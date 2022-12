[J-WAVE(81.3FM)]

~ナビゲーターのジョン・カビラが3週間ぶりに復活ナビゲート~





FMラジオ局J-WAVE(81.3FM)で毎週金曜6:00~11:30に放送中のワイドプログラム『~JK RADIO~ TOKYO UNITED』。12月23日の放送は、3週間ぶりにジョン・カビラが復活ナビゲート! Aimer、小野伸二、IMPACTors・横原悠毅、C&Kら豪華ゲストをお迎えしてお送りします。



▼Yakult FOOTBALL FANATIC(8:10頃~)

元日本代表・小野伸二が登場! 今年のサッカー事情を総括します。







▼WORDS FROM THE FIELD(8:40頃~)

シンガーソングライターの池田綾子が登場! デビュー20周年記念アルバム『HIKARI』や、2006年から続けている音楽イベント「やくしま森祭り」への想いなど、たっぷり伺います。







▼PLAY IT LOUD!(10:20頃~)

ジャニーズJr.内グループ「IMPACTors」のメンバー・横原悠毅がコメントで登場! 10代の頃、ダンスのレッスンで聴いて虜になった楽曲をリスナーとシェアします。また、横原が単独初主演を務める舞台「ダッドシューズ」の見どころもご紹介します。







▼THE HIDDEN STORY(10:40頃~)

TVアニメ『チェンソーマン』第9話のエンディングテーマ「Deep down」も大反響のAimerが登場! ミニ・アルバム『Deep down』について、そして歌に込める想いなどを語ります。









▼MUSICLICK!

番組恒例企画「MUSICLICK!」には、11月の横浜アリーナでの公演も大盛況のうちに終了したC&Kが生出演! 「MUSICLICK!」は、候補となる2曲のカバー曲のうち、リスナーの投票が多かった方の1曲をゲストアーティストが番組ラストに生演奏する企画。投票はクリック式で、番組HP( https://www.j-wave.co.jp/original/tokyounited/ )からどなたでも参加できます。



今回の演奏候補曲は、冬をイメージしてC&Kが選曲。いつも最高のカバー曲生演奏を披露してくれるC&K♪今回の演奏候補はクリスマスをイメージして二人が選んだナンバーは、



A チキンライス/浜田雅功と槇原敬之

B even if/平井堅



どちらか決めるのはあなたのクリックです。



C&Kは番組随所に登場し、出演の度に少しだけ演奏する“ちょい歌”で候補曲をプレゼン。リスナーからのクリックが多かった1曲をパフォーマンスします。ここでしか聴けない生演奏に、ご期待ください。







【番組概要】

放送局:J-WAVE(81.3FM)

番組名:~JK RADIO~ TOKYO UNITED

ナビゲーター:ジョン・カビラ

放送日時:12月23日(金) 6:00~11:30

番組HP:http://www.j-wave.co.jp/original/tokyounited/

番組twitter:https://twitter.com/TOKYOUNITED

ハッシュタグ:#tokyounited



