2022年11月22日(火)15時 <場所:いすみ教育会館>



CHANGE FOR THE BLUE 千葉県実行委員会は、2022年11月22日(火)15時に千葉県いすみ市のいすみ教育会館で「海について学ぶ海洋ごみ講座」を開催します。本講座には夷隅郡市環境部会所属の小中学校の教員およそ20名が参加します。CHANGE FOR THE BLUE 千葉県実行委員会が作成したオリジナルワークショップ教材をもとに、NPO法人Wake Up Japan 代表理事の鈴木洋一氏が講師を務めます。講座終了後には教材データを参加者に提供し、それぞれの教育現場で子どもたちに対し授業をしてもらうことを目的としています。このイベントは、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催するものです。













海について学ぶ海洋ごみ講座



本講座は海洋ごみ問題に対する認知度が低いとされる若年層の課題意識向上のため、様々な教育現場で講座が実施されることを最終的な目標としています。今回は夷隅郡市環境部会所属の小中学校の教員およそ20名に向けて、海洋ごみ問題の現状や課題から、教材を使ったワークショップの進め方、さらにはワークショップ教材の提供までワンストップで行います。参加者がそれぞれの教育現場で子どもたちに授業をすることで、海洋ごみ問題に対して若者の認知拡大を図ります。





イベント概要











<団体概要>

団体名称:CHANGE FOR THE BLUE 千葉県実行委員会

URL:https://chiba.uminohi.jp/

活動内容:海洋プラスチックごみ問題の啓発活動、清掃活動の実施、海洋プラスチックごみ問題を解決するビジネスの創出など



CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/



