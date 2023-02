[マリオット・インターナショナル]

“Let’s Rise!” from Yokohamaウェスティンの“ウェルビーイング”を体感するスペシャルステイ&ランイベント



新世代の「ウェルビーイング」を体現化したライフスタイルホテル、ウェスティンホテル横浜(英語表記:The Westin Yokohama、総支配人:リチャード・スーター)は本年4月7日から8日にかけて、ウェスティンホテル横浜からウェスティンホテル東京までの約25キロの距離を走る宿泊付きステイ&ランイベント「runWESTIN with On from Yokohama to Tokyo」をスイス発のスタイリッシュで高機能なフットウェア・アパレルブランド、「On(オン)」とともに開催いたします。











runWESTIN with On from Yokohama to Tokyo

当イベントは、参加者の皆さまに「ウェスティン」ホテルのブランドコンセプトでもある「旅先のウェルビーイング」と「ウェルネス(=健康)」を体験していただくことを目的に、第一弾を2022年11月にウェスティンホテル東京からウェスティンホテル横浜の25キロを走る宿泊付きランイベントで開催し、今回は第二弾としてウェスティンホテル横浜からウェスティンホテル東京の逆コースを走る、宿泊付きランイベントをご用意いたしました。ウェスティンホテル横浜では、当ホテルのコンセプトである横浜・神奈川との「つながり - コネクション」を実現すべく、横浜で24年目を迎えるローカルビアカンパニー「横浜ビール」も開催のパートナーに加わり、クラフトビールをお楽しみいただける機会も設けました。



走行ルートは横浜みなとみらいに位置する当ホテルをスタート地とし、オン・ジャパン株式会社の共同代表である駒田博紀氏とウェスティンホテルのラン・コンシェルジュのガイドのもと、約25キロ先の東京・恵比寿のウェスティンホテル東京を目指します。ベストなコンディションで当日を迎えられるよう、前日には当ホテルにて豪華アイテムをプレゼントするクイズ大会を含むプレミーティングに加え、「横浜ビール」のクラフトビールもお楽しみいただけるブッフェディナーをお召し上がりいただき、「ヘブンリーベッド」を備えたお部屋へごご宿泊いただきます。翌朝、ブレックファストブッフェの後はウェスティンホテル東京を目指し、25キロの距離を春の景色をお楽しみいただきながらグループランで走り抜けます。ウェスティンホテル東京へ到着した後はリフレッシュメントランチをインターナショナルレストラン「ザ・テラス」にてご用意しております。



さらに、本イベントの参加者には、「雲の上の走り」を実現させた高機能なOnのシューズとギアをプレゼント。



ウェスティンブランドが掲げる「Sleep Well(よく眠る)」「Move Well(よく動く)」「Eat Well(よく食べる)」の要素が詰まったトータルでウェルネス(健康)をご体感いただける贅沢なイベントです。

















「runWESTIN with On from Yokohama to Tokyo」 の詳細は以下のとおりです。







日時 : 2023年4月7日(金)~8日(土)





会場 : (集合場所)ウェスティンホテル横浜(神奈川県西区みなとみらい4-2-8)

(解散場所)ウェスティンホテル東京 (東京都目黒区三田1-4-4)





参加料金: 2名1室の場合 / 44,651円(1名様)/ 1名1室の場合 / 58,945円





定員: 25名





走行距離: 約25キロメートル

ウェスティンホテル横浜~ウェスティンホテル東京間





ご予約方法: 下記ウェブサイトよりお申込みください

URL: https://moshicom.com/82787/





申込み期間: 3月1日(水)12:00 ~3月6日(月) 18:00







料金に含まれるもの:

● ウェスティンホテル横浜でのご宿泊(全室にヘブンリーベッド完備)

● プレミーティングへのご参加

● ディナーブッフェ(フリーフロー付き)

● 朝食ブッフェ

● ウェルネスフロア利用(プール利用は1滞在2,000円/現地払い)

● 約25キロのランニング(ウェスティンホテル横浜~ウェスティンホテル東京)

● ウェスティンホテル東京 / 客室内での着替えおよびシャワー利用

● リフレッシュメントランチ@「ザ・テラス」



参加者特典 :

● 参加者全員にOnのランニングシューズとギアをプレゼント



後泊プラン:

