で5分、さらに地下鉄博多駅に直結。ナチュラルな素材感がアクセントとなる客室や宿泊ゲスト専用のエグゼクティブガーデンやジムなどを完備し、都会にいることをしばし忘れさせ、旅の活力を生み出します。



■ ホテル オリエンタル エクスプレス 福岡天神





アジア・九洲の拠点都市“天神”に位置し、地下鉄空港線天神駅より徒歩1分、空路や陸路、全ての交通ターミナルへ15分圏内の好立地です。ホテルから徒歩1分のバス停利用で、福岡PayPayドームやマリンメッセ福岡など、福岡の各イベント会場にクイックアクセス可能な利便性抜群のホテルです。



■ ホテル オリエンタル エクスプレス 福岡中洲川端





地下鉄空港線中洲川端駅より徒歩約4分、博多の下町情緒あふれる“中洲川端”のホテルです。福岡空港や博多駅への利便性が良く、福岡PayPayドームやマリンメッセ福岡など、コンベンションエリアへのアクセス抜群。宿泊ゲスト専用のジムもご利用いただけます。



[！]新型コロナウィルス感染拡大防止対策実施中

人が頻繁に触れる箇所の徹底した定期消毒、パブリックエリアへアルコールを常設した消毒ステーションの設置、スタッフのマスク着用・毎日の検温と体調の確認など様々な対策を行っております。詳しくはホテル公式webサイトをご覧ください。→ https://fukuoka-orientalhotel.com/news/62/



■ オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは

オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。それぞれの地域の個性を活かして、お客様に発見や感動を届けることを目指し、神戸メリケンパークオリエンタルホテルやオリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパ、オリエンタルホテル 東京ベイなど全国15施設、4,192室を展開しています。オリエンタルホテルズ＆リゾーツの詳しい情報は下記よりご覧ください。



-ホームページ：https://www.oriental-hotels.com

-Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=100070068335069

-Instagram：https://www.instagram.com/oriental_hotelsandresorts

-YouTube：https://www.youtube.com/@orientalhotelsandresorts



また独自メンバーシップである「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」は、オリエンタルホテルズ＆リゾーツ」のグループ内全国15施設の会員限定プランをご利用いただけるほか、館内レストランでのご利用特典などが受けられます。無料会員登録やプログラム詳細については、専用ページ（https://www.oriental-hotels.com/club-oriental/）をご覧ください。



■ 株式会社ホテルマネージメントジャパン 会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内21ホテル、6,472室のホテルを運営するホテル経営会社です。全国各地で「オリエンタル」、「ヒルトン」、「ホリデイ・イン」など、国内外のブランドをはじめ東京ディズニーリゾート(R)・パートナーホテルなど多種多様なホテル経営を行っています。

※グループホテル数：21／グループホテル総客室数：6,472室／グループホテル総従業員数：2,346名

（2023年2月現在）



※国内21ホテル

ヒルトン成田（千葉県成田市/ 548室）、インターナショナルガーデンホテル成田（千葉県成田市/ 463室）、オリエンタルホテル 東京ベイ（千葉県浦安市/ 511室）、ヒルトン東京お台場（東京都港区/ 453室）、ホテル オリエンタル エクスプレス 東京蒲田（東京都大田区/ 158室）、ホテル オリエンタル エクスプレス 名古屋栄（名古屋市中区/ 252室）、オリエンタルホテル京都 六条（京都市下京区/ 166室）、ホテル日航奈良（奈良県奈良市/ 330室）、ホテル オリエンタル エクスプレス 大阪心斎橋（大阪市中央区/ 124室）、ホリデイ・イン大阪難波（大阪市中央区/ 314室）、なんばオリエンタルホテル（大阪市中央区/ 258室）、オリエンタルホテル ユニバーサル・シティ（大阪市此花区/ 330室）、神戸メリケンパークオリエンタルホテル（神戸市中央区/ 323室）、シェラトングランドホテル広島（広島市東区/ 238室）、オリエンタルホテル広島（広島市中区/ 227室）、オリエンタルホテル福岡 博多ステーション（福岡市博多区/ 221室）、ホテル オリエンタル エクスプレス 福岡天神（福岡市中央区/ 263室）、ホテル オリエンタル エクスプレス 福岡中洲川端（福岡市博多区/ 183室）、オリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパ（沖縄県名護市/ 361室）、ホテル日航アリビラ（沖縄県読谷村/ 397室）、沖縄ハーバービューホテル（沖縄県那覇市/ 352室）



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