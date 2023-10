[DONUTS]

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が運営するスマートフォン向けアプリゲーム『ブラックスター -Theater Starless-』は、2023年8月にデザイナー志望として登場した新キャスト「青桐」[CV:八代拓]が、11月1日(水)配信のシーズン5第6章でシンガーとして歌唱することを決定し、担当シンガーとして人気ビジュアル系ロックバンドViViDでボーカリストを務めていたソロシンガー「SHIN(シン)」の起用を発表いたしました。







<『ブラックスター -Theater Starless-』とは>

大都会の片隅にあるショーレストラン「Theater Starless」を舞台に、リアルタイムで進行する予測不能なストーリーが楽しめるワルメン応援&リズムゲーム。幅広いジャンルのオリジナル楽曲は150曲を超え、シンガーによる全国ライブツアー、声優による朗読劇、コラボレーションイベントや観光客誘致施策の展開など、アプリゲームの枠を超えてその活動を全国へ広げている。

▶︎アプリダウンロードURL : https://app.adjust.com/11c69iel



八代拓演じる「青桐」のシンガーに人気アーティストの「SHIN」を起用!





2023年8月に初登場した新キャスト「青桐」[CV:八代拓]が、11月1日(水)に配信を開始するシーズン5第6章でチームCのシンガーとして歌唱を担当することが決定いたしました。『ブラックスター -Theater Starless-』では、キャラクターごとに声優とシンガーを分けるダブルキャスト制を採用しており、「青桐」の担当シンガーには、圧倒的な歌唱力でYouTubeチャンネルの総再生回数3,000万回を誇るソロシンガーの「SHIN」を起用いたします。

「青桐」[Singer:SHIN]が歌唱する新曲「VAPOLIZE(ベーポライズ)」のMVや楽曲の詳細は近日公開予定です。新たなシンガーを迎えた新生チームCにより生み出されるパフォーマンスにご期待ください。



▼青桐





舞踏派デザイナー

1997年5月21日生まれ 26歳 180cm 72kg

デザイナー志望としてスターレスにやってきた。

どんなに無理難題なオーダーでも応える。

・紹介動画 : https://youtu.be/-drG2T6QxSI



▼SHIN



<プロフィール>

ヴィジュアル系ロックバンドViViDのボーカリストとして2011年メジャーデビュー。2015年のバンド解散後にソロ活動をスタートし、2023年12月にはZepp Shinjuku (TOKYO)でのワンマンライブを控えている。YouTubeチャンネルではカバー動画やコラボ動画を次々と配信。誰もが認める圧倒的なボーカルパワーで、動画の総再生回数は3,000万回、SNS総フォロワー数は21万人を超える。2021年にはNIGHTMAREのギタリスト・咲人と結成したユニット・SEESAW(シーソー)としてもメジャーデビューを果たし、東名阪ツアーを開催。2023年よりボーイズバンドプロジェクト「from ARGONAVIS(フロム アルゴナビス)」のVo.淀川麟太郎のCVを努めるなど、ジャンルレスに活躍の幅を広げている。



<コメント>

この度大変光栄な事にチームC、青桐のシンガーを務めさせていただく事になりました。

「初恋泥棒」「天は三物を与えた」などまさに完全無欠な青桐にしっかりと寄り添って舞踏派シンガーとして演じさせていただきます。

青桐として皆様にお会いできるのを心よりたのしみにしております。

SHIN



シーズン5第6章イベント「新月に手紡ぐ玉の緒」







◆イベント開始日時

2023年11月1日(水)15:00



◆書き下ろしのストーリー

モクレンの一声で、メイン衣装を懸けた対決公演となったチームC。自身が手掛けた衣装で初舞台に挑む青桐。一方柘榴は他者が歌うCの公演に「摩訶不思議」な感覚を覚える。



◆イベント公演曲

『VAPORIZE』



Vocal : 青桐(Singer:SHIN)

Lyrics : Uyu(ACRYLICSTAB)

Music : 阿部 隆大



『溺るる蝶』



Vocal : 柘榴(Singer:しゃけみー)

Lyrics : 牡丹

Music : 阿部 隆大



■アプリのダウンロードはこちら

iOS https://apps.apple.com/jp/app/id1457688497

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.pds





ゲーム概要





タイトル ブラックスター -Theater Starless-

配信形式 スマートフォン(iOS/Android)

ジャンル ワルメン応援&リズムゲーム

配信開始 配信中

著作権表記 (C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

公式サイト https://blackstar-ts.jp

公式Twitter https://twitter.com/Blackstar_ts



株式会社 DONUTS概要





所在地 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 代表取締役 西村啓成

設立 2007年2月5日

事業内容 クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト https://www.donuts.ne.jp/

採用情報 https://www.wantedly.com/companies/donuts2007



