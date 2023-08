[株式会社ボルテージ]





株式会社ボルテージ(本社:東京都渋谷区 代表取締役:津谷祐司)は、7月1日(土)~7月4日(火)にアメリカ・ロサンゼルスで開催された北米最大級のアニメ・コンベンション「Anime Expo 2023」に出展いたしました。本リリースでは会場や当社ブースの様子をお届けいたします。



「Anime Expo」は毎年7月にアメリカ・ロサンゼルスで開催される、北米最大級のアニメ・コンベンションです。コロナウイルスの影響により一時オンライン開催となったものの、昨年よりまたリアルでの開催となりました今年のAnime Expo 2023では、4日間分のチケットが完売するほどの大盛況ぶりで、コンベンションセンターの収容キャパシティーの限界に近い35万人(推定)が来場。会場はアニメファンで賑わい、アメリカのアニメファンがもつ熱量の高さが伺えました。



弊社のアニメエキスポ参加は、コロナウイルスの影響もあり4年ぶりの出展となりましたが、ファンの皆様から「戻ってきてくれて嬉しい!」という喜びの声が溢れ、全日程大盛況のうちに幕を閉じました。本リリースでは、ブースの様子をファンの皆様の反響も交えてお届けいたします。会場の雰囲気や熱量をぜひお楽しみください。



Anime Expo2023 出展概要







イベント名:Anime Expo 2023

主催:日本アニメーション振興会(SPJA)

場所:アメリカ・ロサンゼルスコンベンションセンター

日時:2023年7月1日(土)~7月4日(火)



●出展内容

ボルテージブースでは、最新アプリ「The Princess in the Mirror」「Court of Darkness」やSwitch人気のタイトル「even if TEMPEST」、 Switch及びSteamで配信中の「Star Crossed Myth」「Kissed by the Baddest Bidder」の特大サイズのビジュアルを展示したほか、人気キャラクターと一緒に撮影ができるフォトスポットやOtome Romanceの歴史を振り返る年表などをご用意。さらに、ブースではオリジナルグッズも販売いたしました。



Anime Expo2023 ボルテージブースをご紹介!





【特大ビジュアルボードや等身大パネルがお出迎え】

ボルテージブースでは、人気タイトルの特大ビジュアルボードや人気キャラクターの等身大パネルでファンの皆様をお出迎えしました。キャラクターのコスプレをして来てくださった方や痛バッグを自作して来てくださったファンの方もおり、「戻ってきてくれて嬉しい!」と4年ぶりの出展に喜びの声を多くいただきました。



▲美麗ビジュアルが特大ボートで登場!





▲「even if TEMPEST」の新ビジュアルも



▲等身大パネルがファンの皆様をお出迎え♪





▲麗しいカレを前に大興奮(ハート)





▲痛バッグを自作して来て下さった方も♪





▲ヒロインのコスプレをして来てくださったファンも!



【ヒストリーや制作秘話】

ブースでは、特大ビジュアルや等身大パネルのほかにも、 Otome Romanceの年表や作品の制作秘話もご紹介。年表を見ながら「 My Forged Weddingは私が初めて遊んだ乙女ゲームなの!」と嬉しそうにエピソードを語ってくださるファンの方もいらっしゃいました。また、モニターでは今年発売予定の「even if TEMPEST」ファンディスクの最新ムービーも放映。TEMPESTの美しい映像に見入ってしまうファンも多くいらっしゃいました。





▲Otome Romanceのこれまでの作品が一覧となった年表が登場!





▲アプリの制作秘話もご紹介♪





▲美しい映像に見入ってしまうファンの皆様



【オリジナルグッズには長蛇の列】

ブースでは、人気タイトルのオリジナルグッズも豊富にご用意。グッズを待ち望んでいたファンの方も多く、ブースを囲むほどの行列ができました。また最終日に行ったグッズ購入者を対象とした抽選会では、なかなか手に入らない“等身大パネル”が当たるということもあり、予想以上の大盛況ぶりで、お客様・スタッフが一体となって大いに盛り上がりました。



▲グッズや無料配布を求めて大行列!





▲行列はブースを囲むほどの勢いに





▲Anime Expoのためにオリジナルグッズを豊富にご用意しました





▲even if TEMPESTグッズの海外販売は初!





▲ 抽選会は大いに盛り上がり、歓喜と落胆の渦





▲ 当選者の方も大喜び☆おめでとうございます!



【メッセージボードにはたくさんのコメントも!】

ブースに設置されたメッセージボードには、ファンの方からたくさんのコメントで埋め尽くされ、枠からはみ出るほどに。「戻ってきてくれて嬉しい!」「これからもボルテージが大好き!」「このキャラが大好き!」「あの作品をもう一度配信して…!」など熱烈なメッセージが多く見受けられました。



ボルテージが提供するコンテンツは、アプリだけに留まらず、Nintendo Switch(TM)やSTEAMなど様々な形で提供しており、国内外問わず多くのファンの皆様にお楽しみいただいております。これからも皆様にとって生活の一部として大切な存在で居続けられるよう、良質なコンテンツをお届けしてまいります。



▲続々と書き込むファンの皆様♪





▲ボードの下まで熱いメッセージが続きます!





▲推しのカレを嬉しそうに紹介してくれました(ハート)



