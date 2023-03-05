【岡山大学】文明動態学研究所 『文明動態学』Vol.2を刊行…
［国立大学法人岡山大学］
2023（令和5）年 3月 5日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：槇野博史）の文明動態学研究所（RIDC）は、2021（令和３）年に開所された岡山大学で４つ目の研究所であり、人文・社会科学系でははじめての研究所です。RIDCでは人類と文明の動態に関連する諸分野の研究交流を目的として、学術雑誌『文明動態学』（電子版）を発行しており、2023年2月20日にvol.2を公開しました。
どなたでもご欄頂くことができます。この機会にぜひご一読頂ければ幸いです。
岡山大学文明動態学研究所『文明動態学』Vol.2（March 2023）ISSN 2436-8326
https://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/ja/journal/jdc
論文 (Research article)
伝統染織の「遺産化」と境界のポリティクス ―インドネシアの事例から―
中谷 文美
研究ノート (Research note)
岡山大学構内遺跡における水田稲作の開始年代 ―I期中段階の堰の酸素同位体比年輪年代と炭素14年代―
藤尾 慎一郎、坂本 稔、佐野 雅規
昭和初期のハンセン病療養所における軽快退所事例について ―第五区連合九州療養所の場合―
松岡 弘之
展望： 人文学のための古代DNA セミナー (Perspectives : An Acient DNA Seminer for Humanities)
趣旨説明
宮崎 千穂
生物遺骸に残された“DNA の記録” を読み解く
水野 文月
古代の病原体DNA 解析―その動向と評価について―
澤藤 りかい
資料翻刻 (Materials and data)
備陽国学記録（二）
倉地 克直
書評 (Book Reviews)
PSYCHOLOGIA 63(2) Special Issue: Integrative Science of Human History: How Can Psychology, Archaeology, Anthropology and Biology Work Together.
Steven, Mithen
吉川真司著『律令体制史研究』
仁藤 敦史
徳永誓子著『憑霊信仰と日本中世社会』
小山 聡子
◆参 考
・岡山大学文明動態学研究所（RIDC）
https://ridc.okayama-u.ac.jp/
・【岡山大学】岡山大学文明動態学研究所開所式を挙行
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000072793.html
・【岡山大学】文明動態学研究所 キックオフ・シンポジウム「パンデミックと文明 -感染症と向き合う過去から未来へ-」〔4月14日（水）開催〕
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000072793.html
・【岡山大学】岡山大学文明動態学研究所『文明動態学』Vol.1が刊行されました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000504.000072793.html
・【岡山大学】文明動態学研究所 国際シンポジウム「ベーリンジア：ユーラシアからアメリカへの人類の拡散」の動画を公開しました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000998.000072793.html
◆参考：RIDCマンスリー研究セミナー
・【岡山大学文明動態学研究所】第3回RIDC マンスリー研究セミナー「日本史研究と地域史研究のはざま―生存の「関係・空間」の歴史学―」
https://youtu.be/C2XefIGOQiQ
・【岡山大学文明動態学研究所】第6回RIDCマンスリー研究セミナー「プリント化する伝統織物-インドネシア、バリ島紋織をめぐるオーセンティシティとアイデンティティ-」 の録画配信を開始しました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000394.000072793.html
・【岡山大学文明動態学研究所】「経済状況が主観的ウェルビーイングに与える影響 -年齢階級・都道府県別クロス・セクション分析-」の録画配信を開始しました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000686.000072793.html
・【岡山大学文明動態学研究所】「「モノのやりとり」をめぐる認識の齟齬ともつれあい ートンガにおける他者接触の事例からー」の録画配信を開始しました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000702.000072793.html
・【岡山大学文明動態学研究所】「入所者の住宅からみた長島愛生園の歴史」の録画配信を開始しました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000802.000072793.html
・【岡山大学文明動態学研究所】「「家族や子どもに迷惑をかけたくない」という思いとは何か？-〈迷惑〉研究プロジェクトの軌跡と展望-」の録画配信を開始しました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000883.000072793.html
・【岡山大学文明動態学研究所】「ぶどう輸出の現状と消費者の評価 -台湾のアンケート調査から-」の録画配信を開始しました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001045.000072793.html
・【岡山大学文明動態学研究所】「漢代画像石の画題と意義」の録画配信を開始しました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001244.000072793.html
岡山大学文明動態学研究所 第1回特別展 『津島から世界へ、世界から津島へ』
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001183.000072793.html
【岡山大学】文明動態学研究所「地方占領期研究と街の記録・カラー写真・岡山」〔3/8水, オンライン〕
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001264.000072793.html
岡山大学文明動態学研究所 第19回「災害文化と地域社会形成史」研究会〔3/5,日 オンライン開催〕
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001187.000072793.html
◆本件お問い合わせ先
岡山大学文明動態学研究所（RIDC）
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス
E-mail：ridc◎okayama-u.ac.jp
※◎を@に置き換えて下さい。
TEL：086-251-7442
https://ridc.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究推進機構 産学官連携本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8463
E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年3月期共創活動パートナー募集中：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001259.000072793.html
岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html
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https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html
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