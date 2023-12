[CTW株式会社]

イベント参加で、メイドスキンのシズカが貰える!



CTW株式会社は、G123で配信中のHTML5ゲーム『クイーンズブレイドリミットブレイク』にて、新年イベントを開催します。また、2024年1月1日より、新UR美闘士『誇り高き竜血 ブランウェン』を実装します。





■HAPPY NEW YEAR 2024!豪華イベントが盛りだくさん!







「クイーンズブレイドリミットブレイク」にて、新年を記念したイベントを開催します。ログインボーナスでは、新年限定のアイコンフレームや、ラッキーナンバー券などが受け取れます。新美闘士「誇り高き竜血 ブランウェン」はブランウェンとしては初のレアリティ「UR」で、属性は「心」となります。同時に艶姿も実装します。また、パズルイベントに参加することで、シズカのメイドスキンを手に入れることもできます。ぜひ、期間限定イベントをお楽しみください。



新年イベント開催日程:2023年12月29日~2024年1月18日

ブランウェンガチャ日程:2024年1月1日~2024年1月14日

ゲームプレイはこちら:https://s.g123.jp/fpobfxjz



・期間限定のログインボーナスを受け取ろう!





・『誇り高き竜血 ブランウェン』艶姿イラスト紹介





・パズルを完成させて、シズカのスキンを無料でゲット!





上記以外にも、美闘士たちの新スキンや限定クエストが登場します。詳細はゲーム内もしくは、X (旧Twitter)の公式アカウントにて随時更新いたします。ぜひ、新年イベントにご参加ください。



X公式アカウント:https://twitter.com/queensbladeLB





■ゲーム基本情報

ゲームタイトル:クイーンズブレイドリミットブレイク

ジャンル:RPG

価格:基本無料(ゲーム内アイテム課金制)



■クイーンズブレイドとは?

クイーンズブレイド、それは神の名の下にもっとも強く、もっとも美しい女王を選ぶ闘技大会。誰がその栄光ある玉座につくのか、それは戦ってみなければわからない。



2005年に「対戦型ビジュアルブック」として誕生し、40人以上ものセクシーな美闘士を次々と世に送り出してきた『クイーンズブレイド』。そのキャラクター設定や世界観はほぼそのままに、新たなストーリーで展開する最新作『クイーンズブレイドUNLIMITED』を展開中。



■G123(ジーイチニサン)とは?

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただけるゲームサービスです。

公式サイト:https://g123.jp/



■CTW株式会社について

ゲームプラットフォーム「G123(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。



社名 : CTW株式会社

所在地 : 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 : 佐々木 龍一

設立 : 2013年8月

資本金 : 1億円

事業内容: プラットフォーム事業

URL : https://ctw.inc/



(C)HobbyJAPAN

(C)CTW, INC. All rights reserved.



※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。





企業プレスリリース詳細へ (2023/12/29-13:46)