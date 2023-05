[株式会社ハピネット]

株式会社ハピネット(本社:東京都台東区、代表取締役社長:榎本誠一、証券コード:7552)は、PS4/PS5用ソフト(ダウンロード専用)「AWAY」を本日2023年5月25日(木)に配信しました。







「AWAY」公式サイト:https://awayseries.happinet-games.com/

「AWAY」トレーラー: https://youtu.be/HX8bLu6OGJU

ハピネットゲームズ(Happinet GAMES)公式Twitter:https://twitter.com/happinet_game



■PS Storeにてダウンロード版配信中

【PlayStation 4/PlayStation 5】ダウンロード版の購入はこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10002803



■「AWAY」について

本作は、自然界を題材にしたドキュメンタリー番組を模したような、ストーリー主導型のアクションアドベンチャーゲームです。プレイヤーは小さなフクロモモンガとなり、さらわれた家族を救う為に広大な自然界を冒険します。また字幕/音声によるナレーションがフクロモモンガの旅をサポートしてくれます。時には空腹をしのぐ為に食料を探したり、肉食動物の脅威を乗り越える為に上空を滑空したり、自然災害の中を捕食者から身を隠しながら旅をしていきます。ストーリーを辿りながら様々な困難を乗り越え、広大で美しい自然界の中を探索する事が可能です。





小動物視点のカメラシステム、自然環境下のサウンドやグラフィック、状況に応じた場面の変化を楽しみながら自然の臨場感を体感してください。







デジタルデラックス版では、ゲーム本編に加えて、オリジナルサウンドトラック(全8曲)/オリジナルPS4用テーマ/「フクロモモンガ」用スキンセット(アルビノ&ブラック)が付属します。

※PS5のデジタルデラックス版にテーマは付属しません。



<オリジナルPS4用テーマ>







■「探索モード」のプレイ動画付きトレーラーを公開

本作では「ストーリーモード」の他に「探索モード」をプレイする事が出来ます。

チョウやネズミ、カエル等、全20種以上の動物や虫に憑依し、自然豊かな島を自由に探索しましょう。探索道中、全10種の珍しい生物に憑依し、コンプリ―トを目指してください。

ゲーム内での時間経過によって時間帯(朝昼/夕方/夜)が徐々に変化していく島の様子、動物や虫の目線で体験

出来る雄大な自然界をお楽しみいただけます。



「探索モード」プレイ動画付きトレーラー:https://youtu.be/b7UmBbFLjfk









■公式Twitterにて「AWAY」発売記念キャンペーンを開始

「AWAY」の発売を記念し、本日5月25日(木)よりハピネットゲームズ(Happinet GAMES)公式Twitterにてフォロー&リツイートキャンペーンを開始しました。

ハピネットゲームズ(Happinet GAMES)公式Twitterをフォローしてキャンペーンツイートをリツイートしていただいた方の中から、抽選で10名様にAWAYキャンバストートバッグをプレゼント!



◇ハピネットゲームズ(Happinet GAMES)公式Twitter:https://twitter.com/happinet_game

◇応募期間:2023年5月25日(木)~2023年6月4日(日)23:59まで

◇キャンペーン詳細:https://happinet-games.com/news/awaycp01/



また今後も公式Twitterでは各種キャンペーンを含め、ゲームの様々な情報を発信していきますので是非フォロー

してください。



【商品概要】

タイトル:AWAY

発売日:2023年5月25日(木)

価格:通常版 2,178円(税込)/デジタルデラックス版 3,278円(税込)

対応機種:PS4/PS5(ダウンロード専用)

ジャンル:アクションアドベンチャー

プレイ人数:1人(オフラインプレイのみ)

CERO:A

言語:<字幕対応>日本語/英語/フランス語/イタリア語/ドイツ語/スペイン語/ポルトガル語/ロシア語/繁体中文/

簡体中文/韓国語 <音声対応>英語/フランス語

コピーライト:(C)Breaking Walls 2021-2023 (TM) AWAY: The Survival Series Licensed to and published in Japan by HAPPINET CORPORATION.

公式サイト:https://awayseries.happinet-games.com/

トレーラー:https://youtu.be/HX8bLu6OGJU

ハピネットゲームズ(Happinet GAMES)公式Twitter:https://twitter.com/happinet_game



“PlayStation”、“PS5”、および“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。