● 2日目のイベント終了後、長距離のランニングによる疲れをゆっくり癒し、ウェスティンのウェルビーイングをさらに体験されたい方のために、ウェスティンホテル東京での特別な後泊プランもご用意しております。詳しくはご予約方法に記載のURLよりご覧ください。

















スケジュ―ル(予定)



1日目:4月7日(金)

15:00~ ウェスティンホテル横浜にチェックイン

18:00~ 開場

18:30 プレミーティング

19:00 クイズ大会

19:30~21:30 夕食(立食ブッフェ)

21:30 ウェスティンホテル横浜でご宿泊(全室ヘブンリーベッド完備)



2日目:4月8日(土)

7:00~ 朝食ブッフェ @3Fレストラン「喫水線 /ブラッスリー・デュ・ケ」

8:30 チェックアウト / 集合

9:00 ランニングスタート(ウェスティンホテル横浜からウェスティンホテル東京へ向けて出発)

13:00 ウェスティンホテル東京到着

ウェスティンホテル東京の客室にてお着替え・シャワー

14:15 リフレッシュメントランチ@ウェスティンホテル東京 「ザ・テラス」

16:00 解散

















■ Onについて

Onは、スイス・チューリッヒ、アメリカ・ポートランド、ドイツ・ベルリン、日本・横浜、中国・上海などに拠点を置く若いスポーツカンパニーです。そのミッションはシンプルです。つまり、ランニングを楽しくすること。この考えは、スポーツサイエンティスト、ワールドクラスのアスリート、そしてデザイナーたちによって形作られ、広められてきました。On独自のCloudTec(R)システムは世界特許を取得しており、ワールドチャンピオンやエリートアスリートたちはOnで勝利を挙げ続けています。ブランド立ち上げからわずか10年あまりで、Onのランニングシューズは、ヨーロッパ・北アメリカ・南アメリカ・アジア太平洋の60ヶ国、8,100店舗以上で販売されており、2020年7月にはスイスオリンピックチームのオフィシャルパートナーとなっています。Onに関する詳細は www.on-running.com をご覧ください。

On Instagram:https://www.instagram.com/on_running/

On Japan Instagram:https://www.instagram.com/on.japan/



■ 横浜ビールについて

「横浜ビール」は、24年目のローカルビアカンパニーです。横浜・神奈川を拠点に、人と人を繋ぐクラフトビールを育んでいます。国際ビール大賞受賞歴多数。更なるビールのクオリティを追求中!また、日本一クラフトビールの醸造所が密集している“クラフトビアシティ”横浜を盛り上げるべく、クラフトビールの「ワクワク」を通じた街づくりに取り組んでいます。HP:http://www.yokohamabeer.com/



■ ウェスティンホテル横浜について

ウェスティンホテル横浜は2022年6月、国内6軒目の「ウェスティン」ブランドのホテルとして横浜のみなとみらいに誕生いたしました。ウェスティンブランドのビジョンが完全に体現化された新世代のライフスタイルホテルとして、ゲストの皆様が旅行中でも最高のコンディションでお過ごしいただけるよう、雲の上の寝心地と称される「ヘブンリーベッド」を全客室に完備し、屋内プールやフィットネススタジオ、国内初のホテル名を冠したヘブンリースパ バイ ウェスティンなどを兼ね備えた1千平方メートル 超の広さを誇る「総合ウェルネスフロア」を擁し、「ウェルビーイング」に重きをおいたサービスおよび施設をご提供しています。ウェスティンホテル横浜は、ビジネスやレジャーを問わず、横浜を訪れる方への快適なステイをお約束いたします。ホテルの詳細はwww.westinyokohama.co.jp にてご確認いただけます。



■ ウェスティンホテル&リゾートについて

ウェスティンホテル&リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェルネスの分野を世界で牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する6つの柱、Sleep Well、Eat Well、Move Well、Feel Well、Work Well、Play Wellを通じ、ゲストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。約40の国と地域に225軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るヘブンリーベッド、革新的なギアレンディングプログラムや、ブランドを代表するフィットネススタジオであるWestin WORKOUT(R) 内のTRXのジム設備、美味しく栄養豊富なお食事メニューなど、ゲストに幅広いウェルネスサービスをご体験いただけます。詳細については、www.westin.comをご覧ください。また、Facebook(facebook.com/Westin)、Twitterや Instagram (@westin)で最新情報をご案内しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(R)(マリオット ボンヴォイ)に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。











